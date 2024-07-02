En el vibrante pueblo de surf de Taghazout, un pequeño refugio costero en Marruecos, Mohamed Youss, de 29 años, estableció un espacio único donde se unen la moda y la sostenibilidad.
Rodeado de botes de pescadores y la energía del océano, Mohamed ha encontrado en este enclave su fuente de inspiración y trabajo. "Elegí Taghazout porque está cerca de mi ciudad natal y porque amo surfear", afirma en diálogo con TRT Español. "La vida aquí es sencilla, pero está llena de inspiración", añade.
La tienda de Mohamed no es una boutique típica. Es un espacio abierto al aire libre con vistas al océano, donde las prendas hechas de sacos de café y alfombras marroquíes, estilo vintage, cuelgan en percheros improvisados.
“Este lugar me inspira”, dice Mohamed. “La naturaleza y la energía limpia son esenciales para mi creatividad”.
Explica que es una forma de exponer a la gente al arte en lugares inesperados, donde pueden conectar con la moda de manera única y notable.
Después de dejar la escuela, Mohamed comenzó a dedicarse más seriamente a la creación, ayudando ocasionalmente a su padre en la elaboración de bolsos de cuero marroquí.
Sin embargo, fue durante la pandemia del COVID-19 cuando "me concentré al 100% en la creación", recuerda. "Empecé a reciclar materiales que encontraba en la playa. Así nació mi marca, Anouri”.
“Un amigo se burlaba de mis creaciones y un día me dijo que, por lo raras que eran, terminaría vistiéndose en un saco de arena. Esa broma me dio la idea,” relata. “Ahora, estos sacos son la base de mis diseños más populares.”
En su tienda, Mohamed muestra un ‘onesie’ hecho de telas recicladas. “Mis diseños tienen un toque marroquí y africano", comenta. “Me inspiran los colores de los zocos (mercadillos tradicionales de los países árabes), la naturaleza y la vida en la calle”.
Mientras las olas rompen detrás de él, Mohamed muestra una de sus chaquetas y aborda la motivación de su artesanía: "Quiero que mi arte permanezca en Marruecos. Muchos artistas van a Europa, pero quiero resaltar el arte marroquí en todo el mundo".
La tienda de Mohamed es un mar de colores y texturas. “Trabajo con tres amigos de una fábrica donde solía trabajar antes de lanzar mi propia marca”, explica. “Quería crear algo duradero y único. Comenzamos utilizando restos de cuero para minimizar el desperdicio, y luego pasamos a emplear sacos de café”.
Mohamed, con atención plena, teje una bolsa de crochet. “El reciclaje siempre ha sido parte de mi vida” afirmó. “Desde pequeño, usaba el cuero que mi padre no necesitaba para hacer mis propias creaciones”.
Las manos de Mohamed, adornadas con varios anillos, se mueven hábilmente mientras teje una bolsa de crochet. “Cada vez que produzco una pieza, busco capturar la esencia de nuestra cultura y transmitirla a través del diseño", explica. “Cada hilo y detalle reflejan mi pasión por preservar nuestras tradiciones de manera creativa.”
Con una sonrisa, Mohamed cuelga una de sus bolsas junto a otras en su tienda. “Las opiniones de mis clientes son cruciales,” dice. “Ellos me dicen qué les gusta y qué no, y yo ajusto mis diseños en consecuencia”.
Una variedad de bolsos hechos a mano quedan en unas escaleras, con los auriculares de Mohamed al lado. "Escuchar música mientras trabajo es algo que disfruto", comenta Mohamed.
Mohamed posa con una tabla de surf, una pasión que comparte con su amor por el diseño.
"Cuando el COVID-19 golpeó, decidí emprender un viaje en burro que duró cinco meses," explica. "Llevaba mi tabla de surf y me quedaba en la playa, creando con las herramientas que tenía a mano y utilizando todo lo que encontraba en la playa".
Mohamed destaca cómo su vida y su trabajo están entrelazados con la cultura local.
"Taghazout ha sido fundamental en mi camino", explica. "Aquí es dónde encuentro inspiración para mi marca, influenciada por la dinámica comunidad de surfistas que caracteriza este lugar".
Taghazout, un pintoresco pueblo de pescadores y un popular destino de surf, proporciona el telón de fondo perfecto para la tienda de Mohamed.
Este enclave costero es un imán para aquellos que buscan un estilo de vida más lento y conectado con la naturaleza, lo que lo convierte en el lugar ideal para la moda sostenible de Mohamed.
La comunidad local, con sus calles animadas y los niños jugando libremente, refleja el espíritu vibrante y la autenticidad que inspiran las creaciones únicas de Mohamed, enraizadas en la cultura y la vida cotidiana de Taghazout.
Con el paso del día, Mohamed se encuentra con dos clientes satisfechos, capturando cómo su trabajo ha sido aclamado tanto por lugareños como por turistas. “Fue la respuesta de mis clientes lo que fijó el precio de mis piezas,” explica. “Ellos vieron su valor y me guiaron para entender cuánto valían mis creaciones.”
La moda sostenible y sus desafíos: impactos en Marruecos
A medida que la conciencia sobre la sostenibilidad en la moda crece, los consumidores están cada vez más interesados en los aspectos tanto ambientales como sociales de la industria textil.
Sin embargo, en los últimos años Marruecos, en competencia con otros países del mundo como Asia, se ha posicionado como importante proveedor a nivel mundial de marcas occidentales como la empresa española Inditex.
El sector laboral de dicho país representa más de 25% de los trabajos industriales en Marruecos, produciendo cerca de 1.100 millones de productos cada año.
No obstante, Marruecos enfrenta desafíos significativos en términos de explotación laboral y contaminación ambiental.
Las marcas occidentales no solo se benefician de la velocidad con la que pueden llevar nuevos diseños al mercado, gracias a la proximidad geográfica de Marruecos a España, sino también de una reducción considerable en sus gastos operativos.
Muchos críticos argumentan que esto resulta en condiciones laborales y ambientales precarias en el país.
En 2012, Inditex enfrentó denuncias sobre abuso de empleados en talleres textiles en Tánger, revelando que las trabajadoras laboran 12 horas diarias sin paga adicional y sufren humillaciones. Aunque muchas empresas textiles han adoptado códigos de conducta, evitan seguirlos estrictamente, ocultando a trabajadores menores de edad durante las auditorías. Además, Inditex no es la única empresa supuestamente explotadora en el mercado textil. Testimonios recogidos de trabajadores en talleres proveedores de marcas occidentales como Mango, Mayoral, El Corte Inglés y Dolce & Gabbana revelan condiciones laborales similares.
Según un estudio de 2021 realizado por UNIDO y SwitchMed, un programa financiado por la UE para impulsar la sostenibilidad en la región mediterránea, Marruecos genera anualmente 83.200 toneladas de residuos textiles.
La producción masiva de ropa no solo afecta a los trabajadores, sino que también tiene un impacto ambiental significativo, con grandes cantidades de residuos y contaminación que afectan a comunidades locales y ecosistemas. Por ejemplo, la marca española Mango reveló en un informe que producir un solo par de jeans puede requerir hasta 1.700 litros de agua, lo que evidencia la magnitud del problema ambiental.
Sin embargo, Mohamed enfatiza que su enfoque sostenible no sigue este camino de estas grandes industrias.
Afirma que así no solo crea piezas únicas, sino que también representa una alternativa ética a las prácticas de la moda rápida.
"No estoy interesado en esas marcas. Quiero que mi ropa tenga valor por el arte, no por la marca", explica, destacando la importancia de la sostenibilidad en su proceso creativo.
Desde el uso de materiales reciclados hasta trabajar con artesanos locales en los zocos de Agadir, Mohamed no sólo revitaliza técnicas tradicionales, sino que también promueve un consumo consciente y responsable entre sus clientes.
Su enfoque no sólo se centra en la moda, sino en fomentar un cambio cultural hacia la valoración del arte y la sostenibilidad en la ropa. Este enfoque integral ha resonado entre aquellos que buscan una conexión más profunda con lo que visten y cómo se produce.
"El upcycling es importante para mí porque creo que la naturaleza es energía. Estar en un entorno limpio afecta positivamente mi estado mental", concluye Mohamed.