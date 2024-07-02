En el vibrante pueblo de surf de Taghazout, un pequeño refugio costero en Marruecos, Mohamed Youss, de 29 años, estableció un espacio único donde se unen la moda y la sostenibilidad.

Rodeado de botes de pescadores y la energía del océano, Mohamed ha encontrado en este enclave su fuente de inspiración y trabajo. "Elegí Taghazout porque está cerca de mi ciudad natal y porque amo surfear", afirma en diálogo con TRT Español. "La vida aquí es sencilla, pero está llena de inspiración", añade.

La tienda de Mohamed no es una boutique típica. Es un espacio abierto al aire libre con vistas al océano, donde las prendas hechas de sacos de café y alfombras marroquíes, estilo vintage, cuelgan en percheros improvisados.

“Este lugar me inspira”, dice Mohamed. “La naturaleza y la energía limpia son esenciales para mi creatividad”.

Explica que es una forma de exponer a la gente al arte en lugares inesperados, donde pueden conectar con la moda de manera única y notable.

Después de dejar la escuela, Mohamed comenzó a dedicarse más seriamente a la creación, ayudando ocasionalmente a su padre en la elaboración de bolsos de cuero marroquí.

Sin embargo, fue durante la pandemia del COVID-19 cuando "me concentré al 100% en la creación", recuerda. "Empecé a reciclar materiales que encontraba en la playa. Así nació mi marca, Anouri”.

“Un amigo se burlaba de mis creaciones y un día me dijo que, por lo raras que eran, terminaría vistiéndose en un saco de arena. Esa broma me dio la idea,” relata. “Ahora, estos sacos son la base de mis diseños más populares.”

En su tienda, Mohamed muestra un ‘onesie’ hecho de telas recicladas. “Mis diseños tienen un toque marroquí y africano", comenta. “Me inspiran los colores de los zocos (mercadillos tradicionales de los países árabes), la naturaleza y la vida en la calle”.

Mientras las olas rompen detrás de él, Mohamed muestra una de sus chaquetas y aborda la motivación de su artesanía: "Quiero que mi arte permanezca en Marruecos. Muchos artistas van a Europa, pero quiero resaltar el arte marroquí en todo el mundo".

La tienda de Mohamed es un mar de colores y texturas. “Trabajo con tres amigos de una fábrica donde solía trabajar antes de lanzar mi propia marca”, explica. “Quería crear algo duradero y único. Comenzamos utilizando restos de cuero para minimizar el desperdicio, y luego pasamos a emplear sacos de café”.

Mohamed, con atención plena, teje una bolsa de crochet. “El reciclaje siempre ha sido parte de mi vida” afirmó. “Desde pequeño, usaba el cuero que mi padre no necesitaba para hacer mis propias creaciones”.

Las manos de Mohamed, adornadas con varios anillos, se mueven hábilmente mientras teje una bolsa de crochet. “Cada vez que produzco una pieza, busco capturar la esencia de nuestra cultura y transmitirla a través del diseño", explica. “Cada hilo y detalle reflejan mi pasión por preservar nuestras tradiciones de manera creativa.”

Con una sonrisa, Mohamed cuelga una de sus bolsas junto a otras en su tienda. “Las opiniones de mis clientes son cruciales,” dice. “Ellos me dicen qué les gusta y qué no, y yo ajusto mis diseños en consecuencia”.

Una variedad de bolsos hechos a mano quedan en unas escaleras, con los auriculares de Mohamed al lado. "Escuchar música mientras trabajo es algo que disfruto", comenta Mohamed.

Mohamed posa con una tabla de surf, una pasión que comparte con su amor por el diseño.

"Cuando el COVID-19 golpeó, decidí emprender un viaje en burro que duró cinco meses," explica. "Llevaba mi tabla de surf y me quedaba en la playa, creando con las herramientas que tenía a mano y utilizando todo lo que encontraba en la playa".

Mohamed destaca cómo su vida y su trabajo están entrelazados con la cultura local.