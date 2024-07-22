Una caravana integrada por cientos de migrantes provenientes de una decena de países partió a pie desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos. Su intención es poder cruzarla antes de las elecciones de noviembre porque temen que si el expresidente Donald Trump gana cumplirá su promesa de impedirles el ingreso a quienes solicitan asilo.

“Corremos el riesgo de que nos bloqueen los permisos (para cruzar la frontera)”, asegura Miguel Salazar, un migrante salvadoreño. Su temor es que si Trump vuelve a la presidencia cancele CBP One, la aplicación digital que utilizan los solicitantes de asilo para este trámite.

A través de CBP One, los migrantes piden su cita para presentar sus casos de asilo ante los funcionarios de inmigración y poder entrar legalmente a Estados Unidos. Sin embargo, solo funciona cuando los migrantes están en la Ciudad de México o en los estados del norte de ese país.

“Todo el mundo quiere usar esa ruta”, cuenta Salazar, de 37 años.

Cansados de caminar

La caravana partió el domingo desde Ciudad Hidalgo, ubicada en el sur de México, junto a un río que marca la frontera con Guatemala.

Algunos miembros del grupo indicaron que pasaron allí varias semanas esperando permisos para viajar a pueblos ubicados en el norte.