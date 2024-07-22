DISCRIMINACIÓN
Caravana de migrantes sale de México a EE.UU. en medio de campaña electoral
Cientos de migrantes de varios países de Latinoamérica esperan cruzar la frontera sur de EE.UU. antes de las elecciones de noviembre. Temen que si Trump gana impida el ingreso a solicitantes de asilo.
Migrantes caminan por la carretera que atraviesa Suchiate, estado de Chiapas en el sur de México, el domingo 21 de julio de 2024, durante su viaje hacia la frontera con Estados Unidos. / Foto: AP.
22 de julio de 2024

Una caravana integrada por cientos de migrantes provenientes de una decena de países partió a pie desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos. Su intención es poder cruzarla antes de las elecciones de noviembre porque temen que si el expresidente Donald Trump gana cumplirá su promesa de impedirles el ingreso a quienes solicitan asilo.

“Corremos el riesgo de que nos bloqueen los permisos (para cruzar la frontera)”, asegura Miguel Salazar, un migrante salvadoreño. Su temor es que si Trump vuelve a la presidencia cancele CBP One, la aplicación digital que utilizan los solicitantes de asilo para este trámite.

A través de CBP One, los migrantes piden su cita para presentar sus casos de asilo ante los funcionarios de inmigración y poder entrar legalmente a Estados Unidos. Sin embargo, solo funciona cuando los migrantes están en la Ciudad de México o en los estados del norte de ese país.

“Todo el mundo quiere usar esa ruta”, cuenta Salazar, de 37 años.

Cansados de caminar

La caravana partió el domingo desde Ciudad Hidalgo, ubicada en el sur de México, junto a un río que marca la frontera con Guatemala.

Algunos miembros del grupo indicaron que pasaron allí varias semanas esperando permisos para viajar a pueblos ubicados en el norte.

En los últimos años, los migrantes que intentan pasar por México han organizado grandes grupos para reducir el riesgo de que pandillas los ataquen o de que funcionarios de inmigración mexicanos los detengan mientras viajan. Sin embargo, las caravanas tienden a dispersarse en el sur de México, ya que muchos están exhaustos de caminar cientos de kilómetros.

Recientemente, México tomó medidas para dificultar que los migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos en autobús y tren.

Los comentarios de Trump

No es común que las autoridades de Estados Unidos otorguen permisos de viaje a migrantes que ingresan al país sin visa.

Recientemente, miles de ellos fueron detenidos por funcionarios en puestos de control en el centro y norte de México, y enviados de regreso en autobús a sus ciudades en el sur del país.

Oswaldo Reyna, un migrante cubano de 55 años, cruzó desde Guatemala a México hace 45 días, y esperó en Ciudad Hidalgo para sumarse a la nueva caravana anunciada en las redes sociales. Desde allí, criticó las recientes declaraciones de Trump sobre los migrantes y cómo están tratando de “invadir” Estados Unidos.

En respuesta a estas acusaciones, Reyna asegura: "No somos delincuentes (...) Somos gente trabajadora que hemos dejado nuestro país para salir adelante en la vida porque en nuestros países de origen estamos sufriendo muchas necesidades”.

FUENTE:AP
