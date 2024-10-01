Estados Unidos endureció las restricciones al derecho de asilo en la frontera con México, casi un mes antes de las elecciones presidenciales, en las que las políticas inmigratorias desempeñan un papel clave. Las nuevas medidas prohíben a las autoridades otorgar asilo a los migrantes cuando consideren que el flujo en la frontera excede su límite.
Hace tres meses, el Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, autorizó restringir la concesión de asilos si el número de “cruces irregulares” de migrantes ascendía a 2.500 en promedio cada día durante una semana. En ese momento se consideró que para reabrir las solicitudes de asilo, las cifras tenían que promediar menos de 1.500 por día en el mismo lapso.
Sin embargo, una nueva versión de la medida, que entra en vigencia este martes 1 de octubre, establece que los números diarios tendrán que promediar menos de 1.500 durante 28 días consecutivos para que las restricciones sean suspendidas.
Además, ahora el Gobierno incluirá a todos los niños en esa cifra total, mientras que la directriz anterior sólo incluía a los niños migrantes provenientes de México, lo cual aumentará la probabilidad de que las cifras superen el tope.
Estos cambios harán mucho más difícil suspender las restricciones para las solicitudes de asilo.
Asociaciones denuncian que la medida es ilegal
Las asociaciones de defensa de los migrantes interpusieron una demanda contra el decreto en junio y este lunes volvieron a denunciar el endurecimiento de la medida.
"Esta norma es ilegal", afirmó Omar Jadwat, un directivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en un comunicado.
"El estatuto de asilo promulgado por el Congreso reconoce que las personas que huyen del peligro no deben verse obligadas a esperar e intentar conseguir una cita para solicitar asilo", añadió.
Política migratoria, un tema central en las elecciones
El aumento de las restricciones se conoce un mes antes de las elecciones presidenciales que disputarán el expresidente republicano Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, y donde la política migratoria es uno de los temas centrales.
Trump amenaza con expulsiones masivas de migrantes si vuelve a la Casa Blanca. Por su parte, la vicepresidenta prometió reforzar la seguridad y reformar "un sistema migratorio dañado", según explicó durante un viaje a la frontera con México el pasado viernes.
Desde que Biden tomó posesión en enero de 2021 las autoridades registraron que 10 millones de migrantes y solicitantes de asilo en total buscaron ingresar al país, de los cuales casi 8,5 millones lo intentaron por la frontera con México, según la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Sin embargo, esta cifra no representa el número de cruces reales porque algunos migrantes lo intentan varias veces.
El Gobierno de Biden reportó una caída en los cruces fronterizos desde que implementó la medida del cierre temporal del cruce: 107.503 en agosto por la frontera sur en comparación con más de 300.000 en diciembre pasado.
Asimismo, entre el 5 de junio y el 31 de agosto el número de cruces bajó "más del 55%" y el promedio de 7 días "ha disminuido a menos de 1.800" por día, informó este lunes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un comunicado. Además, especifica que se ha expulsado o repatriado a más de 121.000 personas entre esas fechas.