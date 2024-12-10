Un niño palestino de 12 años, acostado en una cama de hospital en Gaza, gritaba de dolor. Tenía leucemia y estaba desnutrido, y ni siquiera la morfina que los médicos le suministraban podía calmar su sufrimiento. Así lo contó Rosalia Bollen, una funcionaria de UNICEF que lo visitó a finales de octubre.
La familia del niño, llamado Islam al-Rayahen, había pedido seis veces a las autoridades israelíes permiso para sacarlo de Gaza y que pudiera recibir el trasplante de células madre que necesitaba desesperadamente. Su solicitud fue rechazada seis veces por “razones de seguridad”, aunque no dieron más detalles, según Bollen.
El pequeño Islam murió tres días después de la visita de Bollen.
Al igual que él, miles de pacientes en Gaza esperan que Tel Aviv emita permisos especiales para ser evacuados urgentemente y recibir tratamiento por heridas provocadas durante los ataques israelíes o enfermedades crónicas. Entre ellos hay al menos 2.500 niños que, según UNICEF, deben ser evacuados de inmediato.
“No pueden darse el lujo de esperar. Estos niños morirán. Mueren mientras esperan, y me parece sorprendente que el mundo permita que eso suceda”, expresó Bollen.
Actualmente, realizar cirugías especializadas o tratamientos en Gaza es difícil o imposible, debido a que la mayoría de los equipos están destruidos, muchos médicos fueron asesinados o arrestados, y los suministros médicos son limitados. El único hospital de Gaza dedicado al tratamiento del cáncer fue tomado por las tropas israelíes al principio de la ofensiva y gravemente dañado, por lo que tuvo que cerrar sus puertas.
Solicitudes rechazadas y demoras eternas
Osaid Shaheen, de solo dos años, se enfrenta a la posibilidad de que le extirpen los ojos, debido a que Israel rechazó su solicitud para salir de Gaza y para tratar el cáncer en sus retinas.
El niño fue diagnosticado con cáncer en abril y, poco después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó su evacuación a través del cruce de Rafah, en el sur de Gaza. Sin embargo, en mayo las tropas israelíes tomaron el cruce y lo cerraron. La OMS volvió a solicitar un permiso especial, esta vez por el cruce de Kerem Shalom, pero en noviembre le dijeron que la solicitud de Osaid fue rechazada por “motivos de seguridad”.
Durante la larga espera, el cáncer se extendió al otro ojo del niño y llegó a etapa 4, lamentó su madre, Sondos Abu Libda. Los médicos le suministraron tres dosis de quimioterapia a Osaid, pero la escasez de suministros en Gaza dificulta conseguir más. Si no lo logran, se verán obligados a extirparle los ojos para evitar que el cáncer se propague a otras partes de su cuerpo.
“Es solo un niño. ¿Cómo vivirá sin ver? ¿Cómo jugará? ¿Cómo verá su futuro y cómo será su vida?”, se pregunta Abu Libda, de pie afuera de la casa donde su familia se refugia en el distrito de Beni Suheil, en el sur de Gaza.
Por su parte, Nima Al-Askari cuenta que los médicos le dijeron que su hijo de cuatro años, Qusay, podría quedar paralizado si no recibe una cirugía en los próximos dos o tres meses para tratar un defecto en el corazón que le comprime la aorta.
“¿Debo esperar hasta que mi hijo quede paralizado?”, dice al-Askari. “Todos me dicen que espere hasta que lo evacuen... Este es mi único hijo. No puedo verlo en una silla de ruedas”.
Mientras tanto, Asma Saed contó que lleva tres meses esperando saber si su hijo de dos años, Al-Hassan, podrá viajar para recibir tratamiento para insuficiencia renal. Mientras tanto, viven en un campamento de tiendas de campaña en Jan Yunis, con poca agua potable o comida. “Ojalá pudiera verlo como cualquier niño en el mundo que puede moverse, caminar y jugar”, dijo.
Israel tarda meses en responder a solicitudes
El ejército israelí suele tardar meses en responder a las solicitudes de evacuación médica, y el número de solicitudes aceptadas se ha desplomado en los últimos meses. En algunos casos, el ejército rechaza al paciente o, en el caso de los niños, a sus acompañantes, argumentando que es por motivos de seguridad, sin dar más explicaciones.
Las decisiones israelíes en este sentido parecen ser “arbitrarias y no se toman con criterios ni lógica”, sostuvo Moeen Mahmood, director de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Jordania.
La OMS dice que 14.000 pacientes de todas las edades necesitan evacuación médica de Gaza. El Ministerio de Salud del enclave eleva el número a 22.000, incluyendo 7.000 pacientes en estado crítico que podrían morir pronto si no reciben tratamiento, según Mohamed Abu Salmeya, un funcionario del ministerio.
Solo 5.230 pacientes han sido evacuados desde que comenzó la ofensiva de Israel el 7 de octubre de 2023, según Margaret Harris, portavoz de la OMS. No obstante, desde mayo, cuando el cruce de Rafah se cerró, la tasa ha disminuido drásticamente, con solo 342 pacientes evacuados, es decir, menos de dos al día.
MSF indicó que en agosto solicitó evacuar a 32 niños con sus acompañantes, pero solo seis fueron autorizados a salir. Luego, en noviembre pidió la evacuación de otros ocho niños, incluido uno de 2 años con amputaciones en las piernas, pero las autoridades israelíes bloquearon la evacuación.
Un oficial militar bajo condición de anonimato señaló que cinco de las ocho solicitudes de noviembre fueron aprobadas, pero los acompañantes que intentaban viajar con los niños fueron rechazados por motivos de seguridad. Explicó que el servicio de inteligencia israelí revisa si el paciente o su acompañante tiene lo que él llamó “una conexión con el terrorismo”. Si se encuentra alguna, se les niega la salida, informó la agencia de noticias AP.
Añadió que MSF tendría que volver a enviar las solicitudes con otros acompañantes y no dijo por qué no se aprobaron para los otros tres niños.
Los acompañantes que Israel rechazó por supuestos motivos de seguridad eran las madres y abuelas de los niños, dijo Mahmood.
Netanyahu dice que no detendrá la ofensiva en Gaza "ahora"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que no detendrá la ofensiva en Gaza "ahora", a pesar de los esfuerzos renovados hacia un alto el fuego.
"Si terminamos la ofensiva ahora, Hamás regresará, se recuperará, se reconstruirá y nos atacará nuevamente. Eso es lo que no queremos repetir", dijo en una conferencia de prensa.
Netanyahu reiteró que su objetivo era "la aniquilación de Hamás, la eliminación de sus capacidades militares y administrativas" para prevenir futuros ataques, pero admitió que ese objetivo aún no se ha completado.
Mientras tanto, una fuente cercana a la delegación del grupo de resistencia palestino Hamás afirmó que Türkiye, Egipto y Qatar habían realizado "esfuerzos encomiables para detener la ofensiva" y que una nueva ronda de conversaciones podría comenzar pronto.
Ataques eliminan a más familias en Gaza
Los bombardeos continúan sin tregua, donde la ofensiva israelí, que ya dura 431 días, ha dejado al menos 44.786 palestinos muertos y 106.188 heridos.
Este lunes, los ataques israelíes mataron a dos familias palestinas en un bombardeo contra una casa en Beit Hanoon, en el norte de Gaza, informó el martes el Ministerio de Salud del enclave.
"El ejército israelí bombardeó una casa donde vivían dos familias del clan Al-Kahlout, compuestas por 25 personas, enterrándolas bajo los escombros", declaró Abdel Rahman Al-Kahlout, pariente de las víctimas, según reportó la agencia de noticias Anadolu.
"Israel ha cometido otra masacre, eliminando por completo a dos familias del registro civil", añadió. Según Al-Kahlout, los cuerpos permanecen atrapados bajo los escombros de la casa destruida y en la calle, ya que las operaciones de rescate son imposibles debido a la grave situación de seguridad.
A su vez, al menos siete palestinos, incluidos una mujer y tres niños, murieron y varios más resultaron heridos en un ataque aéreo durante la madrugada del martes que alcanzó una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.