Un niño palestino de 12 años, acostado en una cama de hospital en Gaza, gritaba de dolor. Tenía leucemia y estaba desnutrido, y ni siquiera la morfina que los médicos le suministraban podía calmar su sufrimiento. Así lo contó Rosalia Bollen, una funcionaria de UNICEF que lo visitó a finales de octubre.

La familia del niño, llamado Islam al-Rayahen, había pedido seis veces a las autoridades israelíes permiso para sacarlo de Gaza y que pudiera recibir el trasplante de células madre que necesitaba desesperadamente. Su solicitud fue rechazada seis veces por “razones de seguridad”, aunque no dieron más detalles, según Bollen.

El pequeño Islam murió tres días después de la visita de Bollen.

Al igual que él, miles de pacientes en Gaza esperan que Tel Aviv emita permisos especiales para ser evacuados urgentemente y recibir tratamiento por heridas provocadas durante los ataques israelíes o enfermedades crónicas. Entre ellos hay al menos 2.500 niños que, según UNICEF, deben ser evacuados de inmediato.

“No pueden darse el lujo de esperar. Estos niños morirán. Mueren mientras esperan, y me parece sorprendente que el mundo permita que eso suceda”, expresó Bollen.

Actualmente, realizar cirugías especializadas o tratamientos en Gaza es difícil o imposible, debido a que la mayoría de los equipos están destruidos, muchos médicos fueron asesinados o arrestados, y los suministros médicos son limitados. El único hospital de Gaza dedicado al tratamiento del cáncer fue tomado por las tropas israelíes al principio de la ofensiva y gravemente dañado, por lo que tuvo que cerrar sus puertas.

Solicitudes rechazadas y demoras eternas

Osaid Shaheen, de solo dos años, se enfrenta a la posibilidad de que le extirpen los ojos, debido a que Israel rechazó su solicitud para salir de Gaza y para tratar el cáncer en sus retinas.

El niño fue diagnosticado con cáncer en abril y, poco después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó su evacuación a través del cruce de Rafah, en el sur de Gaza. Sin embargo, en mayo las tropas israelíes tomaron el cruce y lo cerraron. La OMS volvió a solicitar un permiso especial, esta vez por el cruce de Kerem Shalom, pero en noviembre le dijeron que la solicitud de Osaid fue rechazada por “motivos de seguridad”.

Durante la larga espera, el cáncer se extendió al otro ojo del niño y llegó a etapa 4, lamentó su madre, Sondos Abu Libda. Los médicos le suministraron tres dosis de quimioterapia a Osaid, pero la escasez de suministros en Gaza dificulta conseguir más. Si no lo logran, se verán obligados a extirparle los ojos para evitar que el cáncer se propague a otras partes de su cuerpo.

“Es solo un niño. ¿Cómo vivirá sin ver? ¿Cómo jugará? ¿Cómo verá su futuro y cómo será su vida?”, se pregunta Abu Libda, de pie afuera de la casa donde su familia se refugia en el distrito de Beni Suheil, en el sur de Gaza.

Por su parte, Nima Al-Askari cuenta que los médicos le dijeron que su hijo de cuatro años, Qusay, podría quedar paralizado si no recibe una cirugía en los próximos dos o tres meses para tratar un defecto en el corazón que le comprime la aorta.

“¿Debo esperar hasta que mi hijo quede paralizado?”, dice al-Askari. “Todos me dicen que espere hasta que lo evacuen... Este es mi único hijo. No puedo verlo en una silla de ruedas”.

Mientras tanto, Asma Saed contó que lleva tres meses esperando saber si su hijo de dos años, Al-Hassan, podrá viajar para recibir tratamiento para insuficiencia renal. Mientras tanto, viven en un campamento de tiendas de campaña en Jan Yunis, con poca agua potable o comida. “Ojalá pudiera verlo como cualquier niño en el mundo que puede moverse, caminar y jugar”, dijo.

Israel tarda meses en responder a solicitudes

El ejército israelí suele tardar meses en responder a las solicitudes de evacuación médica, y el número de solicitudes aceptadas se ha desplomado en los últimos meses. En algunos casos, el ejército rechaza al paciente o, en el caso de los niños, a sus acompañantes, argumentando que es por motivos de seguridad, sin dar más explicaciones.

Las decisiones israelíes en este sentido parecen ser “arbitrarias y no se toman con criterios ni lógica”, sostuvo Moeen Mahmood, director de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Jordania.