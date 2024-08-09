Miles de personas salieron a las calles de Reino Unido esta semana para expresar su indignación por la violencia desatada contra la comunidad islámica, migrantes y minorías étnicas, que fueron víctimas de ataques durante disturbios impulsados por organizaciones de extrema derecha.
En Londres, Birmingham y Liverpool, entre otras ciudades, se reunieron grandes multitudes, ondeando carteles y pancartas con frases contra el racismo y la islamofobia, junto con banderas palestinas.
"Es profundamente impactante los niveles de violencia que hemos visto, los niveles de intimidación, racismo, islamofobia, simplemente brutalidad, aterrorizando a las personas en sus comunidades", indicó un manifestante a la agencia de noticias Anadolu.
"Es algo insoportable de ver en cualquier lugar, pero especialmente aquí, donde no esperamos que eso suceda. Es realmente muy impactante y nuestros corazones están con todas aquellas personas que han experimentado los horrores en sí mismas, ya sean locales o refugiados. No merecen ser intimidadas, que sus hijos pasen miedo. Es una desgracia total. Es una desgracia en nuestra sociedad y me siento avergonzada", añadió.
Por su parte, Elizabeth, una manifestante judía, enfatizó la importancia de la solidaridad entre las comunidades que enfrentan discriminación. "Estoy aquí por mis hermanas y hermanos musulmanes", señaló.
Por los disturbios, cerca de 500 personas fueron detenidas, unas 150 fueron imputadas y los tribunales empezaron a dictar decenas de condenas contra quienes lideraron los disturbios.
El primer ministro enfrenta su primer desafío
Apenas un mes después de asumir el cargo, el primer ministro, Keir Starmer, enfrenta su primera gran prueba. Starmer culpó a instigadores de extrema derecha de difundir rumores y organizar protestas que han tenido como blanco mezquitas, han señalado a comunidades minoritarias y han mostrado una retórica racista. Además, sus ataques han herido a más de cien policías.
“Les garantizo que se arrepentirán de haber participado en este desorden, ya sea directamente o aquellos que promovieron estas acciones en línea y luego huyeron”, aseguró Starmer este domingo, luego de que un violento grupo irrumpió e incendió un hotel que daba refugio a migrantes. “Esto no es una protesta. Es brutalidad organizada, violenta”, añadió.
Si bien las amenazas del Gobierno y la Policía aparentemente han mantenido a la mayoría de los manifestantes de extrema derecha fuera de las calles, la situación sigue siendo inestable.
Ahora, las autoridades británicas se mantienen "en estado de alerta", pese a un cierto regreso a la calma tras diez días de disturbios que sacudieron el país.
Noticias falsas: el inicio de los disturbios
Los disturbios fueron alimentados por afirmaciones falsas difundidas en línea de que un sospechoso arrestado por asesinar a tres niñas el pasado lunes 29 de julio en la ciudad de Southport era un solicitante de asilo musulmán.
Poco después, las autoridades informaron que el presunto atacante era un joven de 17 años nacido en Cardiff, Gales, de padres ruandeses, y que no es musulmán. Sin embargo, los disturbios continuaron.