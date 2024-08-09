Miles de personas salieron a las calles de Reino Unido esta semana para expresar su indignación por la violencia desatada contra la comunidad islámica, migrantes y minorías étnicas, que fueron víctimas de ataques durante disturbios impulsados por organizaciones de extrema derecha.

En Londres, Birmingham y Liverpool, entre otras ciudades, se reunieron grandes multitudes, ondeando carteles y pancartas con frases contra el racismo y la islamofobia, junto con banderas palestinas.

"Es profundamente impactante los niveles de violencia que hemos visto, los niveles de intimidación, racismo, islamofobia, simplemente brutalidad, aterrorizando a las personas en sus comunidades", indicó un manifestante a la agencia de noticias Anadolu.

"Es algo insoportable de ver en cualquier lugar, pero especialmente aquí, donde no esperamos que eso suceda. Es realmente muy impactante y nuestros corazones están con todas aquellas personas que han experimentado los horrores en sí mismas, ya sean locales o refugiados. No merecen ser intimidadas, que sus hijos pasen miedo. Es una desgracia total. Es una desgracia en nuestra sociedad y me siento avergonzada", añadió.

Por su parte, Elizabeth, una manifestante judía, enfatizó la importancia de la solidaridad entre las comunidades que enfrentan discriminación. "Estoy aquí por mis hermanas y hermanos musulmanes", señaló.

Por los disturbios, cerca de 500 personas fueron detenidas, unas 150 fueron imputadas y los tribunales empezaron a dictar decenas de condenas contra quienes lideraron los disturbios.

El primer ministro enfrenta su primer desafío