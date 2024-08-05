A Gran Bretaña la han sacudido esta última semana protestas violentas y ataques a mezquitas que la Policía atribuye a grupos de extrema derecha. Los musulmanes británicos expresaron su temor ante los ataques, mientras los líderes de las comunidades reforzaron la seguridad en los centros islámicos.

Las manifestaciones estallaron en Southport, después de que en redes sociales se propagaran rumores –difundidos por influencers de extrema derecha– sobre la nacionalidad y religión del presunto agresor que mató a tres niñas el lunes en esa ciudad, en el noroeste del país.

La información falsa aseguraba que el sospechoso, Axel Rudakubana, era musulmán y solicitante de asilo, y que había cruzado en un bote el canal de la Mancha.

A pesar de que después se conoció que el presunto atacante en realidad nació en Gales de padres ruandeses y no es musulmán, las protestas se extendieron rápidamente por todo el país y los agitadores comenzaron a atacar mezquitas.

Los manifestantes lanzaron ladrillos a una mezquita el martes por la noche en Southport, en disturbios que la Policía atribuyó a la Liga de Defensa Inglesa, una organización de extrema derecha y antiislámica, fundada hace 15 años.

Luego, el viernes por la noche, en medio de cánticos islamofóbicos, lanzaron latas de cerveza y ladrillos a la Polícia fuera de una mezquita en la ciudad de Sunderland.

Más de 90 personas fueron arrestadas el sábado tras las manifestaciones en Liverpool, Manchester, Bristol, Blackpool y Hull, así como en Belfast, Irlanda del Norte.

Los manifestantes también atacaron lugares de asilo para migrantes: rompieron varias ventanas de uno de ellos, ubicado en Rotherham, en el norte de Inglaterra. También atacaron un segundo hotel conocido por albergar a solicitantes de asilo la noche del domingo cerca de Birmingham, en el centro de Inglaterra, informó la Policía local.

Amenazas y temor

"La comunidad musulmana está profundamente ansiosa en este momento, realmente angustiada por lo que ha visto", aseguró Zara Mohammed, secretaria general del Consejo Musulmán de Gran Bretaña (MCB).

“La ansiedad y el miedo son palpables. Los musulmanes no tuvieron nada que ver con los asesinatos en Southport, pero todavía (los manifestantes) atacan mezquitas. ¿Cómo puede ser eso posible? Creo que es la jerarquía del racismo la que hace que los musulmanes no sean considerados como importantes, y creo que ese es el desafío”, añadió en diálogo con TRT World.

"Es realmente impactante ver cuán coordinado y planificado está esto, cuán rápidamente una campaña de desinformación y noticias falsas ha tenido esto como resultado", añadió Mohammed sobre las protestas contra los musulmanes.

Pero "no ha surgido de la nada", indicó, señalando "una corriente de sentimiento antiinmigración e islamófobo" en el país, incluso por parte de los líderes políticos.