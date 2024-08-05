A Gran Bretaña la han sacudido esta última semana protestas violentas y ataques a mezquitas que la Policía atribuye a grupos de extrema derecha. Los musulmanes británicos expresaron su temor ante los ataques, mientras los líderes de las comunidades reforzaron la seguridad en los centros islámicos.
Las manifestaciones estallaron en Southport, después de que en redes sociales se propagaran rumores –difundidos por influencers de extrema derecha– sobre la nacionalidad y religión del presunto agresor que mató a tres niñas el lunes en esa ciudad, en el noroeste del país.
La información falsa aseguraba que el sospechoso, Axel Rudakubana, era musulmán y solicitante de asilo, y que había cruzado en un bote el canal de la Mancha.
A pesar de que después se conoció que el presunto atacante en realidad nació en Gales de padres ruandeses y no es musulmán, las protestas se extendieron rápidamente por todo el país y los agitadores comenzaron a atacar mezquitas.
Los manifestantes lanzaron ladrillos a una mezquita el martes por la noche en Southport, en disturbios que la Policía atribuyó a la Liga de Defensa Inglesa, una organización de extrema derecha y antiislámica, fundada hace 15 años.
Luego, el viernes por la noche, en medio de cánticos islamofóbicos, lanzaron latas de cerveza y ladrillos a la Polícia fuera de una mezquita en la ciudad de Sunderland.
Más de 90 personas fueron arrestadas el sábado tras las manifestaciones en Liverpool, Manchester, Bristol, Blackpool y Hull, así como en Belfast, Irlanda del Norte.
Los manifestantes también atacaron lugares de asilo para migrantes: rompieron varias ventanas de uno de ellos, ubicado en Rotherham, en el norte de Inglaterra. También atacaron un segundo hotel conocido por albergar a solicitantes de asilo la noche del domingo cerca de Birmingham, en el centro de Inglaterra, informó la Policía local.
Amenazas y temor
"La comunidad musulmana está profundamente ansiosa en este momento, realmente angustiada por lo que ha visto", aseguró Zara Mohammed, secretaria general del Consejo Musulmán de Gran Bretaña (MCB).
“La ansiedad y el miedo son palpables. Los musulmanes no tuvieron nada que ver con los asesinatos en Southport, pero todavía (los manifestantes) atacan mezquitas. ¿Cómo puede ser eso posible? Creo que es la jerarquía del racismo la que hace que los musulmanes no sean considerados como importantes, y creo que ese es el desafío”, añadió en diálogo con TRT World.
"Es realmente impactante ver cuán coordinado y planificado está esto, cuán rápidamente una campaña de desinformación y noticias falsas ha tenido esto como resultado", añadió Mohammed sobre las protestas contra los musulmanes.
Pero "no ha surgido de la nada", indicó, señalando "una corriente de sentimiento antiinmigración e islamófobo" en el país, incluso por parte de los líderes políticos.
El jueves por la noche, el MCB celebró una reunión con representantes de mezquitas para abordar la necesidad de reforzar la seguridad ante las olas de violencia.
Uno de los representantes informó haber recibido llamadas amenazantes que decían: “Vamos a atacarte", informó Mohammed.
Asimismo, al final de las oraciones del viernes en la Mezquita Central de Londres, muchos musulmanes entrevistados expresaron preocupación por la violencia de los últimos días en su contra.
"Antes esto estaba oculto, pero ahora la gente se atreve a decir lo que realmente piensa y es muy aterrador", dijo Hishem Betts, estudiante de 24 años.
Imran Mahmood, un programador informático de 52 años, afirmó que está alarmado ante el hecho de que los rumores hayan alentado a algunas personas a dirigir su ira contra las mezquitas. "En lugar de analizar los hechos, empezaron a culpar a los musulmanes. Es un lavado de cerebro", afirmó.
Solidaridad
El viernes por la noche en Liverpool, cerca de Southport, decenas de residentes, muchos de ellos no musulmanes, se acercaron a la mezquita Abdullah Quilliam para proteger el edificio después de que circularan rumores en línea sobre planes de atacarlo.
"Estoy aquí en solidaridad con otra comunidad que en realidad son mis vecinos. Son todas personas que viven en mis calles. Son personas que viven en mi ciudad", dijo Daniel, uno de los que acudió a la puerta de la mezquita.
Asimismo, en esta ciudad estallaron enfrentamientos entre manifestantes de extrema derecha y manifestantes antifascistas. La Policía informó que varios agentes resultaron heridos al intentar separar a los dos grupos, mientras los manifestantes que defendían a los migrantes y los musulmanes coreaban consignas como “los refugiados son bienvenidos aquí”.
“Sembrar el odio”
Por su parte, el primer ministro Keir Starmer ha acusado a "pandillas de matones" de "secuestrar" el dolor de la nación para "sembrar el odio", y ha prometido que cualquiera que lleve a cabo actos violentos "se enfrentará a todo el peso de la ley".
El legislador Lee Anders, del partido ultraderechista antiinmigración Reform UK, que obtuvo cinco escaños en las elecciones generales del mes pasado, desató una controversia a principios de este año al acusar al alcalde de Londres, Sadiq Khan, de estar "controlado por islamistas".
El líder de su partido populista, Nigel Farage, fue acusado de avivar los problemas de esta semana después de publicar un video en el que cuestionaba "si se nos está ocultando la verdad" sobre el ataque de Southport.