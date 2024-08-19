La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia internacional de salud pública por una nueva variante mortal de la enfermedad viral denominada Mpox. Su detección y rápida transmisión en la República Democrática del Congo y los países vecinos es “muy preocupante”, según el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cuando la enfermedad se hizo pública por primera vez, los científicos la llamaron inicialmente “virus de la viruela del mono”. Sin embargo, ante la presión de los expertos en salud pública, principalmente de países africanos, la OMS decidió cambiar su nombre a MPOX el 28 de noviembre de 2022.

En ese momento, la revista médica Lancet señaló que “junto con una serie de incógnitas y problemas científicos, el brote también puso en evidencia hábitos desafortunados de nuestra sociedad: estigma, racismo y discriminación”.

La publicación advirtió que en foros de internet muchas personas “realizaron comentarios racistas e inaceptables que asociaban el nombre de la enfermedad con las personas de África”.

“Además de todo el daño que implica cualquier estigma, cuando se trata de enfermedades infecciosas, estigmatizar a grupos poblacionales suma un daño adicional, ya que aleja a las personas de buscar diagnóstico, vacunas y tratamiento", indicó.

Ahora bien, existe un largo historial de controversias en torno a los nombres de las enfermedades. Los expertos en salud pública son cada vez más cautelosos al nombrarlas, evitando basarse en ubicaciones geográficas, grupos de personas o incluso animales que quizás no tengan relación alguna con la enfermedad. Esto se debe a que tales prácticas pueden acarrear terribles consecuencias y provocar malentendidos sobre el origen y la propagación de las enfermedades

¿Qué hay en un nombre?

Por ejemplo, la pandemia de H1N1 de 1918-1920, que se originó en Kansas, Estados Unidos, fue conocida como “la gripe española” debido a “fuerzas geopolíticas” durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), según explicó Rachel Withers en un artículo para la revista estadounidense Slate.