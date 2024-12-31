Todos hemos sentido estrés en algún momento: es la respuesta de nuestro organismo ante una situación que requiere un esfuerzo adaptativo.

Cuando un bebé llora porque está incómodo, cuando un niño se frustra porque no consigue atarse los cordones, cuando un adolescente tiene que esforzarse para un examen o un adulto para entregar un trabajo, están sufriendo un tipo de estrés.

El estrés, en sí, no es necesariamente negativo. De hecho, el estrés puede funcionar como un “motivador o impulsor del rendimiento porque nos mantiene más alerta y concentrados en la situación desafiante”, asegura a TRT Español Belén Navío, psicóloga y coordinadora del servicio de apoyo psicológico de Volvemos.

Sentiremos estrés ante un desafío si hay un desequilibrio entre la demanda presentada y los recursos de los que disponemos para abordarla. Esto es lo que se conoce como estrés adaptativo. En algunas ocasiones, el estrés también funciona como un indicador emocional ante un posible peligro o amenaza.

Incluso en estas situaciones podemos decir que, aunque la percepción subjetiva del estrés sea negativa, este tiene un función positiva: ayudar a adaptarnos o protegernos. El problema, por tanto, no surge de sentir estrés, sino de la intensidad y la duración del mismo.

“El problema surge cuando el estrés se cronifica, ya sea porque hay tantos desafíos que nos sobrepasan o porque no tenemos, o creemos no tener, la influencia que nos gustaría sobre ellos”, afirma a TRT Español David Guerra, psicólogo especializado en migrantes.

Todos enfrentamos situaciones difíciles, pero los migrantes –especialmente los que están obligados a hacerlo de forma irregular– las sufren especialmente y durante un tiempo prolongado. “Cuando la respuesta de estrés se mantiene en el tiempo, llegando a la fase de agotamiento, el estrés puede tener repercusiones en la salud”, continúa Guerra.

Las características especiales del estrés migratorio

El sufrimiento es subjetivo. El duelo por una pérdida es independiente de la forma. El estrés, en cambio, es gradual: entre mayor sea el desafío y menores las herramientas para abordarlo, mayor podrá ser el estrés. Existe un componente subjetivo, pero no es lo mismo la incertidumbre de si se pasará o no un examen que no saber dónde se dormirá esa noche.

Los migrantes enfrentan situaciones que confieren características especiales al estrés que sufren. Belén Navío explica que “la persona se despide de su círculo de apoyo, de su cultura, idioma, y otras cuestiones como pueden ser el estatus social y el grupo de pertenencia. También se dan riesgos como un mayor peligro para la integridad física”.

Esto se suma a las dificultades de llegar a una cultura y lengua que puede ser nueva y diferente. Además, sin tener redes de apoyo, lo que puede dar lugar a un “sentimiento de indefensión (o impotencia) que implica el autopercibirse sin los recursos o habilidades suficientes para afrontar los retos de un entorno a menudo desafiante, por no decir hostil” según Guerra.

No solo son desafíos, sino también pérdidas que superar. De acuerdo a Guerra, “el duelo es un proceso natural de readaptación ante una separación o pérdida”. En este caso la pérdida no es la de un ser querido, sino la de un hogar, una cultura y una comunidad.

Dependiendo de las habilidades personales y de circunstancias de la sociedad de acogida, el estrés migratorio puede ser normal y adaptativo o convertirse en patológico. Si el proceso de duelo y adaptación se extiende durante mucho tiempo la persona puede entrar en una fase de agotamiento que, a su vez, puede resultar en el llamado “síndrome de Ulises” o “síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple”.