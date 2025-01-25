La "Operación Muro de Hierro", que Israel lanzó desde este martes contra la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, ha sumido la zona en el caos y el sufrimiento, mientras desata críticas generalizadas sobre el costo humano y los posibles motivos políticos.

El ataque, que según Tel Aviv va dirigido contra "infraestructura terrorista", ya ha matado a 14 personas y herido a más de 50, según el Ministerio de Salud palestino.

Los vehículos del ejército israelí tomaron el control de la entrada al principal hospital de Yenín, mientras que el acceso al campo de refugiados, densamente poblado y que acoge a civiles, fue completamente cerrado. En las vías que llevan al campamento, algunas destrozadas por excavadoras militares, se desplegaron soldados israelíes que alzaron sus armas cuando nos acercamos.

Los relatos de testigos describen una escena desgarradora. Um Hamza, una residente obligada a huir de su casa a pie, describió las condiciones como "insoportables". "No hay electricidad, ni agua, nada", dijo. "Fuimos obligados a irnos a pie, ancianos, niños y enfermos porque no se permitía la entrada a las ambulancias", señaló.

Relacionado Israel prepara ataques en Cisjordania ocupada y arresta a más palestinos

Otro residente, Mohammad al-Masri, contó cómo evacuó a su madre en silla de ruedas después de que su casa cerca de la mezquita Abdullah Azzam fuera atacada. "Tuve que llevarla sobre los escombros porque las excavadoras militares destruyeron los caminos", dijo. "Disparaban municiónes a cualquiera que intentara moverse", añadió.

El ataque también ha matado a civiles, incluido Ahmed al-Shayeb, conocido propietario de una tienda de teléfonos móviles en Yenín. Fue asesinado a tiros por soldados israelíes mientras conducía cerca del campamento de refugiados con su hijo de 10 años, Taym. “Comenzaron a disparar y una bala lo impactó”, contó Taym en el funeral de su padre el miércoles.

Crisis humanitaria

La Media Luna Roja Palestina reportó múltiples casos en los que a sus equipos se les impidió el acceso al campamento, lo que dejó a civiles heridos varados sin asistencia médica.

Los funcionarios locales de Yenín describen la magnitud de destrucción como algo “sin precedentes”. Mohammed Jarar, alcalde de Yenín, dijo a TRT World que el ejército de Israel esencialmente ha “aislado el campamento de sus alrededores”. “Han destruido carreteras, erigido puestos de control y arrasado calles enteras”, agregó.

Jarar advirtió que barrios enteros corren el riesgo de sufrir evacuaciones forzadas. “Existe un temor real de que se trate de un intento deliberado de desplazar a las personas de forma permanente”, destacó.

Se reporta que el Ejército de Israel lanzó órdenes ilegales a los residentes para que abandonaran el campamento a las 5:00 p.m., un mensaje que se repitió a través de drones y camiones. Sin embargo, el portavoz del gobierno israelí, David Mencer, negó haber emitido órdenes de evacuación y calificó esas informaciones de "noticias falsas" difundidas por partidarios de Hamás.

Más allá de Yenín

En la noche de este miércoles, el Ejército de Israel amplió su ataque a ciudades cercanas a Yenín, incluidas Qabatiya y Burqin. En Burqin, los soldados israelíes rodearon una casa y la demolieron, matando a dos hombres palestinos, según el Ministerio de Salud local.

Los dos hombres –identificados como Qutaiba Shalabi, de 30 años, y Mohammed Nazzal, de 25– fueron asesinados a tiros durante la incursión. Sus cuerpos están bajo custodia israelí.

Los medios israelíes afirmaron que los dos estuvieron involucrados en un reciente ataque a un hotel cerca de Qalqilya, que dejó tres israelíes muertos y varios heridos más. La redada militar israelí, llevada a cabo por las fuerzas especiales y la agencia de inteligencia Shin Bet, dejó un soldado israelí herido.

Hasta el momento, Tel Aviv no ha mostrado indicios de reducir las operaciones en Cisjordania ocupada, y para los residentes de Yenín la sensación de incertidumbre y el temor a más violencia sigue siendo generalizada.