Durante la 78º Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York desde el 18 al 26 de septiembre de 2023, líderes globales advirtieron que los niveles de racismo y de islamofobia han alcanzado “proporciones alarmantes” en el último año en Europa.

Aunque los discursos estigmatizantes están presentes en todos los rincones del mundo, encontramos un panorama más optimista en algunas comunidades de América Latina, donde los grados de discriminación son más bajos.

“Si comparamos con Europa o con otros países, podemos afirmar que los índices de discriminación y de islamofobia son mucho más bajos en Argentina. Sin embargo, sí existen hechos aislados de discriminación, que ocurren en lugares públicos, como en aeropuertos, o al momento de buscar trabajo”, explica a TRT Español Melody Amal Khalil Kabalan, presidenta del instituto argentino Islam para la Paz.

En Argentina, uno de los países de la región con mayor cantidad de musulmanes -400.000, de acuerdo a un informe del centro de investigación independiente Pew-, las instituciones islámicas participan en diferentes áreas relativas al culto y la promoción del Islam, así como también interactúan y trabajan mancomunadamente con otras religiones y grupos de fe. Por estos motivos, Kabalan afirma que “el modelo argentino es muy poco visto en América Latina".

La situación en Colombia y Panamá

En ese sentido, aparecen diferencias con el caso de Colombia, país donde viven aproximadamente 10.000 musulmanes.

“La comunidad en Bogotá es más bien pequeña, pero se encuentra en continuo crecimiento, con gente que ha migrado a otros países y nuevos que han llegado”, señala Sherin Yousef Novoa, colombiana-palestina, y profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales.

“Aunque se suelen realizar encuentros interreligiosos que tienen el objetivo de fomentar el respeto, la integración y la tolerancia, la realidad es que no hay lazos tan directos entre la comunidad y las autoridades, aunque podría decirse que tampoco tenemos tantas necesidades a nivel de lo público”, añade.

De todas formas, destaca que las comunidades están en contacto con los gobiernos y las secretarías de Asuntos Religiosos, principalmente con el objetivo de mirar que se mantengan las garantías relacionadas a la libertad de culto.

Un caso diferente es el de Panamá, donde si bien no hay una institución que los enlace, en los últimos años el Gobierno ha decidido apoyar a los musulmanes en casos puntuales, por ejemplo, cuando en 2018 otorgó un permiso para que las niñas puedan utilizar hiyab en las escuelas públicas.

Aunque allí la comunidad islámica también representa un pequeño porcentaje de la población - 30.000 personas de entre 4.300.000 - y su conformación es más reciente, ha cobrado protagonismo en América Central debido a que allí se encuentra una de las madrasas (escuelas coránicas) más grandes de la región.

“El Gobierno y los medios de comunicación se muestran abiertos tanto para ayudarnos como para difundir sobre las prácticas del Islam”, asegura Suhel Alibhai, miembro de la comunidad local: “Por ejemplo, en Ramadán y Eid al-Fitr [fiesta del fin del ayuno], las cadenas de noticias acuden a las mezquitas para preguntarnos sobre la celebración”.