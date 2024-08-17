Una fuerte controversia surgió poco antes de la celebración del Día de India, que se realizará en Nueva York. Una de las carrozas que circulará fue catalogada por grupos de derechos humanos como una “celebración del odio contra los musulmanes, la intolerancia y la supremacía religiosa”. Esta carroza representa un templo cuya construcción significó la destrucción de una mezquita y disturbios donde murieron más de 2.000 musulmanes.

La participación de esta carroza de carnaval en el famoso desfile fue organizada por grupos hindúes de extrema derecha.

Algunas organizaciones con sede en Estados Unidos han escrito una carta al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificando la carroza de antimusulmana y diciendo que glorificaba el derribo de la mezquita ubicada en Ayodhya.

"La presencia de estas carrozas representa el deseo de estos grupos de mezclar la ideología nacionalista hindú con la identidad india", escribieron la organización y otras en una carta.

"Esto no es simplemente una exhibición cultural, sino una celebración vulgar del odio antimusulmán, la intolerancia y la supremacía religiosa".

Entre los grupos que firmaron la carta se encuentran el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, el Consejo Musulmán Indio-Americano y también Hindúes por los Derechos Humanos.

VHPA: la organización que presenta la carroza

La organización de extrema derecha Vishwa Hindu Parishad of America (VHPA), a cargo de la carroza, afirma que representa un lugar de culto hindú y que pretende glorificar a una deidad considerada importante para la identidad india e hindú.

La VHPA es una rama estadounidense de la Vishwa Hindu Parishad de India, designada como una "organización religiosa militante" por el World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia durante años.

El VHP, uno de los principales impulsores de la campaña de demolición de la mezquita Babri, ha puesto desde 2019 la mira en otras mezquitas históricas de la India.

