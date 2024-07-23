Las comunidades indígenas en Brasil siguen enfrentando condiciones desafiantes que ponen en riesgo su vida y su situación se deterioró en 2023 respecto al año anterior, luego de que aumentaran los asesinatos, los suicidios y la mortalidad infantil, según un informe publicado este lunes.

Al menos 208 indígenas fueron asesinados en el país el año pasado, un 15,5% más que en 2022, cuando se registraron 180 asesinatos, según datos del informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas, que todos los años realiza el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), vinculado a la Iglesia católica.

Esas muertes, la mayoría con armas de fuego, ocurrieron a menudo después de amenazas e intimidación, dice indicó el reporte, que describe las circunstancias de los homicidios de líderes indígenas y atribuye los hechos a algunos a grupos vinculados al agronegocio.

El informe lamenta el lento avance en la demarcación de tierras indígenas, "estancada" durante el gobierno "abiertamente antiindígena" del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022). También pide más fiscalización sobre las acciones de invasión de territorios habitados por indígenas al actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple sus primeros seis meses en el poder.

La llegada de Lula "generó la expectativa de que las demarcaciones territoriales (...) se retomaran como una política central", por lo que los indígenas esperan una mayor acción.

En cuanto a los suicidios, se registraron 180, contra 115 en 2022, lo que equivale a un aumento del 56%.