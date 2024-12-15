Un derramamiento diario de sangre: eso es lo que sufren los millones de niños en Gaza bajo las letales y ensordecedoras bombas que Israel ha lanzado incesantemente durante 14 meses. Su situación es devastadora, pues además de las matanzas se enfrentan al hambre, las enfermedades y el frío que tampoco dan tregua.

Ante esta tragedia, la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell, hizo un llamado urgente para que la comunidad internacional tome acción y deje de ignorar la sombría realidad de los niños en el asediado enclave. “El mundo no puede mirar hacia otro lado cuando tantos niños están expuestos diariamente al derramamiento de sangre, el hambre, las enfermedades y el frío”, sostuvo en un comunicado este viernes.

“Hacemos un llamado urgente a todas las partes en el conflicto, y a quienes tienen influencia sobre ellas, para que adopten medidas decisivas que pongan fin al sufrimiento de los niños, liberen a todos los rehenes, garanticen que se respeten los derechos de los niños y cumplan las obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”, insistió.

“No hay lugar seguro en Gaza”

En referencia al “ataque devastador” que Israel lanzó este jueves contra el campamento de desplazados de Nuseirat, en el centro de Gaza, Russell aseguró que entre las 33 personas asesinadas habría al menos ocho niños.

“La reciente violencia se suma a una cifra alarmante de más de 160 niños que, según reportes, han muerto en Gaza en poco más de un mes. Esto representa un promedio de cuatro niños asesinados cada día desde principios de noviembre", afirmó.

Russell destacó que durante los últimos 14 meses, más de 14.500 niños han sido asesinados en Gaza y casi la totalidad de los 1,1 millones de niños en el enclave necesitan urgentemente protección y asistencia en salud mental.

"No hay un lugar seguro en Gaza ni ningún sentido de estabilidad para los niños, que carecen de elementos esenciales como alimentos, agua potable, suministros médicos y ropa de abrigo a medida que bajan las temperaturas invernales", afirmó Russell.

"Las enfermedades prevenibles siguen propagándose rápidamente, incluidos más de 800 casos de hepatitis y más de 300 casos de varicela", añadió.

Masacre contra escuela en Gaza

La Defensa Civil Palestina en Gaza reportó este sábado que los ataques israelíes contra el enclave mataron a 17 personas, incluidas siete en una escuela de la ONU que albergaba a desplazados. El portavoz Mahmud Bassal dijo a la agencia de noticias AFP que el ataque de “aviones de guerra israelí” contra la escuela Al-Majida Wasila, en el oeste de la Ciudad de Gaza, cobró la vida de siete personas, incluyendo mujeres y niños. También se informó de al menos 10 heridos.

La escuela estaba dirigida por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), pero, como muchas de estas instalaciones, se convirtió en un refugio improvisado para los desplazados por la ofensiva genocida de Israel en Gaza.

De hecho, la gran mayoría de la población del enclave ha sido desplazada varias veces por cuenta de los bombardeos israelíes.

Bassal dijo que otro ataque de Tel Aviv contra el ayuntamiento de Deir al Balah, en el centro de Gaza, mató al alcalde Deiab al Jaro y a otras nueve personas.

Por su parte, el Consejo Nacional Palestino describió estos dos bombardeos como una "violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales y un ataque deliberado contra civiles indefensos".