Un derramamiento diario de sangre: eso es lo que sufren los millones de niños en Gaza bajo las letales y ensordecedoras bombas que Israel ha lanzado incesantemente durante 14 meses. Su situación es devastadora, pues además de las matanzas se enfrentan al hambre, las enfermedades y el frío que tampoco dan tregua.
Ante esta tragedia, la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell, hizo un llamado urgente para que la comunidad internacional tome acción y deje de ignorar la sombría realidad de los niños en el asediado enclave. “El mundo no puede mirar hacia otro lado cuando tantos niños están expuestos diariamente al derramamiento de sangre, el hambre, las enfermedades y el frío”, sostuvo en un comunicado este viernes.
“Hacemos un llamado urgente a todas las partes en el conflicto, y a quienes tienen influencia sobre ellas, para que adopten medidas decisivas que pongan fin al sufrimiento de los niños, liberen a todos los rehenes, garanticen que se respeten los derechos de los niños y cumplan las obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”, insistió.
“No hay lugar seguro en Gaza”
En referencia al “ataque devastador” que Israel lanzó este jueves contra el campamento de desplazados de Nuseirat, en el centro de Gaza, Russell aseguró que entre las 33 personas asesinadas habría al menos ocho niños.
“La reciente violencia se suma a una cifra alarmante de más de 160 niños que, según reportes, han muerto en Gaza en poco más de un mes. Esto representa un promedio de cuatro niños asesinados cada día desde principios de noviembre", afirmó.
Russell destacó que durante los últimos 14 meses, más de 14.500 niños han sido asesinados en Gaza y casi la totalidad de los 1,1 millones de niños en el enclave necesitan urgentemente protección y asistencia en salud mental.
"No hay un lugar seguro en Gaza ni ningún sentido de estabilidad para los niños, que carecen de elementos esenciales como alimentos, agua potable, suministros médicos y ropa de abrigo a medida que bajan las temperaturas invernales", afirmó Russell.
"Las enfermedades prevenibles siguen propagándose rápidamente, incluidos más de 800 casos de hepatitis y más de 300 casos de varicela", añadió.
Masacre contra escuela en Gaza
La Defensa Civil Palestina en Gaza reportó este sábado que los ataques israelíes contra el enclave mataron a 17 personas, incluidas siete en una escuela de la ONU que albergaba a desplazados. El portavoz Mahmud Bassal dijo a la agencia de noticias AFP que el ataque de “aviones de guerra israelí” contra la escuela Al-Majida Wasila, en el oeste de la Ciudad de Gaza, cobró la vida de siete personas, incluyendo mujeres y niños. También se informó de al menos 10 heridos.
La escuela estaba dirigida por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), pero, como muchas de estas instalaciones, se convirtió en un refugio improvisado para los desplazados por la ofensiva genocida de Israel en Gaza.
De hecho, la gran mayoría de la población del enclave ha sido desplazada varias veces por cuenta de los bombardeos israelíes.
Bassal dijo que otro ataque de Tel Aviv contra el ayuntamiento de Deir al Balah, en el centro de Gaza, mató al alcalde Deiab al Jaro y a otras nueve personas.
Por su parte, el Consejo Nacional Palestino describió estos dos bombardeos como una "violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales y un ataque deliberado contra civiles indefensos".
"Lo que está sucediendo en Gaza es un crimen humanitario de gran envergadura que refleja la brutalidad de la ocupación y el silencio del mundo ante el sufrimiento de un pueblo oprimido y asediado", dijo el consejo en un comunicado.
Ejército de Israel emite nuevas órdenes de evacuación ilegales en el sur de Gaza
Este domingo, las fuerzas israelíes ordenaron a los palestinos evacuar dos zonas residenciales en el sur de Gaza, incluidos lugares previamente designados como "seguros", en preparación para un ataque militar.
"A todos los residentes de Gaza ubicados en los bloques 2270, 2260, 131, 2352, 2353 y 2354 (en al-Qarara y Wadi al-Salqa), les pido que se trasladen inmediatamente hacia el oeste, a la zona humanitaria", dijo el portavoz del ejército Avichay Adraee.
Las áreas, identificadas por el ejército en un mapa adjunto a la declaración, incluyen sitios anteriormente clasificados como "seguros", donde residen ahora miles de palestinos, entre ellos desplazados que se vieron obligados a abandonar sus áreas originales y a montar tiendas de campaña.
Las órdenes de evacuación ilegales suelen ir seguidas de ataques aéreos o incursiones terrestres del ejército.
Las fuerzas israelíes han advertido a los palestinos en varias ocasiones que evacuen áreas de Gaza a lugares que afirma que son "humanitarios", sólo para luego cometer "masacres" bombardeando tiendas de campaña que albergan a personas desplazadas.
Fuerzas israelíes matan deliberadamente a rehenes, según las Brigadas Qassam
Las Brigadas Qassam, el ala militar del grupo de resistencia palestino Hamás, informaron que el ejército israelí bombardeó un lugar en Gaza donde se encontraban rehenes israelíes, y confirmaron que el bombardeo se repitió para asegurar su muerte.
Abu Obaida, portavoz de las Brigadas Qassam, dijo en Telegram: "El ejército de ocupación bombardeó recientemente un lugar donde se encontraban algunos prisioneros enemigos y repitió el ataque para asegurar su muerte". "Tenemos información que confirma que el enemigo bombardeó deliberadamente el lugar con el objetivo de matar a los rehenes y sus guardias", señaló Obaida.
Y agregó: "Nuestros miembros intentaron rescatar a los rehenes y lograron recuperar a uno de ellos, cuyo destino sigue siendo desconocido".
La brutal ofensiva genocida que Israel lanzó contra Gaza hace 14 meses ha matado a más de 44.800 personas, en su mayoría mujeres y niños, tras la incursión del grupo de resistencia palestino Hamás, el 7 de octubre de 2023.
El extendido genocidio en Gaza ha suscitado una creciente condena internacional, y funcionarios e instituciones han calificado los ataques y el bloqueo de las entregas de ayuda como un intento deliberado de destruir a una población.
El mes pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.