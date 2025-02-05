Ya es una realidad: Estados Unidos comenzó a deportar migrantes detenidos a la infame base militar que tiene en Guantánamo, Cuba. Según la Casa Blanca, los primeros vuelos se realizaron este martes, como parte de las medidas severas con las que el presidente Donald Trump busca frenar la inmigración irregular.

"Hoy están en marcha los primeros vuelos desde Estados Unidos a la bahía de Guantánamo con inmigrantes ilegales", dijo el martes la secretaria de prensa Karoline Leavitt en el programa Fox Business. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo también ese día que el presidente Trump “ha sido muy claro: en Guantánamo se detendrá a lo peor de lo peor. Y eso empieza hoy”.

Un funcionario de Defensa estadounidense le confirmó a la agencia de noticias AFP este martes que hay un "vuelo programado a la estación naval de Guantánamo con alrededor de una docena de extranjeros ilegales de alta amenaza". "Serán alojados en el centro de detención" pero en una zona diferente a la de otros detenidos, añadió el funcionario quien pidió mantener el anonimato.

Algunas asociaciones denuncian el trato que reciben los migrantes en Guantánamo, basándose en testimonios que aseguran que se vigila a los migrantes cuando llaman a un abogado, les obligan a ponerse gafas de sol durante el transporte y las instalaciones están llenas de ratas debido a las deplorables condiciones de higiene.

Durante su segundo mandato, Trump se ha enfocado en implementar lo que presenta como un gran esfuerzo para combatir la inmigración irregular, al apostar por redadas, arrestos y deportaciones en aviones militares. De hecho, hace apenas seis días dio la orden de establecer un centro de detención en Guantánamo para recibir a 30.000 migrantes indocumentados.

"Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen", dijo Trump, la semana pasada desde la Casa Blanca.

Miles de migrantes en situación irregular han sido detenidos desde su investidura el 20 de enero, algunos de ellos acusados de delitos. Un número desconocido ha sido repatriado a Colombia, México, Guatemala, Brasil y otros países.

Pero el uso de aviones militares para expulsar a migrantes, algunos de ellos con grilletes, le ha costado a Washington una breve crisis con Colombia y protestas de Brasil, que piden que se trate a sus ciudadanos con dignidad.