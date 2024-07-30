Hace unos 6 años, Ahmad Dader, residente del barrio de Al-Zaytoun, comenzó su camino en la Universidad de Gaza para convertirse en profesor. Sus estudios transcurrieron en medio del bloqueo que Israel impuso en el enclave desde 2006.

Despúes de graduarse hace tres años, Dader consiguió su primer trabajo en el centro educativo Learn To Be.

"Era muy feliz en mi trabajo. Enseñarles a los niños y dejar un impacto positivo en sus vidas es algo muy gratificante", afirma el profesor de 24 años.

Sin embargo, a pesar de tener un contrato y ganar un sueldo promedio, Dader enfrentó dificultades financieras como les ocurría a otros palestinos en Gaza,

Esto lo empujó a aceptar un segundo trabajo en un call center de 7 a. m. a 6 p. m. todos los días para poder ayudar a su familia de 10 miembros, así como para cumplir su sueño de casarse y empezar su propia familia.

El arduo trabajo del profesor palestino ya había empezado a dar frutos y, en julio del año pasado, se comprometió con su pareja, Zizi. Estaban entusiasmados por compartir juntos el resto de la vida.

"Fue un sueño hecho realidad para mí. Estaba muy emocionado de encontrar a mi compañera de vida, y estaba muy emocionado de comenzar una nueva vida con ella como familia", señala Dader.

En medio de los ajetreados compromisos laborales unos meses después, al igual que les sucedió a otros palestinos, nunca imaginó que su camino cambiaría dramáticamente.

El 7 de octubre de 2023, la ocupación israelí empezó una agresión brutal en Gaza, la cual ha matado a casi 40.000 palestinos, tras un ataque transfronterizo de Hamás en el que murieron unos 1.200 israelíes y se tomaron unos 250 rehenes.

Las autoridades israelíes, a quienes Dader y su comunidad se refieren como las fuerzas de "ocupación", impusieron un bloqueo estricto y completo en Gaza. Suspendieron el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible a más de 2,5 millones de palestinos.

"Esperaba poder dedicar más tiempo a disfrutar nuestra relación y crear recuerdos felices, pero de repente comenzó la ofensiva israelí en Gaza y puso nuestras vidas patas arriba", cuenta Dader a TRT Español.

Durante el primer mes de la agresión, el Ejército de Israel invadió y separó el norte y el sur de Gaza.

Se calcula que unos 700.000 palestinos quedaron atrapados, sufriendo condiciones de vida catastróficas y aislados del mundo exterior.

Mientras el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se refería a los palestinos como "animales humanos", el ejército de ese país lanzaba numerosos ataques contra hogares, escuelas, mezquitas y mercados, matando a cientos de civiles.

"Parecía como si todas nuestras vidas se hubieran detenido y todo se hubiera convertido en una pesadilla", dice Dader.

Recuerda el sonido de explosiones ensordecedoras continuas mientras drones y aviones sobrevolaban su cabeza.

Las autoridades palestinas registraron extensas masacres a diario, incluidas matanzas de niños y mujeres en lugares destacados cercanos a Dader, como el Hospital Bautista, a 300 metros de la casa familiar, donde al menos 400 personas murieron.

Poco después de la agresión israelí, Dader sintió que el mundo exterior no hizo nada para intervenir contra la brutalidad mientras los palestinos recibían advertencias de evacuar sus hogares.

La amenaza del Ejército de Israel contra el enclave empujó a muchos palestinos a abandonar sus hogares y a lanzarse a futuros inciertos sin tener refugio ni sus necesidades básicas satisfechas.

Dader relata que algunos de sus familiares se sintieron presionados para unirse a los rebaños que abandonaban sus hogares hacia el sur, llevando todo lo que pudieran empacar, como ropa.

Pero dice que permanecieron en la casa de su familia en el norte de Gaza.

"Nuestro hogar es parte de lo que somos. Simplemente no podíamos salir de ahí con todos nuestros recuerdos del pasado y nuestros planes para el futuro. Preferiría morir en mi hogar que vivir una vida de humillación y pérdida lejos de casa", sostiene Dader.

Hambruna planeada

Los intensos bombardeos, la destrucción y las invasiones no fueron los únicos crímenes que la ocupación israelí ha cometido contra los palestinos.

La comunidad también culpa a las fuerzas de Israel de crear las condiciones necesarias para que floreciera la hambruna, una realidad que vivieron Dader y su familia.

"Mis hermanos y yo teníamos que transportar agua en cubos a largas distancias y en condiciones peligrosas todos los días. El agua que conseguíamos estaba contaminada y no era apta para el uso humano, pero era la única opción para nosotros," recuerda.

También señala que, para agravar la situación, las fuerzas israelíes atacaron deliberadamente lugares clave, como tiendas y mercados de comida, mientras los suministros de alimentos se desplomaban rápidamente.

El padre de Dader, Mustafa, estaba en el mercado de Shojaiya buscando alimentos cuando el lugar fue bombardeado.

"Estábamos aterrorizados e impactados. Sacamos a mi padre de debajo de los escombros. Por suerte, no resultó gravemente herido, pero muchos otros murieron", señala Dader.

El norte de Gaza alguna vez fue considerado un banco de alimentos para toda la población. Zonas del norte, como Bait Lahia y Bait Hanoun, eran famosas por producir y suministrar muchos tipos de verduras y frutas al mercado local y para la exportación.

Sin embargo, los palestinos denuncian que las fuerzas israelíes han arrasado campos y tierras agrícolas, diezmando la producción local, mientras el asedio obligaba a Dader y su familia a comer menos.

"Sólo comíamos una vez al día. Mi ración eran cuatro cucharadas de arroz para todo el día. Intentaba guardar algo de comida para mi hermano pequeño y mi sobrino cuando tenían hambre", recuerda.

Después del primer mes de la ofensiva israelí, Dader relata que su familia se quedó sin comida, lo que lo impulsó a actuar.

"No podía simplemente ver a mi familia morir de hambre, así que salía todos los días con la esperanza de encontrar algo para comer. Intentamos comprar cualquier alimento pero no había nada que comprar. Busqué en casas abandonadas e incluso entre los escombros. La mayor parte del tiempo no tuve suerte", recuerda Dader.

Cuando se acabó la comida para humanos, los palestinos recurrieron a lo que quedaba.

"Cuando no teníamos nada que comer, recurrimos a los alimentos para animales. Comprábamos maíz, cebada, soja e incluso comida para pájaros a precios muy caros y los molíamos para hacer pan", señala Dader.

También describe la calidad de los alimentos para animales como "no comestible", y agrega: "No parecía ni sabía a pan normal. Era muy seco, difícil de tragar y tenía un sabor amargo, pero era toda la esperanza que teníamos de seguir vivos”.