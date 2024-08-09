Israel mató al menos a 60 palestinos e hirió a cientos en varias partes de la sitiada Gaza en las últimas 24 horas. Al mismo tiempo, emitió una orden de evacuación para Jan Yunis que obligó a miles de personas, en su mayoría refugiadas en tiendas de campaña y escuelas, a desplazarse nuevamente.

Según informaron fuentes locales, al menos 26 personas murieron en ataques llevados a cabo por las unidades de artillería israelí en el norte y en la Ciudad de Gaza este jueves.

Un brutal ataque a un campamento de desplazados abarrotado que había sido designado previamente como “zona segura” quemó vivas a varias personas que se refugiaban allí. Además, se informó que el ejército israelí mató a 6 palestinos tras un ataque a dos casas de familia en el enclave asediado.

Letal ataque en dos escuelas

Además, 2 ataques aéreos de Israel contra escuelas que albergaban a desplazados en la Ciudad de Gaza mataron al menos a 16 palestinos, incluidos niños, y dejaron decenas de heridos este jueves, según la Agencia de Defensa Civil local.

Los aviones de guerra atacaron las escuelas Al Zahraa y Abdel Fattah Hamoud en el barrio de Al Tuffah, en el centro del enclave. La Defensa Civil de Gaza indicó más tarde que el ejército israelí atacó la escuela Abdel Fattah Hamoud por segunda vez en cuestión de horas.

El ejército israelí confirmó estos ataques y afirmó que las escuelas eran usadas como "escondites" por combatientes de Hamás.

Sin embargo, el grupo de resistencia palestino rechazó la afirmación y condenó estos ataques, precisando que el objetivo de las "brutales masacres es exterminar, desplazar y aterrorizar a los civiles".

En esta línea, Hamás instó en un comunicado dirigido a la ONU y a las instituciones judiciales internacionales a "cumplir con sus responsabilidades ante estos crímenes que deshonran a la humanidad y a trabajar para llevar a los líderes de la ocupación (israelíes), que son criminales de guerra, ante la justicia y hacerlos responsables de sus brutales crímenes".

Otro desplazamiento forzado

Mientras tanto, esta semana miles de palestinos desplazados que se refugiabanen supuestas “zonas seguras” de Jan Yunis recibieron una nueva orden de evacuación por parte de Israel. Así, se vieron obligados a huir nuevamente de la ciudad, ubicada en el sur de Gaza.

Miles de personas se vieron forzadas a desplazarse inmediatamente en vehículos y a pie, con sus pocas pertenencias amontonadas en carretas tiradas por burros y motocicletas, a través de carreteras congestionadas y en medio de amenazas de bombardeos israelíes.

Esto ocurrió después de que el portavoz militar israelí Avichay Adraee ordenara a los residentes de las ciudades de Salqa, al-Qarara, Bani Suheila, Abasan, Khuza'a, Sheikh Nasser, al-Satar y al-Mahatta que huyeran inmediatamente hacia lo que describió como una "zona humanitaria" al oeste de Jan Yunis.