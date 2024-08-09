ORIENTE MEDIO
7 MIN DE LECTURA
Nuevos ataques de Israel en Jan Yunis matan a 60 palestinos en 24 horas
La brutal ofensiva de Israel mató al menos a 60 palestinos y dejó cientos de heridos este jueves en varias zonas de Gaza. Además, obligó a miles de desplazados a abandonar Jan Yunis.
Nuevos ataques de Israel en Jan Yunis matan a 60 palestinos en 24 horas
Palestinos desplazados nuevamente huyen de Jan Yunis, tras nuevos ataques de Israel. Foto: Reuters / Reuters
9 de agosto de 2024

Israel mató al menos a 60 palestinos e hirió a cientos en varias partes de la sitiada Gaza en las últimas 24 horas. Al mismo tiempo, emitió una orden de evacuación para Jan Yunis que obligó a miles de personas, en su mayoría refugiadas en tiendas de campaña y escuelas, a desplazarse nuevamente.

Según informaron fuentes locales, al menos 26 personas murieron en ataques llevados a cabo por las unidades de artillería israelí en el norte y en la Ciudad de Gaza este jueves.

Un brutal ataque a un campamento de desplazados abarrotado que había sido designado previamente como “zona segura” quemó vivas a varias personas que se refugiaban allí. Además, se informó que el ejército israelí mató a 6 palestinos tras un ataque a dos casas de familia en el enclave asediado.

Letal ataque en dos escuelas

Además, 2 ataques aéreos de Israel contra escuelas que albergaban a desplazados en la Ciudad de Gaza mataron al menos a 16 palestinos, incluidos niños, y dejaron decenas de heridos este jueves, según la Agencia de Defensa Civil local.

Los aviones de guerra atacaron las escuelas Al Zahraa y Abdel Fattah Hamoud en el barrio de Al Tuffah, en el centro del enclave. La Defensa Civil de Gaza indicó más tarde que el ejército israelí atacó la escuela Abdel Fattah Hamoud por segunda vez en cuestión de horas.

El ejército israelí confirmó estos ataques y afirmó que las escuelas eran usadas como "escondites" por combatientes de Hamás.

Sin embargo, el grupo de resistencia palestino rechazó la afirmación y condenó estos ataques, precisando que el objetivo de las "brutales masacres es exterminar, desplazar y aterrorizar a los civiles".

En esta línea, Hamás instó en un comunicado dirigido a la ONU y a las instituciones judiciales internacionales a "cumplir con sus responsabilidades ante estos crímenes que deshonran a la humanidad y a trabajar para llevar a los líderes de la ocupación (israelíes), que son criminales de guerra, ante la justicia y hacerlos responsables de sus brutales crímenes".

Otro desplazamiento forzado

Mientras tanto, esta semana miles de palestinos desplazados que se refugiabanen supuestas “zonas seguras” de Jan Yunis recibieron una nueva orden de evacuación por parte de Israel. Así, se vieron obligados a huir nuevamente de la ciudad, ubicada en el sur de Gaza.

Miles de personas se vieron forzadas a desplazarse inmediatamente en vehículos y a pie, con sus pocas pertenencias amontonadas en carretas tiradas por burros y motocicletas, a través de carreteras congestionadas y en medio de amenazas de bombardeos israelíes.

Esto ocurrió después de que el portavoz militar israelí Avichay Adraee ordenara a los residentes de las ciudades de Salqa, al-Qarara, Bani Suheila, Abasan, Khuza'a, Sheikh Nasser, al-Satar y al-Mahatta que huyeran inmediatamente hacia lo que describió como una "zona humanitaria" al oeste de Jan Yunis.

Recomendados

“En ninguna zona del enclave palestino existe una zona segura", afirman los palestinos.

Un genocidio en marcha

Israel, que desobedeció una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto el fuego inmediato, se ha enfrentado a la condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte del grupo de resistencia palestino.

Fuentes del Ministerio de Salud de Gaza aseguran que Israel ha matado aproximadamente a 40.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a casi 92.000. Miles de personas han muerto bajo los escombros de las casas bombardeadas, mientras que unos 10.000 palestinos han sido secuestrados por las tropas israelíes.

RelacionadoNegociaciones sobre una tregua en Gaza se estancan, según medios israelíes

Sin embargo, cirujanos y enfermeros estadounidenses que han trabajado como voluntarios en Gaza desde octubre pasado afirman que el número probable de muertos por la guerra genocida de Israel "ya es superior a 92.000". Según un estudio publicado en la revista Lancet, los efectos acumulativos de la guerra de Israel en Gaza podrían hacer que el número real de muertos supere las 186.000 personas.

Más de 10 meses después del inicio de la guerra israelí, vastas extensiones de Gaza se encuentran en ruinas en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas e Israel es acusado de genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

El éxodo en imágenes

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar