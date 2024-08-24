A medida que el sol sale sobre Capadocia, los globos aerostáticos flotan sobre su paisaje surrealista, salpicado de valles y chimeneas de hadas talladas en la roca volcánica durante miles de años por las fuerzas de la naturaleza.Pero es debajo de esta tierra árida donde una maravilla se retuerce y gira para formar una elaborada red de ciudades ocultas.
En estos asentamientos subterráneos, algunos de los cuales abarcan aldeas enteras, hay almacenes, graneros, escuelas e iglesias de hasta 400 metros cuadrados que fueron abandonados hace mucho tiempo.
¿Por qué los antiguos habitantes de Capadocia se refugiaron bajo tierra? Los historiadores y arqueólogos llevan mucho tiempo debatiendo esta cuestión y se han esforzado por esclarecer la historia del origen de estas viviendas, plagada de mitos y leyendas.
Algunas teorías sugieren que los habitantes locales construyeron estas ciudades subterráneas para escapar de desastres naturales que datan de la última Edad de Hielo y vivieron allí durante siglos sin volver a la superficie. Otras teorías más extravagantes afirman que los extraterrestres bajaron a construirlas.
Sin embargo, solo cuando uno se adentra en estos pasillos subterráneos poco iluminados emerge la verdadera profundidad de la historia y la cultura de Capadocia.
Una tierra de secretos
“Aún hay mucha incertidumbre en torno a estas ciudades, a pesar de su larga historia”, dice la Dra. Verónica Kalas, historiadora y arqueóloga que ha investigado ampliamente la región.
Según el grupo de investigación de la cueva de Obruk , que trabaja junto con las autoridades locales para cartografiar estas estructuras subterráneas, se han descubierto un total de 257 asentamientos subterráneos en Capadocia. Sin embargo, aún quedan muchos más por excavar, especialmente en los alrededores de la provincia de Nevsehir.
Ali Yamac, espeleólogo de Obruk, señala que estas viviendas probablemente comenzaron como refugios específicos para familias antes de transformarse en ciudades expansivas.
A pesar de su enorme escala, estas ciudades subterráneas permanecieron en gran parte desconocidas hasta las últimas décadas. Derinkuyu, la ciudad subterránea más grande conocida del mundo, fue descubierta por accidente en 1963 cuando un aldeano estaba renovando su casa en Nevsehir.
Derinkuyu, que debe su nombre a su pozo de 55 metros de profundidad, es una ciudad colosal construida a 85 metros bajo tierra y cuenta con 13 niveles, aunque hasta la fecha solo se han excavado ocho.
Podía haber albergado hasta 20.000 personas e incluso contaba con un cementerio. Otros asentamientos subterráneos se conectaban con Derinkuyu a través de estrechos túneles que se extendían a lo largo de varios kilómetros.
A lo largo de los siglos, diferentes civilizaciones, incluidas los hatianos, los hititas, los frigios y, más tarde, los cristianos que huían de la persecución romana, buscaron refugio en estas ciudades.
Defensa y supervivencia
Los espacios claustrofóbicos y los pasillos estrechos de las ciudades subterráneas de Capadocia sugieren que fueron diseñadas para la defensa.
Los invasores se habrían visto frenados en los pasillos o bloqueados por completo por puertas de piedra que pesaban hasta una tonelada y que podían colocarse rodando para sellar las entradas. En la superficie, estas puertas se mezclaban a la perfección con el paisaje circundante y camuflaban eficazmente el camino de entrada.
Las autoridades sugieren que los orígenes de estos asentamientos se remontan a la Edad del Bronce Temprano, alrededor del año 2000 a. C., y pertenecen a los primeros habitantes conocidos de Anatolia: los hatianos. Sin embargo, las primeras pruebas sustanciales apuntan a la civilización hitita, que sustituyó a los hatianos en Capadocia alrededor del año 1700 a. C.
Los historiadores creen que los hatianos se retiraron bajo tierra para buscar refugio de los hititas, de forma muy similar a cómo los hititas pudieron haber huido más tarde de los frigios, quienes, a su vez, buscaron refugio de los asirios. También se cree que estos refugios subterráneos fueron utilizados por los cristianos durante el Imperio Romano para escapar de la persecución antes de que el cristianismo fuera reconocido oficialmente.
Los bizantinos acabaron por asentarse en estas ciudades, probablemente utilizándolas como refugio frente a los conquistadores árabes durante los siglos VII y VIII. “Las mejores fechas que tenemos son del periodo bizantino debido a las pinturas de las iglesias”, señala Kalas, enfatizando que las inscripciones dedicatorias proporcionan la datación más fiable del uso de las ciudades.
La ocupación continua de estos espacios durante milenios complica los esfuerzos para determinar sus constructores originales, ya que civilizaciones sucesivas probablemente borraron rastros de habitantes anteriores.
Los asentamientos subterráneos también proporcionaban aislamiento del clima extremo de Capadocia. La roca volcánica porosa, o toba, mantenía temperaturas estables durante todo el año, ofreciendo un respiro fresco durante los veranos abrasadores y calor durante los duros inviernos, con el beneficio adicional de estar libre de olores desagradables.
“Estas estructuras probablemente se utilizaban durante todo el año, aunque su función probablemente variaba según la estación y las necesidades de los ocupantes”, explica Kalas, señalando que las ciudades subterráneas tenían múltiples propósitos.
El atractivo de los mitos
En los últimos años, algunas personas han realizado documentales y escrito artículos alimentando todo tipo de teorías, incluyendo que los habitantes de estas ciudades subterráneas estaban tratando de buscar protección de un “ invierno fatal ” durante la última Edad de Hielo y que no salieron a la superficie durante cientos de años.
Sin embargo, a pesar del atractivo de los mitos que desafían la historia establecida, no hay ninguna razón creíble para creer que estas ciudades datan del Dryas Reciente , más de 7.000 años antes de que los hatianos habitaran Capadocia.
“Es un lugar fantástico que puede inspirar fácilmente la imaginación, como las pirámides de Egipto”, comenta Kalas a TRT World , en referencia a las afirmaciones de que los extraterrestres construyeron las pirámides, una noción que surge de la incredulidad de que las civilizaciones antiguas pudieran lograr tales hazañas arquitectónicas. “Es alucinante, pero sucedió. No hay necesidad de inventar historias sobre extraterrestres o eventos cataclísmicos”, añade.
Aunque estas ciudades estaban completamente equipadas con pozos y conductos de ventilación que permitían que el aire fresco circulara a varios pisos de profundidad, no está claro cuánto tiempo podían permanecer las personas bajo tierra. Una certeza es que la presencia en la superficie era esencial para su supervivencia.
“Aún se cultivaban cosechas y se criaban o pastaban animales en la superficie”, explica Kalas.
Yamac añade: “Como alguien que ha recorrido estos túneles y ciudades, puedo decirles que permanecer bajo tierra durante períodos prolongados no sería viable. Necesitamos separar la ciencia ficción de la realidad”.
Subrayó que los lugareños probablemente podrían refugiarse bajo tierra durante semanas, pero que eventualmente necesitarían salir a la superficie para reponer sus recursos.
Por más sombría e incómoda que pueda parecer la vida en las claustrofóbicas ciudades subterráneas de Capadocia, probablemente fue mejor de lo que imaginamos.
“Existen mitos de que estos espacios eran primitivos, pero si se añadían camas, se encalaban las paredes y se encendían velas, no creo que hubiera sido un lugar desagradable para vivir”, afirma el Dr. Kalas, y añade que este tipo de asentamientos eran “probablemente más comunes en el mundo antiguo y medieval de lo que suponemos hoy”.
Incluso ahora, muchas personas en Capadocia continúan viviendo en estructuras talladas.
No sólo sobrevivir, sino prosperar
Los arquitectos de las fortalezas subterráneas de Capadocia demostraron niveles extraordinarios de artesanía, especialmente considerando las limitaciones tecnológicas de su época.
Al enfrentarse a los desafíos únicos de tallar planos intrincados de arriba hacia abajo, en lugar de hacerlo desde abajo, extrajeron la piedra con precisión. Kalas destaca la presencia de maestros albañiles que, a lo largo de los siglos, habían perfeccionado sus habilidades en el trabajo de la roca.
Es probable que estos albañiles se basaran en conocimientos transmitidos de generación en generación, lo que demuestra no solo su pericia en el trabajo de la piedra, sino también un profundo conocimiento del diseño arquitectónico. Kalas señala ejemplos de iglesias talladas con cúpulas, columnas y ábsides del período bizantino medio que imitan la apariencia de las estructuras construidas de manera tradicional.
"No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de prosperar", le dice el Dr. Kalas a TRT World , enfatizando que su trabajo es un testimonio de la brillantez que puede surgir cuando los humanos viven en armonía con su medio ambiente.
Los logros arquitectónicos y de ingeniería por encima y por debajo de Capadocia siguen siendo incomparables y ofrecen perspectivas atemporales de la resiliencia y el ingenio de la humanidad.