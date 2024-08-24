A medida que el sol sale sobre Capadocia, los globos aerostáticos flotan sobre su paisaje surrealista, salpicado de valles y chimeneas de hadas talladas en la roca volcánica durante miles de años por las fuerzas de la naturaleza.Pero es debajo de esta tierra árida donde una maravilla se retuerce y gira para formar una elaborada red de ciudades ocultas.

En estos asentamientos subterráneos, algunos de los cuales abarcan aldeas enteras, hay almacenes, graneros, escuelas e iglesias de hasta 400 metros cuadrados que fueron abandonados hace mucho tiempo.

¿Por qué los antiguos habitantes de Capadocia se refugiaron bajo tierra? Los historiadores y arqueólogos llevan mucho tiempo debatiendo esta cuestión y se han esforzado por esclarecer la historia del origen de estas viviendas, plagada de mitos y leyendas.

Algunas teorías sugieren que los habitantes locales construyeron estas ciudades subterráneas para escapar de desastres naturales que datan de la última Edad de Hielo y vivieron allí durante siglos sin volver a la superficie. Otras teorías más extravagantes afirman que los extraterrestres bajaron a construirlas.

Sin embargo, solo cuando uno se adentra en estos pasillos subterráneos poco iluminados emerge la verdadera profundidad de la historia y la cultura de Capadocia.

Una tierra de secretos

“Aún hay mucha incertidumbre en torno a estas ciudades, a pesar de su larga historia”, dice la Dra. Verónica Kalas, historiadora y arqueóloga que ha investigado ampliamente la región.

Según el grupo de investigación de la cueva de Obruk , que trabaja junto con las autoridades locales para cartografiar estas estructuras subterráneas, se han descubierto un total de 257 asentamientos subterráneos en Capadocia. Sin embargo, aún quedan muchos más por excavar, especialmente en los alrededores de la provincia de Nevsehir.

Ali Yamac, espeleólogo de Obruk, señala que estas viviendas probablemente comenzaron como refugios específicos para familias antes de transformarse en ciudades expansivas.

A pesar de su enorme escala, estas ciudades subterráneas permanecieron en gran parte desconocidas hasta las últimas décadas. Derinkuyu, la ciudad subterránea más grande conocida del mundo, fue descubierta por accidente en 1963 cuando un aldeano estaba renovando su casa en Nevsehir.

Derinkuyu, que debe su nombre a su pozo de 55 metros de profundidad, es una ciudad colosal construida a 85 metros bajo tierra y cuenta con 13 niveles, aunque hasta la fecha solo se han excavado ocho.

Podía haber albergado hasta 20.000 personas e incluso contaba con un cementerio. Otros asentamientos subterráneos se conectaban con Derinkuyu a través de estrechos túneles que se extendían a lo largo de varios kilómetros.

A lo largo de los siglos, diferentes civilizaciones, incluidas los hatianos, los hititas, los frigios y, más tarde, los cristianos que huían de la persecución romana, buscaron refugio en estas ciudades.

Defensa y supervivencia

Los espacios claustrofóbicos y los pasillos estrechos de las ciudades subterráneas de Capadocia sugieren que fueron diseñadas para la defensa.

Los invasores se habrían visto frenados en los pasillos o bloqueados por completo por puertas de piedra que pesaban hasta una tonelada y que podían colocarse rodando para sellar las entradas. En la superficie, estas puertas se mezclaban a la perfección con el paisaje circundante y camuflaban eficazmente el camino de entrada.

Las autoridades sugieren que los orígenes de estos asentamientos se remontan a la Edad del Bronce Temprano, alrededor del año 2000 a. C., y pertenecen a los primeros habitantes conocidos de Anatolia: los hatianos. Sin embargo, las primeras pruebas sustanciales apuntan a la civilización hitita, que sustituyó a los hatianos en Capadocia alrededor del año 1700 a. C.

Los historiadores creen que los hatianos se retiraron bajo tierra para buscar refugio de los hititas, de forma muy similar a cómo los hititas pudieron haber huido más tarde de los frigios, quienes, a su vez, buscaron refugio de los asirios. También se cree que estos refugios subterráneos fueron utilizados por los cristianos durante el Imperio Romano para escapar de la persecución antes de que el cristianismo fuera reconocido oficialmente.

Los bizantinos acabaron por asentarse en estas ciudades, probablemente utilizándolas como refugio frente a los conquistadores árabes durante los siglos VII y VIII. “Las mejores fechas que tenemos son del periodo bizantino debido a las pinturas de las iglesias”, señala Kalas, enfatizando que las inscripciones dedicatorias proporcionan la datación más fiable del uso de las ciudades.

La ocupación continua de estos espacios durante milenios complica los esfuerzos para determinar sus constructores originales, ya que civilizaciones sucesivas probablemente borraron rastros de habitantes anteriores.