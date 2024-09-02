Millones de estadounidenses votarán por primera vez este noviembre en las elecciones presidenciales. En el caso de la población hispana serán 36,2 millones de ciudadanos, frente a los 32,3 millones de 2020. Un grupo que podría determinar los resultados de unos comicios clave en los que miden fuerzas la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.

Es el caso de Elida Figueroa quien, tras haber llegado hace 38 años a Estados Unidos, ejercerá su derecho al voto por primera vez. “Me siento muy emocionada y contenta por poder votar. Podré contribuir a construir el futuro de este país en el que, si todos nos unimos, trabajamos duro y conseguimos avances como el hecho de que nuestros hijos vayan a la universidad, haremos posible que vivan una situación distinta a la que nosotros hemos tenido hasta ahora”, dice a TRT Español.

Elida nació hace 48 años en el estado de Guerrero, México. Llegó a California, donde vivió durante 12 años. Allí se casó pero decidió mudarse a Pasco, en el estado de Washington, donde sigue en la actualidad porque “el coste de la vida, sobre todo el alquiler de la vivienda, es más barato”.

Su viaje personal hasta conseguir la ciudadanía ha sido largo. Sus padres fueron los primeros en venir. Luego llegaron ella y sus hermanos. Los padres consiguieron la residencia en 1989 por petición familiar y luego la solicitaron para sus hijos. Sus hermanos también la recibieron, al ser menores de edad en ese momento, pero Elida solo recibió el permiso de trabajo.

Durante esos años trabajó limpiando zanahorias y uvas en el campo, como cocinera y dependienta en McDonalds, y como trabajadora de limpieza en oficinas.

Hasta que hace seis años, al cumplir su hijo 21, él solicitó la residencia para ella de nuevo y se la concedieron, lo que da lugar a que pasados cinco años reciba también la ciudadanía, y con ella el derecho al voto.

Desde hace cuatro años trabaja en un supermercado de productos mexicanos. En estos momentos disfruta de mayor estabilidad y esperanza. “Ya tengo dos hijos universitarios pero me gustaría que los otros cuatro también consiguieran graduarse. Esto les daría más oportunidades en la vida”, añade.

Ventajas e impacto

Y es que convertirse en ciudadano estadounidense conlleva importantes beneficios como la protección contra la deportación, una mayor seguridad económica, el derecho al voto y la posibilidad de presentarse a cargos públicos, según el Consejo de Inmigración Estadounidense, una organización especializada en políticas migratorias.

En estos momentos, de los 31,6 millones de personas inmigrantes que se han naturalizado de cara a las próximas elecciones, o que reúnen los requisitos para hacerlo, 24,2 millones (el 76,6%) ya se han convertido en ciudadanos. De todos ellos, los mexicanos suponen 1 de cada 4 de estas personas, unos 2,2 millones. Los otros países de origen que siguen son India (578.700), China (424.800), El Salvador (229.400) y Cuba (216.000).

El impacto del voto de estas personas todavía está por verse pero la gran mayoría de los nuevos electores siente una gran motivación.

Nancy Rockenstyre, nacida en Colombia y con residencia actualmente en el estado Georgia, declara que sus mayores esperanzas con estas elecciones están depositadas en ”la mejora de los salarios, la bajada del coste de vivienda, encontrar mayores oportunidades de empleo y la igualdad de condiciones en todo ello”.