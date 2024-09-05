En el actual panorama político y económico de Argentina, el debate sobre la dirección del país se ha intensificado en los últimos meses tras las reformas que el gobierno del presidente Javier Milei busca implementar, las cuales, según los críticos, representan un cambio de postura

Durante muchos años, Argentina ha mantenido una política exterior neutral, eligiendo no alinearse con potencias en conflictos globales. Su industria nacional, que incluye sectores como la agroindustria, la automotriz y el energético, ha sido un motor clave de su economía.

La economía argentina es una de las más grandes de América Latina. Su Producto Interno Bruto (PIB) la ubica en la posición 22 en el ranking de las economías del mundo. Además, tiene una importante base industrial y un sector de servicios en expansión, incluyendo un creciente mercado tecnológico y start ups. El país también cuenta con un sistema educativo prestigioso, destacándose en la región por su calidad y accesibilidad.

Sin embargo, hoy en día, según analistas Argentina enfrenta dificultades debido a la creciente influencia de las políticas libertarias promovidas por Javier Milei, líder de la ultraderecha argentina.

El sociólogo Sebastián Schulz, en exclusiva para TRT Español, advierte que las políticas libertarias de Milei en Argentina comprometen gravemente la soberanía nacional. Señala que la dolarización propuesta por Milei, al ceder el control de la política monetaria a la Reserva Federal de Estados Unidos, implica una pérdida de soberanía económica.

Además, Schulz destaca que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la privatización de empresas estatales y el alineamiento estratégico con EE.UU. y con Israel agravan esta situación, subordinado los intereses nacionales a potencias extranjeras y afectando la independencia económica y política del país.

Históricamente, cuando se aborda la soberanía nacional en Argentina, es esencial destacar el impacto de dos presidentes: Julio Argentino Roca y Juan Domingo Perón.

Roca consolidó los territorios argentinos y modernizó la infraestructura mediante la expansión de los ferrocarriles con inversión extranjera. También implementó la Ley de Matrimonio Civil, que transfirió el registro de nacimientos, casamiento y defunciones de la Iglesia al Estado argentino, y la Ley de Educación Común, que estableció la educación primaria obligatoria, gratuita y laica.

Por su parte, Perón promovió la justicia social y los derechos laborales, fortaleció la industria y nacionalizó sectores clave como los ferrocarriles, el gas, la electricidad y el petróleo, fomentando la independencia económica y la sustitución de importaciones. Perón democratizó el acceso a la educación superior al establecer la gratuidad de la educación universitaria, promulgando un decreto en noviembre de 1949 que eliminó los aranceles universitarios.

El expresidente, a través de sus políticas económicas, buscó fortalecer la industria nacional para reducir la dependencia de productos extranjeros. Perón priorizó la autosuficiencia económica y la reducción de la dependencia externa. En lugar de depender de préstamos internacionales, promovió inversiones en infraestructura y desarrollo industrial dentro del país, buscando un crecimiento económico sostenible y menos vulnerable a las influencias externas.

La historiadora Marta Philp destaca que cada gobierno interpreta la soberanía según su ideología, pero subraya que para ejercer la soberanía en el país es esencial la presencia del Estado defendiendo los intereses nacionales. La autora señala que la ideología de Milei, orientada hacia la inserción de Argentina en el orden económico internacional, con modelos como Estados Unidos e Israel, disminuye las posibilidades de ejercer plenamente la soberanía nacional.

Argentina actualmente tiene una deuda de más de 45 mil millones de dólares estadounidenses con Fondo Monetario Internacional (FMI), resultado del pedido de préstamo realizado durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, líder de centro-derecha argentina. La administración de Macri (diciembre 2015 a diciembre 2019) buscó implementar políticas de mercado y liberalización económica, en un intento por atraer inversiones y estabilizar la economía del país.

El préstamo con el FMI, solicitado en 2018, fue histórico debido a su magnitud, siendo el más grande jamás otorgado por la institución hasta ese momento. Este acuerdo se realizó en un contexto de crisis económica, caracterizada por una alta inflación, devaluación del peso argentino y una caída en la confianza de los mercados internacionales.

El gobierno de Milei buscó renegociar la deuda heredada de Macri con el FMI en varias instancias, ya que el país estuvo muy cerca de incurrir en un incumplimiento de pagos en los últimos meses. El famoso economista argentino y exjefe del consejo de asesores de Milei Carlos Rodríguez ha destacado que el único préstamo que el FMI estaría dispuesto a otorgar es para permitir el pago de dicha deuda. Esta situación subraya la presión económica que enfrenta el país.

Por otro lado, Milei considera fundamental la dolarización del país y la adopción del dólar como moneda oficial, incluso sin considerar los posibles costos futuros. Entre los argumentos esbozados, el presidente afirma que el dólar estadounidense como moneda oficial podría ofrecer mayor estabilidad y confianza en el sistema financiero argentino, reduciendo así la volatilidad económica y promoviendo una mayor previsibilidad para los inversores y consumidores. Argumenta que Argentina necesita más préstamos del exterior para llevar a cabo la dolarización sin que esto provoque un colapso en su economía.

Este enfoque conlleva más endeudamiento, ya que se requiere un respaldo económico sólido para sostener esta transición hacia el dólar como moneda oficial y, por lo tanto, más dependencia externa.

De nacionalización hacia la privatización de las empresas estratégicas