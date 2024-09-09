Duaa Qudaih siempre tuvo una pasión por enseñar. Mientras crecía en Al-Shojaiya, un ruidoso barrio de la Ciudad de Gaza, el impulso docente de esta palestina de 24 años nació del deseo por enfrentar la incapacidad que sufren los palestinos para difundir su historia en inglés al mundo exterior.

Después de terminar la secundaria, Duaa comenzó a estudiar literatura inglesa en la Universidad Islámica. Un periodo que, recuerda, estuvo lleno de alegría y éxito, y que eventualmente la llevó a combinar sus pasiones por la literatura y los estudios en inglés.

Tras obtener su diploma de maestra, empezó a realizar prácticas y a enseñar inglés en una escuela primaria.

"Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Disfrutaba pasar tiempo con mis alumnos y gané mucha experiencia. Aprendí que enseñar no es solo un trabajo, es un deber que se debe cumplir con dedicación y honestidad", explica Duaa en conversación con TRT Español.

Durante ese tiempo, la educadora palestina tomó conciencia de la enseñanza y el impacto que podía tener en los estudiantes.

"Me di cuenta de que la clave para una enseñanza productiva es la buena relación entre el profesor y los estudiantes. El camino hacia la mente de los estudiantes pasa primero por sus corazones", afirma Duaa.

En 2023, Duaa obtuvo formalmente el título de maestra de escuela.

Sin embargo, la difícil realidad económica bajo el asedio de Israel la obligó a trabajar además en la tienda de ropa de su familia para obtener ingresos extra.

A medida que avanzaba en su carrera docente, Duaa comenzó un ambicioso programa de maestría en traducción en la Universidad Al-Azhar de Gaza en 2023.

Estaba muy feliz y emocionada por este nuevo camino, pero el entusiasmo no duró mucho.

Aproximadamente dos meses después de empezar sus estudios, estalló la ofensiva de Israel en Gaza.

Y la vida se detuvo en el enclave.

Una vida en medio del desplazamiento

La brutal ofensiva de Israel ha matado a más de 40.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Además ha paralizado la educación durante más de 11 meses y destruido la mayoría de las instituciones educativas.

Duaa, como miles de palestinos, ha vivido este desarraigo en carne propia.

Cuando el Ejército de Israel lanzó una operación masiva de bombardeos al principio de la ofensiva, Duaa y su familia —su padre, madre, hermanos y hermana— fueron forzados a evacuar su hogar en el barrio de Al-Shojaiya, al este de la Ciudad de Gaza.

Huyeron a la casa de unos familiares en el campo de refugiados de Nuseirat, un viaje que normalmente tomaría 45 minutos, pero que, en medio del éxodo masivo de miles de palestinos, les llevó mucho más tiempo.

Al fin, toda la familia llegó a compartir una sola habitación sin ropa ni colchones.

"No nos llevamos nada de nuestra casa. Pensamos que regresaríamos en una semana. Nadie pensó que la ofensiva duraría tanto", señala Duaa.

Después de un mes en Nuseirat, y mientras los bombardeos se intensificaban, su familia se trasladó a Deir al-Balah.

Quedaron impactados por la nueva realidad.

"Aún recuerdo la primera noche en la carpa. Nuestra carpa estaba en ruinas. No teníamos mantas ni colchones", relata Duaa. "Ninguno de nosotros podía dormir. Miré a mi familia, exhausta y perdida. Era como si sus ojos dijeran: '¿Dónde estamos?' Éramos una familia feliz que vivía en una casa de cinco pisos. Ahora, ni siquiera tenemos una tienda para protegernos del frío o algo para dormir", añade.

La difícil situación afectó duramente a la familia, recuerda Duaa: "Nuestros rostros estuvieron cubiertos de dolor y lágrimas durante toda la noche".

Además de los bombardeos, las condiciones, como el invierno, complicaron la situación.

Duaa también relata cómo la lluvia se filtraba dentro de la carpa y cómo el frío enfermaba a la familia.

"No hay palabras para describir el sufrimiento que tuvimos que vivir cada día. Nadie puede soportar las miserables condiciones de vida en los campos de desplazados", sostieneDuaa.

En medio de la barbarie israelí contra los palestinos, Duaa comenzó a reflexionar sobre lo que realmente valoraba.

"Me preguntaba que, si sobrevivíamos a la guerra, ¿tendría yo alguna vez la oportunidad de cumplir mi sueño de convertirme en profesora? ¿Cuántos años llevaría reconstruir las escuelas e instituciones educativas destruidas? ¿Perdería los mejores años de mi vida por culpa de la guerra y sus efectos? Siempre he creído que la energía de la juventud es muy importante para la educación", afirma.

Duaa ha luchado por mantener vivo su sueño, lidiando con sus propias experiencias oscuras.

"Cuando pienso o escucho la palabra 'desplazamiento', vienen a mi mente un montón de recuerdos dolorosos y miserables de las duras experiencias que viví. Son 10 meses de guerra y todavía sigue hoy", admite.

Reviviendo la educación

Sin embargo, su resiliencia terminó por cosechar frutos para su comunidad.