El líder del grupo libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, murió este viernes en un ataque israelí en Beirut. Era una figura clave del grupo, el cual dirigió durante más de 30 años.
Su muerte fue confirmada por el propio Hezbollah el sábado en un comunicado, en el cual afirmó que su líder “se ha unido a sus compañeros mártires”. El ejército israelí también informó horas antes que Nasrallah había fallecido durante los ataques que llevó a cabo el viernes.
Nasrallah es por lejos el objetivo más poderoso que ha muerto a manos de Israel en las últimas semanas de intensos ataques en Líbano.
¿Quién fue Nasrallah?
Hassan Nasrallah nació el 31 de agosto de 1960 en la aldea de Bazouriyeh, cerca de Tiro, en el sur del Líbano.
Estaba casado con Fatima Yassin, y tenía cinco hijos: Hadi, Zeinab, Mohammad Jawad, Mohammad Mahdi y Mohammad Ali. Su hijo mayor, Hadi, murió en enfrentamientos con el ejército israelí en el sur del Líbano en 1997.
Nasrallah recibió una educación religiosa en seminarios chiitas en el Líbano, Irak e Irán.
En su juventud, se unió al Movimiento Amal, aunque en 1982, tras desacuerdos sobre cómo resistir la invasión israelí del Líbano, Nasrallah y otros abandonaron Amal y se unieron a Hezbollah, un grupo recién formado.
En 1985, Nasrallah se trasladó a Beirut, donde se convirtió en el subjefe de la región. Más tarde asumió el rol de jefe ejecutivo, encargado de implementar las decisiones del Consejo de la Shura del grupo.
Líder de Hezbollah durante 30 años
El 16 de febrero de 1992 fue nombrado secretario general de Hezbollah, tras el asesinato de su predecesor, Abbas al-Musawi, en un ataque aéreo israelí.
Bajo su liderazgo, Hezbollah lanzó una serie de operaciones estratégicas contra Israel, culminando con la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano en el año 2000, tras 22 años de ocupación.
En 2004, desempeñó un papel clave en la negociación de un importante intercambio de prisioneros con Israel, que resultó en la liberación de cientos de prisioneros libaneses y árabes.
Su papel en la retirada de Israel del sur del Líbano le valió localmente el título de “líder de la resistencia”, especialmente después de la confrontación de Hezbollah con Israel durante la guerra del Líbano de 2006.
Nasrallah permaneció oculto durante años y rara vez aparecía en público. Solía pronunciar discursos, pero siempre por video desde ubicaciones no divulgadas.
Apoyo de Nasrallah a Gaza
Tras el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, Nasrallah declaró la apertura de un "frente en el sur del Líbano para apoyar la resistencia palestina", prometiendo en varios discursos que el esfuerzo continuaría hasta que cesen los ataques de Tel Aviv en el enclave.
En septiembre, los intercambios de fuego en la frontera entre Israel y Líbano se intensificaron. Tel Aviv continuó con sus masacres, ignorando los pedidos de la comunidad internacional por un alto el fuego que evite una escalada más amplia en Oriente Medio.
La muerte de Nasrallah a manos de Israel compromete los esfuerzos de Francia y Estados Unidos para negociar un cese al fuego temporal de 21 días entre Tel Aviv y Hezbollah, con el objetivo de abrir el camino a soluciones diplomáticas tanto en Líbano como en Gaza.
Horas antes del ataque, Netanyahu se pronunció ante la ONU y prometió que continuará la campaña israelí contra Hezbollah, lo que reduce aún más las esperanzas de restaurar la paz en la región.