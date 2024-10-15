El premio Nobel de Economía de 2024 se otorgó este lunes a Daron Acemoglu, turco-estadounidense; a Simon Johnson, británico-estadounidense, y a James A. Robinson, británico, por la investigación que han desarrollado “sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad”.
En esa línea, los tres economistas “nos han ayudado a entender las diferencias en la prosperidad entre las naciones” y "han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país", destacó el comité Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencias en un comunicado.
"Las sociedades con un estado de derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambio para mejorar. La investigación de los galardonados nos ayuda a entender por qué", agregó la academia.
“Cuando los europeos colonizaron grandes partes del mundo, las instituciones de esas sociedades cambiaron. Esto fue a veces dramático, pero no ocurrió de la misma manera en todas partes. En algunos lugares, el objetivo era explotar a la población indígena y extraer recursos para beneficio de los colonizadores. En otros, los colonizadores formaron sistemas políticos y económicos inclusivos para el beneficio a largo plazo de los inmigrantes europeos”, señaló la declaración.
En este sentido, la academia enfatizó en que “los galardonados han demostrado que una explicación para las diferencias en la prosperidad de los países son las instituciones sociales que se introdujeron durante la colonización”. Y recalcó que “las instituciones inclusivas se introdujeron a menudo en países que eran pobres cuando fueron colonizados, lo que con el tiempo dio lugar a una población generalmente próspera”.
“Esta es una razón importante de por qué las antiguas colonias que alguna vez fueron ricas ahora son pobres, y viceversa”, continuó. “La introducción de instituciones inclusivas crearía beneficios a largo plazo para todos, pero las instituciones extractivas proporcionan ganancias a corto plazo para las personas en el poder. Mientras el sistema político garantice que seguirán en control, nadie confiará en sus promesas de futuras reformas económicas”, concluyó.
“Trabajo colaborativo”
Jakob Svensson, presidente del Comité del Premio en Ciencias Económicas, destacó la relevancia de las contribuciones de los galardonados para abordar la desigualdad global.
"Reducir las enormes diferencias de ingresos entre los países es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Los galardonados han demostrado la importancia de las instituciones sociales para lograrlo", dijo. El trabajo colaborativo de los tres economistas se ha vuelto esencial para comprender el desarrollo económico y la gobernanza en todo el mundo.