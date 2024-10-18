Las elecciones presidenciales de Estados Unidos este noviembre serán unas de las más reñidas en los últimos tiempos, según los expertos. Y, tal vez, el factor decisivo en la votación recaiga sobre las minorías del país. Por ello, en TRT Español recopilamos tres historias de vida bien distintas: dos afroestadounidenses y una latina, todos ellos con nacionalidad de EE.UU. Un abanico de opiniones que ayudan a entender qué les preocupa, cuáles son sus prioridades, el peso de la política exterior en su intención de voto, y qué tienen en mente hoy en día los inmigrantes que en apenas unas semanas irán a las urnas.

El chofer que llegó de Etiopía: una elección difícil

Debebe Sesu es conductor de metro en Virginia y ciudadano estadounidense desde hace más de cuatro siglos. “Llegué desde Etiopía a este país hace 44 años. Me casé con una ciudadana de aquí, tuvimos cinco hijos y obtuve mi derecho al voto desde hace tiempo”. Para estos comicios, a Sesu le preocupa el rumbo de la política exterior de su país: “Estados Unidos, como potencia mundial, debe contribuir a garantizar la seguridad internacional”, dice a TRT Español. Sin embargo, cree que, en ese sentido, ese rol no se cumple de la forma apropiada.

“Este año será más difícil tomar una decisión electoral porque el gobierno dedica mucho dinero a apoyar a Israel y la guerra que ha emprendido contra Palestina. Están muriendo muchos civiles y eso se está pagando con nuestros impuestos”, señala.

A sus 61 años, Debebe no es el único que se manifiesta en este sentido. Una encuesta del Instituto de Política de Harvard el mes pasado revela que más de la mitad de los jóvenes estadounidenses (de 18 a 29 años) apoyan un alto el fuego en Gaza, al que solo se oponen el 10%.

Una joven afroestadounidense, estudiante de derecho penal, preocupada por el mercado laboral

Ceraya Simon, afroestadounidense de 21 años y estudiante de derecho penal, es aún más categórica. “La política exterior será muy importante para mí a la hora de votar, especialmente considerando la injusticia que enfrentan los palestinos a manos de Israel y Estados Unidos. No veo la necesidad de que nuestro país le continúe ofreciendo ayuda a Israel.”

Ceraya vive en el estado de Maryland. Y cree que el próximo gobierno debe poner foco en las nuevas generaciones. “Es necesario que inviertan en el mercado laboral de los jóvenes profesionales y en la seguridad de la que parecen carecer las escuelas en Estados Unidos. Además, espero que el sistema de atención médica sea más progresista en un futuro cercano”.

Las inquietudes de Ceraya son un reflejo de la sociedad donde vive: una encuesta del Pew Research Institute señala que lo que más preocupa a los votantes es la economía (81% de los consultados), el 65% prioriza el sistema sanitario, y un 61% asegura que hay que poner atención en la ola de la violencia y los delitos.

La arquitecta latina que pide priorizar la educación

Silvia Godefroy es arquitecta boliviana de 67 años. Vive en la ciudad de Washington y es ciudadana estadounidense desde hace cinco años. Estas serán las primeras elecciones en las que podrá ejercer su derecho al voto.

“Llevo ocho años en EE.UU. pero no había podido votar hasta ahora. Vine aquí siguiendo a mi hija, que llevaba viviendo 20 años en el país. Ella vino a estudiar, luego se casó con un ciudadano estadounidense. A los tres años recibió la ciudadanía y solicitó la green card para nosotros”.

Silvia está entusiasmada de votar en su nuevo país. “Para mí, la política exterior desempeña un papel importante a la hora de decidir mi voto. Esta es una potencia cuyas decisiones repercuten en el resto del mundo.