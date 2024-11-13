Türkiye se ha posicionado como un actor clave en los esfuerzos globales para luchar contra el cambio climático. A través de estrategias innovadoras que se basan en energías renovables, gestión de residuos y mayores esfuerzos de cooperación internacional, el país busca inspirar a otras naciones en materia de sostenibilidad ambiental.
En esta línea, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, detalló los ambiciosos objetivos medioambientales del país en el marco de la cumbre sobre cambio climático COP29, que se celebra en Bakú, Azerbaiyán. Entre las metas se encuentra alcanzar emisiones netas cero para 2053.
Asimismo, Erdogan mencionó los planes de Türkiye para transformar sectores clave de la economía que permitan un crecimiento sostenible y en sintonía con el medio ambiente.
En esa línea anunció el proyecto de aumentar la capacidad de generación de energías renovables, pasando de los 31.000 megavatios actuales a 120.000 megavatios para 2035, con un enfoque especial en la expansión de la energía eólica y solar.
La COP29, que comenzó este lunes en Bakú, reúne a líderes, responsables políticos y activistas para abordar la creciente crisis climática. Este encuentro pone énfasis en compromisos concretos y explora mecanismos innovadores de financiamiento para impulsar la acción climática global.
Candidatura para la COP31
Con el fin de consolidar su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, Türkiye también anunció oficialmente su candidatura para ser sede de la COP31 en 2026.
Erdogan expresó su agradecimiento a los países que han respaldado la propuesta, subrayando que la organización de la conferencia sería un hito en el compromiso de Türkiye con los objetivos climáticos internacionales.
El mandatario también destacó los avances internos del país en la reducción de su huella ambiental, mencionando el éxito del Proyecto Residuo Cero, que desde que se lanzó en 2017 ha evitado la emisión de 5,9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.
¿Qué es Proyecto Residuo Cero?
El Proyecto Residuo Cero, liderado por la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, busca, como su nombre lo indica, disminuir los desechos desde su origen, optimizar el uso de recursos y promover el reciclaje a nivel nacional.
Su meta es transformar la gestión de residuos en Türkiye, sensibilizando a la población sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar.
Gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, el proyecto ha recibido un fuerte respaldo y ha sido adoptado por diversas instituciones públicas y privadas en todo el país.
Entre las medidas clave implementadas destaca la prohibición nacional de las bolsas de plástico en 2019, que refuerza el enfoque en la reducción de residuos.
Los resultados del proyecto han llevado a una mayor reutilización de materiales, lo que ha fortalecido la economía circular en Türkiye.
Para ello, la labor de la primera dama Emine Erdogan, como presidenta de la Junta Consultiva de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Residuo Cero, ha sido fundamental en la promoción de este esfuerzo a todos los niveles.
Además, para asegurar la continuidad de estas iniciativas, se creó la Fundación Residuo Cero, cuyo objetivo es proteger el medio ambiente, reducir el desperdicio y promover el uso eficiente de los recursos naturales, en especial el agua.
Día de Cero Residuos: una inspiración de Türkiye
Gracias a una resolución presentada por Türkiye en 2022, la Asamblea General de la ONU declaró el 30 de marzo como el Día Internacional de Cero Residuos.
Esta fecha busca promover la conciencia global sobre la necesidad urgente de reducir los residuos y fomentar un modelo de consumo responsable y sostenible.
Türkiye, con el apoyo de 105 países, lideró esta iniciativa en un esfuerzo por reducir el impacto ambiental de los desechos, especialmente los plásticos de un solo uso, y para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En particular, este día se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 12 (Producción y consumo responsables), que apuntan a transformar nuestros hábitos de consumo para reducir la huella ecológica y garantizar un futuro más limpio para las generaciones venideras.
La resolución subraya la importancia de abordar la gestión de residuos de manera integral, involucrando a gobiernos, empresas y ciudadanos en la construcción de soluciones sostenibles y colaborativas.