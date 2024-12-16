El panorama en el norte de Gaza es desgarrador. Los cuerpos se acumulan en las calles, sin posibilidad de recuperarlos debido al bloqueo de la ayuda humanitaria y a los constantes bombardeos israelíes. Es casi imposible para los rescatistas llegar hasta ellos, por lo que yacen en las calles y muchas veces son devorados por perros y gatos callejeros.

"Hay una gran cantidad de cuerpos en las calles que no pueden ser recuperados" ya que no hay forma de llegar hasta ellos, explicó Mohammad Abu Afsh, jefe de la Organización de Ayuda Médica con sede en Gaza.

Además de ser desgarradora, esta situación podría convertirse en un serio problema para el medioambiente en el enclave. "Perros y gatos callejeros están devorando los cuerpos acumulados, lo que anuncia una grave catástrofe ambiental", alertó.

Abu Afsh advirtió que, además, cuando los rescatistas logran ayudar a los heridos y trasladarlos a hospitales, estos tienen pocas posibilidades de sobrevivir, ya que hay muy pocos cirujanos que puedan atenderlos.

Estas escenas en el norte de Gaza se dan en medio de constantes bombardeos y un bloqueo casi total de la ayuda humanitaria desde el 5 de octubre de este año, lo que ha elevado el número de muertos a más de 4.000 solo en esta zona.

Israel mata más de 110 palestinos en un solo día

Más de 110 palestinos murieron en ataques israelíes en Gaza el domingo, informó Ismail Al-Thawabteh, jefe de la Oficina de Medios de Gaza.

Uno de los bombardeos más letales fue contra una escuela que funcionaba como refugio para desplazados en la ciudad de Beit Hanun, donde al menos 43 personas perdieron la vida. Más de 213 refugios han sido atacados desde el 7 de octubre del 2023, indicó Al-Thawabteh, durante una conferencia de prensa.