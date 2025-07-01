Inicialmente, las llamadas “stablecoins” o “monedas estables” no fueron sino un tipo de criptomoneda aislado y minoritario, pero su uso está creciendo vertiginosamente. En enero de 2020, la oferta media de todas ellas fue de 3.910 millones de dólares, y a final de mayo de 2025 ya alcanzaban los 225.570 millones, según la plataforma de análisis Visa . Otra estimación de Artemis ofrece valores más elevados: 4.280 millones de dólares y 238.000 millones, respectivamente.

Solo en mayo se llevaron a cabo 946,7 millones de transacciones con monedas estables, por un valor de total de 4 billones de dólares, de acuerdo a Artemis. Por su parte, Visa reportó 966,3 millones de transacciones por valor de 3,5 billones en el mismo período. Estas cifras equivalen actualmente a 2,5 veces las que se realizaron con tarjetas VISA y cuatro veces las de Mastercard.

La extraordinaria expansión de las monedas estables está ligada, por un lado, a su uso creciente como medio de pago en la compra y venta de las demás criptomonedas. Por otro, porque representan más de la mitad de la liquidez que proporcionan las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales.

De hecho, hoy en día se utilizan en mayor proporción que las monedas oficiales convencionales para adquirir criptomonedas y el valor de sus operaciones incluso supera al de la negociación total de acciones en la bolsa de Nueva York. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de monedas estables?

El boom de criptomonedas “estables”

Una moneda estable es un token –es decir, algo que representa un valor, como una ficha o un código–, como el bitcoin o cualquier otra "criptomoneda", aunque con una característica fundamental que la diferencia: está respaldada por algún otro activo –una moneda oficial u otra criptomoneda– para conseguir que su precio no sufra tantas oscilaciones.

Para que eso ocurra, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Estas pueden ser los llamados "activos de reserva" que se podrían canjear por la moneda estable en todo momento, asegurando su valor, o bien algoritmos que llevan a cabo operaciones de compra y venta que estabilizan su precio.

Uso complicado como medio de pago convencional

A pesar del crecimiento, las monedas estables apenas se usan como medio de pago en las transacciones convencionales, como le ocurre al resto de las criptomonedas, según expliqué en este artículo anterior . En este caso, no se debe a su inestabilidad puesto que son estables, sino a otras razones: menor aceptación en las plataformas de pago (sobre todo en Europa), mayor lentitud a la hora de realizar transacciones, costos de utilización más altos que los de las monedas oficiales o tarjetas de crédito más utilizadas y, sobre todo, porque –en contra de la esencia de las monedas estables– sus emisores están poniendo limitaciones a su canje por los activos de reserva.

En realidad, utilizar en estos momentos una moneda estable que, por ejemplo, está referenciada en dólares o euros y vale lo mismo que estos, no tiene mucho sentido cuando se pueden utilizar estas divisas tradicionales para realizar transacciones, con más rapidez y seguramente con menor comisión.

Como escribió hace poco Paul Krugman , galardonado con el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel, estas monedas estables "no se pueden usar para realizar compras comunes, y no hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, Venmo, Zelle, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?".

La respuesta la da él mismo y es bastante obvia: sólo interesaría hacerlo si lo que se desea es utilizar un medio de pago que, a diferencia de lo que ocurre con el dinero oficial, no deje rastros, puesto que su uso es completamente anónimo.

Todas estas son objeciones o inconvenientes que se pueden poner, con razón, a las monedas estables. Pero es posible que rápidamente se produzcan mejoras tecnológicas que permitan aumentar la rapidez en su uso, disminuir el costo, aumentar la transparencia y facilitar aún más la accesibilidad, pues sólo necesitan conexión a internet y ningún tipo de cuenta bancaria. Quizá su expansión siga acelerándose y se conviertan en un auténtico medio de pago, incluso en transacciones minoristas.