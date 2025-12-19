El 2025 cierra con disputas abiertas en múltiples regiones del mundo, reflejando una creciente fragmentación que sólo tomó fuerza en los últimos meses, mientras la crisis climática sigue agravándose. En medio del acelerado ciclo informativo y del compromiso por cubrir las historias relevantes para nuestros lectores, en TRT Español también les apostamos a las columnas de opinión como una herramienta clave para explicar y analizar –tanto en contexto como a profundidad– las noticias que sacuden nuestra realidad.
Este año destacamos cinco columnas que centran su mirada sobre lo que ocurre en el Sur Global y ponen bajo la lupa la herida abierta del genocidio que sufre el pueblo palestino en Gaza; la situación de América Latina frente a la injerencia y la militarización deel norte en la región; así como los debates en torno a la justicia internacional, el colonialismo y la naturaleza.
Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que defendió a las víctimas y denunció el horror en Palestina
Comenzamos con uno de los grandes referentes de la literatura latinoamericana: el escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor del famoso libro “Las venas abiertas de América Latina” (1971), que aborda “500 años de genocidio, despojo y explotación que volvieron más ricos y poderosos a los imperios europeos y luego a Estados Unidos”, según explica el historiador argentino Federico Donner en esta columna para TRT Español.
Aunque esta bien puede ser la obra más conocida de Galeano, Donner invita al lector a un viaje por los ensayos del uruguayo acerca del largo genocidio en Gaza, que décadas después mantienen una dramática actualidad. “Los textos de Galeano sobre la resistencia palestina y las masacres perpetradas por Israel reflejan un conocimiento meticuloso y un trataminto empático con las diferentes memorias”, escribe Donner.
Luego añade: “Galeano no presenta la violencia política como irracional, sino que la inscribe en una trama geopolítica y cultural compleja, que permite vincular la historia y la memoria de los pueblos a lo largo y a lo ancho del mundo”. Mientras las balas de Tel Aviv siguen truncando los sueños de miles de niños en Gaza, Donner resalta que “el propio Israel alimenta y acrecienta el terrorismo, y echa por tierra las excusas perversas que justifican el asesinato de niños como daños colaterales”.
¿La guerra contra las drogas o la guerra contra los pueblos? Crisis y resistencia el Latinoamérica
Tras el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de este año, Washington le ha enviado un mensaje claro a Latinoamérica: aceptar su influencia o enfrentar represalias. Una política que ha quedado demostrada con la presión política y militar de EE.UU. a Venezuela, bajo el argumento de querer frenar supuestamente “el flujo de drogas” y “combatir” el narcotráfico.
Abordando justamente lo que implica esta idea, el académico Alfonso Insuasty Rodríguez destaca en su columna que tal planteamiento “recuerda la fallida ‘guerra contra las drogas’, que Washington impuso por décadas en esta región. Lo que puede considerarse hasta paradójico, pues ¿no confirmaría esta nueva muestra de fuerza militar precisamente el fracaso de dicha política?”.
Según Insuasty, las acusaciones de Estados Unidos contra Venezuela responden más a intereses geopolíticos y económicos pues por más de cuatro décadas la vieja idea de la “guerra contra las drogas” ha “servido profundamente los intereses del capital transnacional”. Citando el libro “Capitalismo antidrogas”, publicado en 2024 por la periodista Dawn Paley, el académico explica que “modelo militarizado –y justificado bajo esta ‘lucha’– permite la firma de contratos de seguridad, la privatización de funciones estatales y el control de territorios estratégicos, lo que crea una arquitectura de violencia legalizada al servicio del mercado global”.
“Mientras continúa la amenaza de Estados Unidos, se recuerdan momentos oscuros como el golpe de Estado de 2002 en Venezuela contra el entonces presidente Hugo Chávez, que algunos medios afirmaron contaba con el respaldo de Washington. Durante una marcha contra la oposición, francotiradores en edificios de Caracas asesinaron a más de 12 personas”, escribe Insuasty.
Para luego rematar: “Entonces, mientras el Gobierno de Trump intenta lanzar una ofensiva en Latinoamérica bajo el pretexto de los carteles del narcotráfico, la historia demuestra que la salida bélica no es la solución. ¿Seguiremos aceptando narrativas que justifican el control y la militarización, o avanzaremos hacia una política que transforme las causas estructurales y construya soluciones dignas y soberanas?”.
El susurro de la Tierra: ¿cómo la sabiduría ancestral puede salvarnos frente al colapso ambiental?
Este año abordamos los desafíos que enfrenta el planeta y las cosmovisiones que pueden ofrecer respuestas frente a esta crisis. A través del filósofo Antonio de Diego, exploramos el concepto de Antropoceno, que designa la era geológica en la que la huella humana altera el clima, la biodiversidad y los ciclos del planeta. Sin embargo, este concepto oculta responsabilidades históricas y universaliza al “hombre” occidental e industrial.
Existen otras cosmovisiones que ofrecen un giro profundo frente a la amenaza climática. De Diego explica cómo los saberes ancestrales de los pueblos quechuas consideran que las montañas no son meras formaciones geológicas, sino seres vivos con voz y agencia, a los que llaman “seres-tierra”. Bajo esa lógica, las relaciones ecológicas dejan de ser “recursos naturales” y se convierten en vínculos entre sujetos, por lo que la explotación de la tierra constituye actos de violencia contra personas no humanas.
Con este enfoque, el autor invita a repensar la separación moderna entre humanidad y naturaleza, arraigada en el extractivismo occidental, y resalta que la crisis climática no se resolverá solo con tecnología, sino que requiere reflexión y diálogo. Y eso importa más que nunca, concluye De Diego, dado que Latinoamérica y África sufren las consecuencias más duras de un sistema que trata a la tierra como mercancía, pero también resguardan saberes y prácticas que pueden inspirar soluciones frente a la crisis planetaria.
El abogado peruano que denunció a un soldado israelí de vacaciones: El Sur Global "sentó un precedente"
Durante el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, las principales víctimas han sido mujeres y niños, quienes han pagado el precio más alto: sus vidas. Entre quienes buscan rendición de cuentas por las atrocidades en el enclave se encuentra el abogado peruano Julio Arbizu, conocido por su compromiso con la defensa de los derechos humanos desde joven y por haberse pronunciado con firmeza contra esta barbarie.
“Hoy, con esa misma rabia, veo caer bombas sobre Gaza. Niños enterrados entre los escombros, madres que abrazan pedazos de sus hijos, un pueblo condenado por existir”, señala Arbizu en una columna muy personal que escribió para TRT Español. “Y lo más escalofriante es ver que los verdugos son, esta vez, herederos de aquel pueblo víctima del peor crimen del siglo XX”.
Por su lucha contra la injusticia, Arbizu recibió una solicitud de la Fundación Hind Rajab (HRF) para responsabilizar a militares israelíes involucrados en la ofensiva genocida. Junto a otros abogados, denunció en Perú a un soldado israelí que estaba allí de vacaciones. Según HRF, “se alega que el individuo participó en la destrucción de barrios e infraestructuras civiles en Gaza”. Invocando la jurisdicción universal, lograron que la fiscalía peruana abriera una investigación, sentando un precedente.
Para Arbizu, cada acto coherente importa y la barbarie debe condenarse siempre: “Es una cuestión de humanidad”.
Una visita a la Cisjordania ocupada para entender la cuestión palestina
En Cisjordania ocupada, los palestinos viven bajo un apartheid que asfixia sus derechos y libertades. El escritor argentino Santiago Peluffo Soneyra lo presenció en 2018, cuando viajó con un amigo, Andrea, de origen palestino, cuya familia fue desplazada por la fuerza durante la Nakba, junto con 750.000 palestinos privados de su derecho al retorno. Durante su recorrido, Peluffo observó el símbolo de la ocupación en la vida cotidiana: “Desde la ventana podía ver rejas por todos lados, alambrados muy altos que recortaban la vista del desierto árido”.
Poco después, Andrea recibió una “bienvenida hostil” cuando soldados israelíes lo interrogaron por su herencia, algo habitual para personas con rasgos árabes. Visitaron lugares emblemáticos bajo ocupación, como la Puerta de Damasco en Jerusalén, la mezquita Al-Aqsa, la ciudad antigua de Hebrón -descrita como “asediada, militarizada y olvidada”- y el campo de refugiados de Aida, donde la vida diaria se desarrolla bajo constante vigilancia y restricciones.
Peluffo también observó murales que honran a jóvenes palestinos encarcelados por resistir la ocupación, como Ahed Tamimi, detenida a los 16 años durante ocho meses en 2017. “Su rostro me hizo pensar en los miles de jóvenes palestinos privados de su libertad con el pretexto de una ‘detención administrativa’”. Esta injusticia continúa de manera sistemática en Cisjordania ocupada, dejando una profunda huella en generaciones de palestinos.