El 2025 cierra con disputas abiertas en múltiples regiones del mundo, reflejando una creciente fragmentación que sólo tomó fuerza en los últimos meses, mientras la crisis climática sigue agravándose. En medio del acelerado ciclo informativo y del compromiso por cubrir las historias relevantes para nuestros lectores, en TRT Español también les apostamos a las columnas de opinión como una herramienta clave para explicar y analizar –tanto en contexto como a profundidad– las noticias que sacuden nuestra realidad.

Este año destacamos cinco columnas que centran su mirada sobre lo que ocurre en el Sur Global y ponen bajo la lupa la herida abierta del genocidio que sufre el pueblo palestino en Gaza; la situación de América Latina frente a la injerencia y la militarización deel norte en la región; así como los debates en torno a la justicia internacional, el colonialismo y la naturaleza.

Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que defendió a las víctimas y denunció el horror en Palestina

Comenzamos con uno de los grandes referentes de la literatura latinoamericana: el escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor del famoso libro “Las venas abiertas de América Latina” (1971), que aborda “500 años de genocidio, despojo y explotación que volvieron más ricos y poderosos a los imperios europeos y luego a Estados Unidos”, según explica el historiador argentino Federico Donner en esta columna para TRT Español.

Aunque esta bien puede ser la obra más conocida de Galeano, Donner invita al lector a un viaje por los ensayos del uruguayo acerca del largo genocidio en Gaza, que décadas después mantienen una dramática actualidad. “Los textos de Galeano sobre la resistencia palestina y las masacres perpetradas por Israel reflejan un conocimiento meticuloso y un trataminto empático con las diferentes memorias”, escribe Donner.

Luego añade: “Galeano no presenta la violencia política como irracional, sino que la inscribe en una trama geopolítica y cultural compleja, que permite vincular la historia y la memoria de los pueblos a lo largo y a lo ancho del mundo”. Mientras las balas de Tel Aviv siguen truncando los sueños de miles de niños en Gaza, Donner resalta que “el propio Israel alimenta y acrecienta el terrorismo, y echa por tierra las excusas perversas que justifican el asesinato de niños como daños colaterales”.

¿La guerra contra las drogas o la guerra contra los pueblos? Crisis y resistencia el Latinoamérica

Tras el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de este año, Washington le ha enviado un mensaje claro a Latinoamérica: aceptar su influencia o enfrentar represalias. Una política que ha quedado demostrada con la presión política y militar de EE.UU. a Venezuela, bajo el argumento de querer frenar supuestamente “el flujo de drogas” y “combatir” el narcotráfico.

Abordando justamente lo que implica esta idea, el académico Alfonso Insuasty Rodríguez destaca en su columna que tal planteamiento “recuerda la fallida ‘guerra contra las drogas’, que Washington impuso por décadas en esta región. Lo que puede considerarse hasta paradójico, pues ¿no confirmaría esta nueva muestra de fuerza militar precisamente el fracaso de dicha política?”.

Según Insuasty, las acusaciones de Estados Unidos contra Venezuela responden más a intereses geopolíticos y económicos pues por más de cuatro décadas la vieja idea de la “guerra contra las drogas” ha “servido profundamente los intereses del capital transnacional”. Citando el libro “ Capitalismo antidrogas ”, publicado en 2024 por la periodista Dawn Paley, el académico explica que “modelo militarizado –y justificado bajo esta ‘lucha’– permite la firma de contratos de seguridad, la privatización de funciones estatales y el control de territorios estratégicos, lo que crea una arquitectura de violencia legalizada al servicio del mercado global”.

“Mientras continúa la amenaza de Estados Unidos, se recuerdan momentos oscuros como el golpe de Estado de 2002 en Venezuela contra el entonces presidente Hugo Chávez, que algunos medios afirmaron contaba con el respaldo de Washington. Durante una marcha contra la oposición, francotiradores en edificios de Caracas asesinaron a más de 12 personas”, escribe Insuasty.

Para luego rematar: “Entonces, mientras el Gobierno de Trump intenta lanzar una ofensiva en Latinoamérica bajo el pretexto de los carteles del narcotráfico, la historia demuestra que la salida bélica no es la solución. ¿Seguiremos aceptando narrativas que justifican el control y la militarización, o avanzaremos hacia una política que transforme las causas estructurales y construya soluciones dignas y soberanas?”.

El susurro de la Tierra: ¿cómo la sabiduría ancestral puede salvarnos frente al colapso ambiental?