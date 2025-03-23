Los colonos israelíes ilegales han llevado a cabo más de 5.350 actos de violencia contra palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada durante los últimos diez años, según un informe publicado por la Oficina Nacional de Defensa de la Tierra y Resistencia a los Asentamientos, organismo perteneciente a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

El documento, difundido el sábado, detalla una amplia gama de violaciones cometidas por colonos, incluyendo lanzamientos de piedras contra civiles, viviendas y vehículos palestinos, así como ataques incendiarios dirigidos a casas, negocios, granjas y otras propiedades privadas.

También se registraron destrucción de oliveros, sabotajes a infraestructuras hídricas, robo y matanza de ganado y casos de desplazamiento forzado mediante distintos métodos.

El informe subraya un notable aumento de la violencia armada por parte de colonos desde el 7 de octubre de 2023, coincidiendo con el inicio del ataque israelí en Gaza. “El conflicto contra Gaza ha brindado una oportunidad a los colonos ilegales para avanzar en su agenda de desplazamiento forzado de palestinos de sus aldeas”, señala la oficina.

Asimismo, el documento incluye testimonios de soldados israelíes que denuncian la participación activa de colonos en la imposición del control militar sobre los palestinos, llegando incluso a emitir órdenes a soldados y a influir en la toma de decisiones dentro del ejército israelí.

La violencia se ha intensificado en los últimos meses. Solo en febrero, las fuerzas israelíes realizaron 1.475 operaciones militares contra palestinos, mientras que los colonos perpetraron 230 agresiones adicionales, de acuerdo con un informe de la Comisión Palestina de Colonización y Resistencia al Muro.

Las zonas más afectadas fueron Nablus (300 incidentes), Hebrón (267) y Ramala (263), ubicadas en el norte, sur y centro de la Cisjordania ocupada, respectivamente.

Desde el 21 de enero, el ejército israelí mantiene una ofensiva militar en el norte de Cisjordania ocupada, que ha provocado la muerte de más de 70 palestinos y el desplazamiento de miles.

La escalada se agudizó con el reinicio de bombardeos sobre Gaza, el martes pasado, que dejó más de 700 muertos, cientos de heridos y rompió el alto el fuego acordado con Hamás en enero.

En total, al menos 937 palestinos han sido asesinados y más de 7.000 heridos en Cisjordania ocupada desde el inicio del asalto a Gaza, según el Ministerio de Salud palestino.