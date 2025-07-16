En la capital de Colombia, Bogotá, más de 30 países se han congregado en torno a la reunión ministerial del Grupo de La Haya para exigir el fin inmediato de lo que califican como “genocidio” –con todas sus letras– en Gaza. “Cada Estado debe revisar y suspender de inmediato todos sus vínculos con Israel... y garantizar que su sector privado haga lo mismo”, declaró Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados.

“La economía israelí está estructurada para sostener la ocupación que ahora se ha vuelto genocida”, insistió.

Justamente, con un llamado enérgico al respeto del derecho internacional y la protección de los palestinos, la cumbre en Bogotá refleja un creciente consenso internacional en torno a la urgencia de frenar la ofensiva militar de Israel, que se acerca a cumplir 22 meses, y de buscar justicia ante las violaciones de derechos humanos.

El Grupo de La Haya, creado a finales de enero pasado para presionar a Tel Aviv a detener su genocidio en curso, está integrado por nueve países: Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal, Sudáfrica y Belice. Sin embargo, a la reunión ministerial, que se realiza este martes y miércoles, acudieron más de 30 países, incluidos España, Irlanda y China, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Albanese: “Conviertan ese compromiso en acciones concretas”



Desde el principio de la cumbre, el mensaje de la relatora Albanese fue directo, contundente y consistente: cortar todo vínculo con Israel. En esa línea, instó a los Estados a suspender de inmediato sus relaciones diplomáticas, militares, estratégicas y comerciales con Tel Aviv, advirtiendo que mantener esos lazos equivale a "apoyar la ocupación ilegal" del territorio palestino.

“Les imploro que conviertan ese compromiso en acciones concretas. No son actos de simpatía ni caridad: son obligaciones internacionales", reiteró Albanese.

Además, pidió a los gobiernos que garanticen también la desvinculación del sector privado: desde bancos y fondos de pensiones hasta universidades y empresas involucradas en cadenas de suministro.

“Tratar la ocupación como algo normal significa apoyar o proporcionar ayuda o asistencia a la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados”, subrayó. Y añadió que "es imposible desvincular las políticas y la economía estatales de Israel de sus antiguas políticas y economía de ocupación. Han sido inseparables durante décadas".

En una rueda de prensa posterior, Albanese criticó duramente a la Unión Europea (UE), a la que acusó de dejar de lado "el derecho a la vida" de los habitantes de Gaza por conveniencia política y económica.

"Está claro que la Unión Europea (...) está dejando de lado el derecho a la vida, realmente el derecho a la vida, la pura vida, de millones de personas", señaló Albanese, quien instó a los Estados miembros a no eludir sus obligaciones internacionales y a detener "la masacre de civiles y la limpieza étnica en Palestina".

La tormenta por las sanciones a Albanese



Las declaraciones y participación de Albanese en la cumbre del Grupo de La Haya en Bogotá se producen apenas días después de que la relatora fuera sancionada por Estados Unidos. El pasado 9 de julio, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció sanciones contra Albanese, citando sus "esfuerzos para impulsar" acciones de la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios estadounidenses e israelíes.

La relatora rechazó enérgicamente las acusaciones, calificando la medida como “la culminación de un acoso innecesario”. Aseguró que Washington “se ha pasado de la raya” y que las sanciones violan la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de la ONU, que protege a los funcionarios internacionales en el ejercicio de su labor.

Las sanciones además se anunciaron apenas un día después de que Albanese publicara un amplio informe en el que identifica a más de 60 empresas que facilitan la ocupación israelí en tierras palestinas. Entre ellas se menciona a Microsoft, Alphabet, Amazon y Palantir, que proporcionan material militar, tecnología de vigilancia e infraestructura a Tel Aviv.