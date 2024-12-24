Es difícil imaginar que Küyenray Rupayan tenga solo 18 años. Su lista de logros es tan extensa que parece haber vivido varias vidas. Esta joven de origen mapuche ha creado una web que ayuda a tratar problemas de salud mental en base a la medicina ancestral aborigen, cofundó una organización de jóvenes indígenas por el cambio climático, fue convocada por la ONU y obtuvo becas internacionales, todo mientras terminaba la escuela secundaria.

“Los aborígenes somos una de las poblaciones más pequeñas a nivel mundial, y sin embargo, protegemos la mayor parte de biodiversidad del planeta. Ya por eso solo, las naciones deberían cuidar de nosotros”, señala Küyenray.

Una niñez rodeada de robots

La vocación profesional se despierta, en general, al alcanzar los 20 años. Pero a Küyenray le ocurrió a los ocho, cuando asistió por primera vez a una clase de robótica. El mundo de posibilidades que descubrió allí la fascinó.

“Mi madre era profesora en una escuela donde hubo durante dos años un taller de robótica y programación. Eso me permitió asistir. Al terminar el taller, seguí por mi cuenta. Y a los nueve, ya estaba haciendo mi primer robot”.

A los 10 años, otra experiencia marcó su camino: fue invitada a dar una charla en una escuela católica con motivo del Día de los Pueblos Originarios. Con la convicción de una adulta, habló y cantó canciones mapuche, y salió de allí con una decisión clara: “Quiero dedicarme a esto: difundir mi identidad aborigen. Aquí me quedo”.

Muchas vidas en una adolescente

A primera vista, la rutina de Küyenray parece la de cualquier adolescente. Se despierta a las 7 de la mañana. Camina dos cuadras hasta su escuela, el Colegio Merryland, en Santiago de Chile, que tiene orientación científico-humanista. A las 4 de la tarde regresa a casa, almuerza y, como ella misma dice, se pone a “hacer mis cosas”.

Entre “sus cosas” se encuentran sus prácticas de vóley, taekwondo y el perfeccionamiento de su nuevo robot, Lufke -que significa "rayo" en mapuche-, ya que forma parte del equipo chileno de robótica.

“Todo lo que hago”, dice ella, recién salida de la escuela, “lo intento ver desde la ancestralidad de los pueblos originarios”.

Depresión y ansiedad tratadas con sabiduría mapuche

En el 2021, la joven desarrolló Kümente, una plataforma de conocimiento ancestral mapuche al servicio de la salud mental del ser humano moderno. Este es, hasta ahora, su proyecto más ambicioso.

“Me propuse abordar problemas como la ansiedad y la depresión desde la variable indígena. Puedes encontrar desde juegos mapuche, hasta recetas y terapias menos invasivas. Por ejemplo, el conocimiento ancestral propone salir de la depresión o la ansiedad conectándote con cosas que te dan felicidad como los juegos y la comida. Uno puede salir de estos trastornos sin una medicación tan química”, explica.

Tan joven y tan talentosa, Küyenray llamó la atención de la ONU, que la convocó para inaugurar una feria de mujeres indígenas en Chile. Allí cantó una canción en su lengua, el mapuzungun.

Años después, moderó otro encuentro de mujeres respaldado por la ONU, convirtiéndose en la moderadora más joven del evento en su país: tenía tan solo 15 años.

Desde entonces, participa en el área de interculturalidad del programa Originarias de ONU Mujeres.

“Siempre trato de representar a todas las niñas y mujeres indígenas que no tienen, como yo, el privilegio de vivir en la capital” y que “no pueden acceder a estos espacios”, subraya Küyenray.