Mientras la ofensiva de Israel en la Ciudad de Gaza avanza, Estados Unidos frena, una vez más, las posibilidades de alto el fuego. Este jueves, por sexta vez, Washington ejerció su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para impedir una resolución que exigía un “alto el fuego inmediato, incondicional y permanente” en el enclave. La votación coincidió con el incumplimiento, por parte de Israel, del plazo para poner fin a su ocupación ilegal de territorio palestino y con bombardeos que no cesan.

El texto recibió 14 votos a favor y solo se topó con el bloqueo de Washington. La resolución, impulsada por Dinamarca en nombre de 10 miembros electos del Consejo, expresaba su “profunda preocupación” por el sufrimiento de los civiles y reclamaba que Israel levantara de inmediato las restricciones a la entrada y distribución de ayuda humanitaria. Además, rechazaba “cualquier intento de cambio demográfico o territorial” en el enclave, en relación con los planes de desplazamiento forzado de Tel Aviv.

Estados Unidos niega la hambruna

Sin embargo, Estados Unidos se opuso a la resolución, y Morgan Ortagus, enviada adjunta de la Casa Blanca para Oriente Medio, defendió además a Israel, negando también los informes de la ONU que confirman hambruna en Gaza. Afirmó que la postura de Washington no es ninguna sorpresa y argumentó que el documento “no refleja la realidad sobre el terreno”, incluso justificó que “ha habido un aumento significativo en el flujo de ayuda humanitaria”.

El texto cuestionado por Ortagus hacía referencia a un informe avalado por Naciones Unidas que confirma que la hambruna que ya azota partes del enclave y que amenaza con expandirse aún más. Condenaba, asimismo, “el uso del hambre como método de guerra” y reiteraba la exigencia de liberar a todos los rehenes retenidos por Hamás.

Israel ignora el plazo de la ONU sobre la ocupación

La votación en Nueva York coincidió con el vencimiento del plazo de un año que la Asamblea General de la ONU había fijado en septiembre de 2024 para que Israel pusiera fin a su ocupación de la Cisjordania ocupada y de Gaza. Aquella resolución obtuvo 124 votos a favor y 14 en contra, calificando la ocupación de “acto ilícito continuado” bajo el derecho internacional y reafirmando el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

La misión palestina ante la ONU denunció que, contrario a la resolución, Israel ha “profundizado su ocupación ilegal y su presencia en Palestina mediante genocidio, apartheid y limpieza étnica”. La misión recordó que esa postura desafía abiertamente la Carta de la ONU, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia emitida en julio de 2024 —que declaró ilegal la ocupación y urgió a ponerle fin “lo antes posible”— y la resolución de la Asamblea General.

“Este es el resultado de la impunidad permanente”, concluyó la misión palestina.

Argelia advierte de "fracaso" similar a genocidios Ruanda y Bosnia

Tras la votación, Argelia advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU que corre el riesgo de repetir fracasos pasados ​​a la hora de frenar el genocidio. El enviado de ese país ante la ONU, Amar Bendjama, inició sus comentarios con una disculpa a los palestinos: “Perdónanos, porque el mundo habla de derechos y a vosotros os los niega”. Y afirmó: "Israel mata todos los días y no pasa nada”.