En un informe histórico publicado el martes, las Naciones Unidas realizaron una determinación legal sin precedentes al concluir que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos.

La investigación, que abarca el período del 7 de octubre de 2023 al 31 de julio de 2025, examinó la actuación de las autoridades israelíes durante la ofensiva en Gaza, que ha dejado cerca de 65.000 muertos, la mayoría mujeres y niños.

Tras casi dos años de trabajo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó que las fuerzas israelíes llevaron a cabo cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 : asesinatos masivos, causar graves daños físicos o mentales, imponer condiciones de vida destinadas a destruir a la población palestina y medidas destinadas a impedir nacimientos.

El informe señala declaraciones explícitas de líderes israelíes y un patrón constante de ofensivas militares como pruebas de intención genocida.

Al proporcionar pruebas detalladas de actos genocidas e intención, las conclusiones ofrecen una base más sólida para acciones legales contra individuos y contra el estado de Israel.

Sin embargo, lo que todo esto significará en la práctica para los palestinos, y si cambiará su realidad cotidiana, sigue siendo una incógnita.

“La clara —aunque tardía— conclusión de la Comisión Independiente de la ONU es un hito que podría convertirse en un punto de inflexión para movilizar una acción significativa sobre Gaza”, afirma Balakrishnan Rajagopal, relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada y profesor de Derecho y Desarrollo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

“El caso de genocidio ante la CIJ, así como las causas en curso en la CPI, se verán reforzados por las conclusiones de la Comisión”, dijo Rajagopal a TRT World.

No obstante, si estas conclusiones legales conducirán a que los Estados y otros actores impongan una rendición de cuentas real a Israel y a los países que han colaborado en el genocidio en Gaza, es algo que solo el tiempo y la presión pública podrán responder, reflexionó Rajagopal.

Munir Nuseibah, abogado de derechos humanos y académico de la Universidad de Al Quds, coincide en que el informe de la Comisión tendrá un papel crucial en los tribunales internacionales.

“Se trata de un desarrollo muy importante porque aporta pruebas adicionales y actualizadas sobre actos genocidas e intención en Palestina. Es probable que influya en las iniciativas judiciales internacionales”.

“Pero también subrayaría la forma en que los comisionados destacaron la responsabilidad de los Estados durante un genocidio”, dijo Nuseibah a TRT World.

“El informe dejó claro que los Estados no pueden esperar una decisión judicial; ya tienen la responsabilidad de actuar, prevenir el genocidio, castigarlo y asegurarse de que no están contribuyendo a él”.

Según Navi Pillay, presidenta de la Comisión, las conclusiones dejan claro que Israel es responsable de orquestar una campaña destinada a destruir a los palestinos en Gaza.

El informe subraya que los más altos niveles de liderazgo israelí, incluido el presidente Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, incitaron estos actos.





Intención de destruir a los palestinos





El informe de la ONU expone la magnitud de los ataques israelíes: asesinatos masivos, ataques contra niños, violencia sexual y de género generalizada, destrucción de los sistemas de salud y educación, agresiones contra sitios religiosos y culturales, y un asedio total que dejó hambrienta a toda la población.

La Comisión concluyó que estos actos no fueron aleatorios ni colaterales, sino ejecutados con la intención de destruir al pueblo palestino en Gaza.