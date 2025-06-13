Israel, en violación del derecho internacional, lanzó ataques masivos contra Irán en la madrugada del viernes, dirigidos a lo que describió como “sitios nucleares y militares”. Estas acciones generaron temores de que la confrontación se transforme en un conflicto más amplio en Oriente Medio.

Tel Aviv llevó a cabo más de 300 ataques en distintos puntos del país, incluida la capital, Teherán, matando a altos funcionarios iraníes y civiles. En respuesta, Irán lanzó alrededor de 100 drones hacia Israel, según informó el Ejército israelí.

Esta escalada sin precedentes iniciada por Israel ha sido condenada por la comunidad internacional y ha provocado llamados urgentes a la moderación por parte de Naciones Unidas y líderes globales, preocupados por el riesgo de que el conflicto se expanda.







Esto es lo que pasó desde la madrugada del viernes 13 de junio:

16:00 (hora local) - Medios iraníes informan que ataques aéreos israelíes han atacado dos veces en la última hora la base aérea Nojeh, ubicada en la ciudad occidental de Hamadán, en Irán.

Además, reportaron también la muerte de ocho personas en el ataque israelí a la ciudad iraní de Tabriz.

Por su parte, las autoridades jordanas utilizaron altavoces para instar a los ciudadanos a permanecer en sus hogares. El ejército del país afirmó haber interceptado drones y misiles que violaron el espacio aéreo del reino el 13 de junio, cuando previamente habían advertido que no tolerarían ninguna violación de su espacio aéreo y se había comprometido a no convertirse en un “campo de batalla” en ningún conflicto regional.







15:00- Se reportaron al menos 78 muertos y 329 heridos en ataques israelíes a zonas residenciales en la capital iraní, Teherán, según informó la agencia de noticias Reuters citando a Nournews.

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que hará que el Israel se “arrepienta” de su “acto insensato”.

“La nación iraní y los funcionarios del país no permanecerán en silencio ante este crimen, y la respuesta legítima y contundente de la República Islámica de Irán hará que el enemigo se arrepienta de su acto insensato”, declaró Pezeshkian en un mensaje en video transmitido por la televisión estatal.





14:00 - Irán dijo que lo que ha hecho Israel es una declaración de guerra, y solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exigirle cuentas a Israel por su agresión militar.

Al respecto de los ataques, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) afirmó que la mayor parte de los daños en la planta de enriquecimiento de uranio fueron “superficiales”, y añadió que no se registraron víctimas.

Posteriormente, Irán confirmó la muerte de su comandante aeroespacial y varios oficiales por causa de los ataques israelíes. Según informaron a la agencia de noticias Reuters dos fuentes regionales, al menos 20 altos comandantes iraníes murieron.

“El comandante de la fuerza aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, mayor general Amirali Hajizadeh, junto con un grupo de valientes y entregados combatientes de esta fuerza, fueron martirizados” en un ataque israelí contra su centro de mando, indicó el cuerpo en un comunicado.



Mientras, Israel afirmó haber interceptado la mayoría de drones lanzados desde Irán. “Más temprano, alertamos sobre un lanzamiento de drones a gran escala dirigido contra nuestro territorio. La mayoría de los objetivos fueron interceptados”, dijo el portavoz militar israelí, Effie Defrin, durante una rueda de prensa, después de que el ejército informara que Irán había lanzado unos 100 drones hacia Israel.

En este contexto, Trump ha dicho que el ataque de Israel a Irán ha sido “excelente” y que “aún hay más por venir”.





13:00 - El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ha nombrado al general de división Abdolrahim Mousavi como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, según informaron medios locales.



El presidente estadounidense Donald Trump se pronunció al respecto en su plataforma en Truth Social. Dijo que Irán debe llegar a un acuerdo nuclear “antes de que no quede nada” para “salvar lo que queda lo que una vez se conoció como el Imperio Iraní”. Además, agregó que dio a Irán una oportunidad para la diplomacia, pero agrega que, “a pesar de lo cerca que estuvieron, simplemente no pudieron hacerlo”.



Posteriormente, Israel lanzó un nuevo ataque sobre el mayor sitio de enriquecimiento de uranio en Natanz, según reportaron los medios iraníes.

Más tarde, el Ministerio de Defensa de Israel dijo en un comunicado que los ataques aéreos habían “neutralizado” a la mayoría de los altos mandos de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria “mientras se reunían en su cuartel general subterráneo”.





12:30 - Medios iraníes informaron de un nuevo ataque israelí en el aeropuerto de Tabriz, en el noroeste de Irán, donde se escucharon fuertes explosiones.

La televisión estatal también reportó una nueva serie de explosiones en el noroeste del país, tras una ola de ataques israelíes contra múltiples ciudades iraníes. “Hace unos minutos, se escucharon nuevas explosiones en Azerbaiyán Oriental”, informó el canal.

Mientras, la agencia de noticias Tasnim señaló que previamente bombardeos alcanzaron al menos 10 sitios en esa provincia, causando la muerte de al menos tres personas.

También se han reportado ataques israelíes en Shiraz, en el sur de Irán.





12:00 - Se espera que el Aeropuerto Ben Gurión en Israel permanezca cerrado de tres a cuatro días, según informó el diario israelí Yedioth Ahronoth, citando fuentes militares de ese país.