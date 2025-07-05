“El silencio es una posición, y es una posición de complicidad con el genocidio”: con estas palabras Benedetta Scuderi, eurodiputada italiana, define la actitud de la Unión Europea ante la tragedia que arrasa Gaza desde octubre de 2023 a manos de Israel. No es una denuncia menor: viene de una de las pocas voces dentro del Parlamento Europeo que se atreve a señalar lo que muchos prefieren callar.

Hay una contradicción difícil de ignorar. Mientras Bruselas aplica sanciones contundentes a regímenes que considera “autoritarios” —como Rusia, Irán o Venezuela— mantiene intactos sus lazos económicos, diplomáticos y militares con Israel, un estado actualmente investigado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.

Los informes que documentan crímenes de guerra, limpieza étnica o genocidio se acumulan desde hace años en la Unión Europea, pero la posibilidad sobre suspender el Acuerdo de Asociación con Tel Aviv, firmado en 1995, parece todavía lejana.

“Tenemos resoluciones sobre cualquier otro tema de política exterior, pero no sobre Gaza, y eso para mí es muy significativo. Demuestra que no hay voluntad de actuar, ni siquiera de pronunciarse”, lamenta Scuderi en entrevista con TRT Español.

Voces disidentes



La voz de Benedetta Scuderi desentona en un Parlamento Europeo donde el apoyo mayoritario en torno a Israel se mantiene casi intacto. A sus 33 años, esta eurodiputada italiana de Alleanza Verdi e Sinistra —integrante del grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea— se ha convertido en un referente para quienes critican la pasividad europea frente a la violencia israelí en Gaza. Su juventud no ha sido un obstáculo para posicionarse con firmeza frente a los grandes bloques parlamentarios que optan por mirar hacia otro lado.

“Lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Y el silencio de esta Cámara nos convierte en cómplices”, declaró con contundencia.

En mayo de 2025, Scuderi formó parte de una delegación que se desplazó hasta el paso fronterizo de Rafah, en el sur del enclave, donde pudo constatar la paralización total de la ayuda humanitaria desde marzo. Aunque no logró entrar en Gaza, relató el estruendo constante de los drones y los bombardeos cercanos, y denunció que “no entra ni una botella de agua ni un pedazo de pan” para los dos millones de personas atrapadas en el territorio palestino.

Pero su activismo no se queda en el discurso. Ha firmado cartas oficiales de apoyo a la Flotilla de la Libertad —una iniciativa civil que intenta romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel— y ha promovido enmiendas legislativas para bloquear el comercio con los asentamientos israelíes ilegales.