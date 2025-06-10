La escena es desoladora: una niña palestina murió de hambre en brazos de los médicos en el Hospital de Niños y Maternidad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, este lunes. Su cuerpo pequeño, devastado por el hambre y la deshidratación. Esta pequeña niña es otra víctima de la hambruna provocada por el bloqueo de Israel, que durante casi 100 días ha cerrado todas las vías de entrada de alimentos, agua y medicinas al enclave.

También es la cruda imagen de un enclave donde morir de hambre se ha vuelto cotidiano, y donde al menos 60 niños han pagado el precio con sus vidas.

La agencia oficial palestina WAFA informó que miles de menores más presentan síntomas de desnutrición debido al bloqueo que impuso Tel Aviv desde principios de marzo. Desde entonces, todos los pasos fronterizos se han mantenido cerrados, impidiendo el ingreso de suministros básicos como alimentos, medicinas y combustible para los 2,4 millones de habitantes del enclave.

Una situación humanitaria crítica

Funcionarios médicos afirman que Gaza se ha convertido en un “lugar de muerte”, con una hambruna que afecta al 100% de la población. La ONU alertó que la situación ha alcanzado “niveles de desesperación sin precedentes”.

Farhan Haq, portavoz de Naciones Unidas, declaró el lunes que durante la festividad musulmana de Eid al-Adha no se permitió la entrada de ninguna misión humanitaria por el cruce de Kerem Shalom. “Seguimos enfrentando grandes impedimentos operativos: rutas peligrosas, escasez de conductores autorizados y largas demoras causadas por actividades militares constantes”, explicó.

Además, Haq denunció que al menos 260.000 litros de combustible fueron saqueados en el norte de Gaza durante el fin de semana. La ONU intentó recuperar esas reservas en 14 ocasiones desde el 15 de mayo, pero todas denegadas por Israel. También señaló que el acceso a combustible en Rafah sigue bloqueado, lo que podría paralizar por completo la operación humanitaria en los próximos días si no se encuentra una solución inmediata.

En paralelo, Israel ha puesto en marcha un plan para establecer cuatro puntos de distribución de ayuda en el sur y centro de Gaza. Según la Radio del Ejército israelí, el objetivo no es realmente humanitario: el plan busca forzar la evacuación de la población palestina del norte del enclave hacia el sur, con el fin de convertir esa zona en un “área completamente despoblada”.

Esta estrategia ha sido rechazada por la ONU y gran parte de la comunidad internacional, que denuncian el intento de Israel por evadir los canales oficiales de distribución de ayuda gestionados por organizaciones humanitarias. Las Naciones Unidas advirtieron que la creación de zonas de distribución en áreas controladas militarmente, lejos del acceso humanitario neutral, representa una amenaza directa a los principios básicos del derecho internacional.