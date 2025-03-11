GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
El médico Abu Safiya sufrió tortura en prisión israelí, denuncia su abogado
En diciembre, las fuerzas israelíes arrestaron al director del Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza. Estuvo detenido más de 70 días en prisiones israelíes, donde sufrió torturas y agresiones.
Ghaid Qassem, un abogado palestino, logró visitar a Abu Safiya el pasado jueves, según un comunicado de la Oficina de Medios de los Prisioneros de Gaza. / Other
11 de marzo de 2025

El director del Hospital Kamal Adwan del norte de Gaza, Hussam Abu Safiya, fue sometido a torturas y abusos brutales en prisiones israelíes, afirmó este lunes el abogado palestino Ghayd Qasim.

A finales de diciembre, las fuerzas israelíes la arrestaron a punta de pistola tras asaltar el hospital que dirigía, dejando la instalación inoperable. Durante un tiempo, su paradero fue desconocido.

Según la Oficina de Prensa de los Prisioneros Palestinos, Abu Safiya ha estado detenido durante más de 70 días en la prisión de Ofer, al oeste de Ramala, en la Cisjordania ocupada.

El abogado, quien pudo visitarlo el pasado jueves, relató que, según el propio Abu Safiya, tras su detención fue trasladado al centro de detención de Sde Teiman, en el desierto de Negev, donde permaneció en régimen de aislamiento durante 14 días.

Posteriormente, fue trasladado a la prisión de Ofer, donde continuó en aislamiento por otros 25 días. Finalmente, fue trasladado a la Sección 24, donde se encuentran otros detenidos de Gaza.

Recomendados

El abogado explicó que esta sección es una de las dos áreas donde se retiene a los prisioneros provenientes de Gaza, junto con la Sección 23, como parte de un intento de separarlos de los palestinos que son detenidos en la Cisjordania ocupada.

Sobre los interrogatorios, Qasim detalló que el periodo más largo al que fue sometido duró 13 días consecutivos, con sesiones diarias de entre 8 y 10 horas. Subrayó que durante todo ese tiempo, Abu Safiya sufrió maltratos constantes, torturas y agresiones extremadamente crueles.

Durante su encuentro, Abu Safiya expresó su mayor preocupación: dos meses antes de su arresto, su hijo fue martirizado en el bombardeo israelí de Gaza y, debido a la situación, no pudo darle un entierro digno, por lo que fue sepultado temporalmente cerca del Hospital Kamal Adwan. Por eso, su primera pregunta fue si su hijo había sido finalmente trasladado y enterrado de manera apropiada. Además, lamentó la pérdida de su madre, quien falleció 10 días después de su detención.


FUENTE:TRT Español y agencias
