Türkiye mantiene su papel como principal proveedor de ayuda humanitaria a Gaza, según ratificó el presidente de este país, Recep Tayyip Erdogan, al referirse al envío del noveno buque que transportaba 3.774 toneladas de ayuda humanitaria al enclave palestino.

Tras una reunión de ministros que se llevó a cabo el pasado martes en la capital, Ankara, Erdogan enfatizó que Türkiye no había permitido exportaciones a Israel que pudieran usarse con fines militares mucho antes de que comenzara la actual ofensiva militar en Gaza en octubre del año pasado.

Asimismo, el mandatario destacó el papel de Türkiye como una figura estable en medio de la agitación global, atribuyéndolo a una política exterior equilibrada y a los logros en la industria de defensa.

"La administración Netanyahu no hará ningún bien a nadie añadiendo más leña al fuego y cizaña", manifestó Erdogan durante sus declaraciones en el complejo presidencial, señalando que se podrían esperar nuevas tensiones en la región hasta que termine la "opresión y el genocidio" en Gaza.

Israel ha emprendido una agresiva ofensiva militar en Gaza tras el ataque transfronterizo de Hamás que mató a casi 1.200 personas en octubre pasado.