Türkiye mantiene su papel como principal proveedor de ayuda humanitaria a Gaza, según ratificó el presidente de este país, Recep Tayyip Erdogan, al referirse al envío del noveno buque que transportaba 3.774 toneladas de ayuda humanitaria al enclave palestino.
Tras una reunión de ministros que se llevó a cabo el pasado martes en la capital, Ankara, Erdogan enfatizó que Türkiye no había permitido exportaciones a Israel que pudieran usarse con fines militares mucho antes de que comenzara la actual ofensiva militar en Gaza en octubre del año pasado.
Asimismo, el mandatario destacó el papel de Türkiye como una figura estable en medio de la agitación global, atribuyéndolo a una política exterior equilibrada y a los logros en la industria de defensa.
"La administración Netanyahu no hará ningún bien a nadie añadiendo más leña al fuego y cizaña", manifestó Erdogan durante sus declaraciones en el complejo presidencial, señalando que se podrían esperar nuevas tensiones en la región hasta que termine la "opresión y el genocidio" en Gaza.
Israel ha emprendido una agresiva ofensiva militar en Gaza tras el ataque transfronterizo de Hamás que mató a casi 1.200 personas en octubre pasado.
Desde entonces, más de 33.800 palestinos han muerto y otros 76.600 han resultado heridos en medio de una destrucción masiva y la severa escasez de artículos de primera necesidad.
Además, Israel ha impuesto un bloqueo asfixiante al enclave costero, dejando a su población, particularmente a los residentes del norte de Gaza, al borde de la hambruna.
La ofensiva israelí ha empujado al 85 por ciento de la población de Gaza al desplazamiento interno en medio de una grave falta de alimentos, agua potable y medicinas, mientras que gran parte de la infraestructura del enclave ha resultado dañada o destruida.
Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en enero emitió un fallo provisional y ordenó que su ejército se abstuviera de acciones que violaran la Convención sobre el Genocidio. También instó a Israel a tomar medidas para garantizar la provisión de asistencia humanitaria a los civiles en Gaza.