Türkiye ha logrado una destacada posición entre los diez países líderes en recibir pacientes extranjeros para turismo sanitario, según lo anunciado por la Asociación de Agencias de Viajes de Türkiye (TURSAB).
"En el ranking de turismo sanitario a nivel mundial, los principales países incluyen a México, India, Tailandia, Brasil, Türkiye y Singapur", declaró Elif Ural, miembro de la junta directiva de TURSAB.
En este marco, Ural explicó que el turismo sanitario se clasifica en tres categorías: médica, termal y para ancianos y discapacitados.
"Como junta directiva de TURSAB, estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestra Presidencia Especializada en Turismo de Naturaleza y Aventura para seguir desarrollando nuestro trabajo en el marco del 'Siglo de Türkiye'", agregó.
El 'Siglo del Turismo'
Ural destacó el rápido crecimiento en el número de hospitales, centros de salud, doctores, personal de atención médica y agencias de viajes en Türkiye, todos los cuales desempeñan un papel activo en el aumento del turismo sanitario gracias a la infraestructura turística del país.
Señaló que TURSAB está llevando a cabo operaciones efectivas para el desarrollo del turismo sanitario en colaboración con todas las instituciones y organizaciones públicas en el campo, especialmente con la gestión de la empresa de salud estatal turca USHAS.
Asimismo, Ural mencionó dos talleres de turismo sanitario organizados por la asociación con la participación de expertos, y dijo: "El año pasado, organizamos conferencias informativas sobre turismo sanitario en cinco ciudades diferentes, específicamente en Estambul, Ankara, Izmir, Antalya y Gaziantep, con el objetivo de atraer a turistas de alto poder adquisitivo a Türkiye en nuestro proyecto 'Siglo del Turismo'".
"Realizaremos una serie de operaciones, que van desde la organización de inventarios hasta la provisión de capacitación especializada a nuestros miembros, desde estrategias de marketing dirigidas al turismo en las regiones hasta la planificación promocional, entre otros".
29 países como objetivo para el turismo sanitario
Además, Ural reveló que USHAS ha tomado a 29 países como objetivo para atraer turismo sanitario hacia Türkiye. La lista incluye al Reino Unido, Alemania, Bosnia, Bulgaria, Serbia, Kosovo, Rumania, Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, Irak, Qatar, Kuwait, Bahréin, Argelia, Marruecos, Djibouti, Somalia, Sudán, Senegal, Mauritania y Nigeria.
Destacó que los ingresos del turismo sanitario de Türkiye han crecido constantemente, excepto por la disminución en 2020 debido a la pandemia de Covid-19.
"Los ingresos por turismo sanitario fueron de 1.49 mil millones de dólares en 2019, y esta cifra alcanzó los 2.3 mil millones de dólares en 2023, según datos de TurkStat. Sin embargo, a pesar de este aumento, sabemos que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Desde TURSAB continuaremos poniendo esfuerzos para aprovechar el potencial de Türkiye", señaló.
Luego, detalló que "los pacientes que llegan a Türkiye reciben tratamiento principalmente en unidades de ginecología, medicina interna, oftalmología, bioquímica médica, cirugía general, odontología, ortopedia, traumatología, enfermedades infecciosas y otorrinolaringología, según datos de USHAS. Además, atraemos un gran interés en los campos de estética y trasplante capilar; sin embargo, no tenemos datos sobre los ingresos de los pacientes entrantes, ya que no se revelan".
"Los pacientes extranjeros exploran la ciudad donde se alojan, hacen compras y prueban diferentes sabores de nuestra cocina bajo las condiciones permitidas por el tratamiento. Aquellos que vienen por razones de estética y trasplante capilar se hospedan en alojamientos, al igual que aquellos que vienen por turismo termal, SPA médico y turismo para ancianos y discapacitados, que principalmente utilizan instalaciones de alojamiento. Podemos decir que es un segmento que llama la atención en general porque tiene un alto valor agregado", concluyó Elif Ural, miembro de la junta directiva de TURSAB.