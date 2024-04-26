Türkiye ha logrado una destacada posición entre los diez países líderes en recibir pacientes extranjeros para turismo sanitario, según lo anunciado por la Asociación de Agencias de Viajes de Türkiye (TURSAB).

"En el ranking de turismo sanitario a nivel mundial, los principales países incluyen a México, India, Tailandia, Brasil, Türkiye y Singapur", declaró Elif Ural, miembro de la junta directiva de TURSAB.

En este marco, Ural explicó que el turismo sanitario se clasifica en tres categorías: médica, termal y para ancianos y discapacitados.

"Como junta directiva de TURSAB, estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestra Presidencia Especializada en Turismo de Naturaleza y Aventura para seguir desarrollando nuestro trabajo en el marco del 'Siglo de Türkiye'", agregó.

El 'Siglo del Turismo'

Ural destacó el rápido crecimiento en el número de hospitales, centros de salud, doctores, personal de atención médica y agencias de viajes en Türkiye, todos los cuales desempeñan un papel activo en el aumento del turismo sanitario gracias a la infraestructura turística del país.

Señaló que TURSAB está llevando a cabo operaciones efectivas para el desarrollo del turismo sanitario en colaboración con todas las instituciones y organizaciones públicas en el campo, especialmente con la gestión de la empresa de salud estatal turca USHAS.

Asimismo, Ural mencionó dos talleres de turismo sanitario organizados por la asociación con la participación de expertos, y dijo: "El año pasado, organizamos conferencias informativas sobre turismo sanitario en cinco ciudades diferentes, específicamente en Estambul, Ankara, Izmir, Antalya y Gaziantep, con el objetivo de atraer a turistas de alto poder adquisitivo a Türkiye en nuestro proyecto 'Siglo del Turismo'".