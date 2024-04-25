El 25 de abril se conmemora el Día de Anzac en Australia, Nueva Zelanda y Türkiye; una ocasión solemne en la que se recuerda a los soldados caídos que lucharon en la Batalla de Galípoli durante la Primera Guerra Mundial.
Este día tiene un profundo significado para las naciones involucradas, ya que simboliza no sólo el valor de las tropas turcas y los Cuerpos de Ejército de Australia y Nueva Zelanda (ANZAC, por sus sigla en inglés), sino también la duradera amistad que ha florecido entre estas naciones, anteriormente adversarias.
Cuando este jueves amaneció sobre Galípoli cientos de personas se habían reunido, una vez más, para rendir homenaje al coraje y el sacrificio de quienes aquí lucharon.
Unos quinientos australianos y neozelandeses marcharon por la noche desde el centro de la ciudad de Canakkale hasta la península de Galípoli. Algunos se acurrucaron en sacos de dormir y mantas, desafiando el frío, y reflexionando sobre los sacrificios realizados hace más de un siglo.
'El espíritu Anzac'
El viceprimer Ministro y ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, y el viceprimer Ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, se dirigieron a la multitud hablando sobre el significado y la importancia de este día.
Al recordar a los casi nueve mil soldados australianos que perdieron la vida en Galípoli, Marles dijo: "Hoy, hace 109 años, en este momento, aquí, nació el espíritu Anzac".
Peters, por su parte, celebró que naciones que eran enemigas hace cien años sean amigas hoy.
"Nunca ha habido una necesidad mayor de diplomacia para desescalar los conflictos y las tensiones", dijo, añadiendo que la humanidad debe unirse para preservar la paz.
En nombre de Türkiye estuvo presente el gobernador del distrito de Eceabat, Murat Cicek, quien colocó ofrendas florales en el área del evento junto con representantes de otros países. Se guardó un momento de silencio.
La batalla de Canakkale
La batalla de Canakkale, o Galípoli, fue un momento crucial en la Primera Guerra Mundial. En la madrugada del 25 de abril de 1915 soldados voluntarios de los ANZAC llegaron a Galípoli. Eran parte de una misión aliada para hacerse con el control de la península y abrir así una ruta para la captura de Estambul, la capital del Imperio Otomano.
Se encontraron con una fuerte oposición del ejército otomano bajo el liderazgo del teniente coronel Mustafa Kemal, el respetado líder y fundador de Türkiye, quien dirigió la guerra de independencia del país y fundó la República Turca en 1923, pasando así a la historia como Atatürk, "padre de los turcos".
La campaña de Galípoli se prolongó durante ocho meses con intensos combates. A finales de 1915 las tropas aliadas se habían retirado habiendo sufrido pérdidas importantes.
La campaña, aunque finalmente fracasó, dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva de las naciones involucradas. Frente a estas dificultades formidables, las tropas turcas y los ANZAC demostraron una gran valentía y miles de personas hicieron el sacrificio máximo.
“Descansando en el suelo de un país amigo”
El Día de Anzac es un día de recuerdo y un momento para reflexionar sobre las implicaciones de la guerra y los conflictos.
En Australia, la conmemoración se extiende más allá de Galípoli para recordar a todos los que han servido en el ejército, tanto en tiempos de guerra como esforzándose por mantener la paz.
En Galípoli , donde tuvieron lugar los eventos que se conmemoran, la vigilia anual del amanecer es un conmovedor recordatorio del sacrificio y las dificultades que soportaron quienes lucharon aquí.
En medio de la solemnidad, el teniente coronel de infantería Fatih Kurtgoz ofreció consuelo leyendo una carta, que se cree que fue escrita por Atatürk, para las familias de los soldados extranjeros que perdieron la vida en Galípoli.
Esta carta, que también está inscrita en un monumento frente al Memorial de Guerra Australiano de Anzac, en Canberra, dice: "Esos héroes que derramaron su sangre y perdieron la vida... ahora están en el suelo de un país amigo. Por lo tanto, descansen en paz".
“No hay diferencia entre los Johnnies y los Mehmets (nombre dado a los soldados turcos, “Mehmetcik”) para nosotros, ahora yacen uno al lado del otro en este país nuestro... Vosotras, las madres que enviasteis a vuestros hijos desde países lejanos, secar vuestras lágrimas. Vuestros hijos yacen ahora en nuestro seno y están en paz. Después de haber perdido la vida en esta tierra, se han convertido también en nuestros hijos".
En este Día de Anzac, como en cualquier otro, recordemos su coraje, sacrificio y su legado duradero de amistad y paz.