El 25 de abril se conmemora el Día de Anzac en Australia, Nueva Zelanda y Türkiye; una ocasión solemne en la que se recuerda a los soldados caídos que lucharon en la Batalla de Galípoli durante la Primera Guerra Mundial.

Este día tiene un profundo significado para las naciones involucradas, ya que simboliza no sólo el valor de las tropas turcas y los Cuerpos de Ejército de Australia y Nueva Zelanda (ANZAC, por sus sigla en inglés), sino también la duradera amistad que ha florecido entre estas naciones, anteriormente adversarias.

Cuando este jueves amaneció sobre Galípoli cientos de personas se habían reunido, una vez más, para rendir homenaje al coraje y el sacrificio de quienes aquí lucharon.

Unos quinientos australianos y neozelandeses marcharon por la noche desde el centro de la ciudad de Canakkale hasta la península de Galípoli. Algunos se acurrucaron en sacos de dormir y mantas, desafiando el frío, y reflexionando sobre los sacrificios realizados hace más de un siglo.

'El espíritu Anzac'

El viceprimer Ministro y ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, y el viceprimer Ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, se dirigieron a la multitud hablando sobre el significado y la importancia de este día.

Al recordar a los casi nueve mil soldados australianos que perdieron la vida en Galípoli, Marles dijo: "Hoy, hace 109 años, en este momento, aquí, nació el espíritu Anzac".

Peters, por su parte, celebró que naciones que eran enemigas hace cien años sean amigas hoy.

"Nunca ha habido una necesidad mayor de diplomacia para desescalar los conflictos y las tensiones", dijo, añadiendo que la humanidad debe unirse para preservar la paz.

En nombre de Türkiye estuvo presente el gobernador del distrito de Eceabat, Murat Cicek, quien colocó ofrendas florales en el área del evento junto con representantes de otros países. Se guardó un momento de silencio.

La batalla de Canakkale

La batalla de Canakkale, o Galípoli, fue un momento crucial en la Primera Guerra Mundial. En la madrugada del 25 de abril de 1915 soldados voluntarios de los ANZAC llegaron a Galípoli. Eran parte de una misión aliada para hacerse con el control de la península y abrir así una ruta para la captura de Estambul, la capital del Imperio Otomano.