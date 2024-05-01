El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, anunció que el país buscará unirse al caso de genocidio contra Israel que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“La República de Türkiye será parte del proceso de litigio iniciado por Sudáfrica ante la CIJ. Esperamos que se haga justicia”, expresó Fidan.

“Hemos estado trabajando intensamente en este asunto. Es una decisión política tomada por nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan) y ratificamos esta decisión al mundo entero”, dijo y detalló que ahora continuarán con los procedimientos legales.

Luego, agregó: "Mientras tanto, continuaremos trabajando con todos los países amigos y aliados sobre qué más se puede hacer en este tema y qué países pueden presentar más solicitudes".

El ministro Fidan también aseguró que Ankara seguirá apoyando al pueblo palestino “en todas las circunstancias”.