TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Türkiye busca unirse a Sudáfrica en la denuncia contra Israel ante la CIJ
El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, anunció que el país buscará unirse al caso de genocidio contra Israel que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia.
Hakan Fidan, en conferencia de prensa. / Foto: AA
1 de mayo de 2024

El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, anunció que el país buscará unirse al caso de genocidio contra Israel que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“La República de Türkiye será parte del proceso de litigio iniciado por Sudáfrica ante la CIJ. Esperamos que se haga justicia”, expresó Fidan.

“Hemos estado trabajando intensamente en este asunto. Es una decisión política tomada por nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan) y ratificamos esta decisión al mundo entero”, dijo y detalló que ahora continuarán con los procedimientos legales.

Luego, agregó: "Mientras tanto, continuaremos trabajando con todos los países amigos y aliados sobre qué más se puede hacer en este tema y qué países pueden presentar más solicitudes".

El ministro Fidan también aseguró que Ankara seguirá apoyando al pueblo palestino “en todas las circunstancias”.

El diplomático lo confirmó durante una conferencia junto a su homóloga de Indonesia, Retno Marsudi, que se llevó a cabo este miércoles en Ankara.

La denuncia de Sudáfrica

A finales de diciembre de 2023, Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de Naciones Unidas, de participar en "actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza".

En su solicitud, este país afirmó que los "actos y omisiones de Israel son de carácter genocida, ya que van acompañados de la intención específica requerida (...) de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico más amplio de los palestinos".

Israel ha emprendido una brutal ofensiva contra Gaza tras un ataque de Hamás el 7 de octubre. El Ministerio de Salud de Gaza ha informado que 33 personas han muerto por ataques israelíes contra el enclave palestino en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 34.356 desde el 7 de octubre, además de las 77.765 personas que han resultado heridas desde el inicio de la guerra.

FUENTE:TRT Español y agencias
