Sin pausa, las bombas de Israel volvieron a caer sobre la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, mientras la comunidad internacional le insiste a Tel Aviv que suspenda sus ataques en esta zona. La escalada las últimas 24 horas cobró la vida de al menos 81 personas en todo el enclave, con lo que total de muertos desde el pasado 7 de octubre se acerca a la sombría cifra de 36.000.
Al menos 35.984 palestinos han muerto en la brutal agresión que Israel lanzó en Gaza hace más de siete meses, reportó este domingo el Ministerio de Salud en Gaza. Además, indicó que 80.643 personas han resultado heridas como resultado de la actual ofensiva militar israelí.
"Los ataques israelíes mataron a 81 personas e hirieron a otras 223 en las últimas 24 horas", sostuvo la declaración. "Muchas personas todavía están atrapadas bajo los escombros y en las carreteras porque los rescatistas no pueden llegar hasta ellas", agregó.
Israel tiene “intenciones” de reanudar conversaciones
Funcionarios israelíes dijeron que se esperaba que los esfuerzos diplomáticos se reanudaran en los próximos días con miras a una tregua y a un acuerdo de liberación de rehenes.
Egipto, como mediador, continúa con "sus esfuerzos para reactivar las negociaciones de alto el fuego", afirmó Al-Qahera News, que tiene vínculos con la inteligencia egipcia.
Los medios israelíes han dicho que el jefe de inteligencia, David Barnea, había acordado un nuevo marco para las conversaciones sobre un alto el fuego en una reunión con el jefe de la CIA de Estados Unidos y mediadores de Qatar en París.
Además, un funcionario de Israel, que pidió el anonimato, dijo a la AFP el sábado que "existe la intención de reanudar estas conversaciones esta semana".
Sin embargo, Osama Hamdan, un alto funcionario de Hamás, señaló a la cadena Al Jazeera de Qatar que hasta ahora "no hay nada práctico sobre este tema. Son sólo conversaciones provenientes del lado israelí".
Rafah, bajo la lluvia de ataques israelíes
Solo en la ciudad de Rafah, al menos 11 palestinos murieron y varios más resultaron heridos el sábado en medio de cuatro ataques que Israel lanzó contra zonas residenciales y una reunión, dijeron fuentes.
Fuentes médicas dijeron a la agencia Anadolu que seis palestinos murieron y varios otros resultaron heridos en el bombardeo de una casa perteneciente a la familia Qishta cerca de la escuela Al-Aqqad, en el norte de Rafah.
En el centro de la ciudad, el ejército israelí atacó una reunión palestina en la rotonda de Najma, lo que cobró la vida de al menos a tres personas, añadieron fuentes médicas.
El ejército israelí también utilizó un misil de reconocimiento para atacar a un palestino en la calle Awni Dhair en el centro de Rafah, así como a otro palestino en el área de Khirbet Al-Adas al norte, según fuentes médicas.
Varias redadas israelíes violentas tuvieron lugar en los barrios de Al-Geneina, Al-Shaboura, el campamento de Yabna, Brasil, y Al-Salam el sábado por la noche y la madrugada del domingo, dijeron testigos a Anadolu.
La orden de la Corte Internacional de Justicia que Israel no escucha
Los bombardeos de este sábado se lanzaron apenas hora después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, determinara que Israel debe “detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que imponga a los palestinos de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial”.
En su decisión, la corte también ordenó a Tel Aviv mantener abierto el paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, para que los cientos de miles de palestinos desplazados por los ataques puedan recibir asistencia humanitaria. Israel había cerrado este cruce a principios de mes, cuando comenzó su ofensiva en la ciudad.
Si bien las órdenes de la CIJ son jurídicamente vinculantes, el tribunal no cuenta con mecanismos para implementarlas. En esa línea, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, recordó a Israel que "las medidas cautelares" dictadas por la CIJ son "obligatorias".
"Las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia, incluido el cese de la ofensiva israelí en Rafah, son obligatorias. Exigimos su aplicación", señaló en una publicación de X.
Erdogan: Türkiye seguirá presionando a Israel
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este sábado que el país seguirá presionando a Israel a través del comercio y la diplomacia hasta que el primer ministro Benjamín Netanyahu ponga fin a la masacre en Gaza.
Durante su intervención en la Junta de Relaciones Económicas Exteriores (DEIK) en Estambul, Erdogan fue inequívoco sobre lo que ha estado sucediendo en el enclave desde el 7 de octubre de 2023. “Mantenemos abiertos nuestros canales de comunicación en nuestra comunidad empresarial en el proceso de implementar nuestra decisión de suspender las transacciones comerciales para obligar a Israel, que ha martirizado a 36.000 personas inocentes en Gaza, a un alto el fuego”, aseguró.
“Ankara seguirá ejerciendo presión sobre Israel a través del comercio y la diplomacia hasta que la administración Netanyahu ponga fin a sus masacres en Gaza”, agregó.
Hay “un auténtico genocidio” en Gaza, dice ministra de Defensa de España
La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, afirmó este sábado que “lo que está pasando en Gaza” es un “auténtico genocidio”. Sus declaraciones se producen apenas dos días después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara su decisión de reconocer a Palestina como Estado.
Robles también dijo que el reconocimiento de Palestina por parte de Madrid no era una medida contra Israel, y añadió que estaba diseñado para ayudar a "poner fin a la violencia en Gaza".
Los comentarios de la ministra, en una entrevista con la televisión estatal TVE, hicieron eco de una declaración de la vicepresidenta Segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, quien a principios de esta semana también describió la guerra en Gaza como un genocidio.
Israel ha rechazado insistentemente las acusaciones de genocidio formuladas en su contra por Sudáfrica ante la CIJ.
Protestas en Israel contra Netanyahu
Miles de israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para exigirle al Gobierno de Netanyahu una acción urgente que devuelva a casa a los rehenes retenidos en Gaza después de que se recuperaran los cuerpos de varios de ellos.
"Debemos sacarlos de este infierno ahora", declaró Avivit, la hermana de uno de los rehenes fallecidos cuyo cuerpo fue repatriado.
Los manifestantes guardaron el sábado un minuto de silencio en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv en honor a las víctimas cuyos cuerpos fueron recuperados por las tropas israelíes este mes, informó un corresponsal de AFP.
El ejército dijo el viernes que las tropas recuperaron los cuerpos de tres rehenes en una operación nocturna en Jabalia, en el norte de Gaza.
Los restos de Chanan Yablonka, el brasileño-israelí Michel Nisenbaum y el franco-mexicano Orión Hernández Radoux "fueron rescatados" y sus familias fueron notificadas tras una identificación forense, dijo el ejército en un comunicado.
"En sólo unas horas enterraré a mi hermano de 42 años... Temía este momento", añadió Avivit, hermana de Yablonka, en la manifestación del sábado.
"Hermano mío, te prometo que seguiré gritando, apoyando, luchando y haciendo todo lo posible para que todos los rehenes regresen sanos y salvos a casa”.