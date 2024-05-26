Sin pausa, las bombas de Israel volvieron a caer sobre la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, mientras la comunidad internacional le insiste a Tel Aviv que suspenda sus ataques en esta zona. La escalada las últimas 24 horas cobró la vida de al menos 81 personas en todo el enclave, con lo que total de muertos desde el pasado 7 de octubre se acerca a la sombría cifra de 36.000.

Al menos 35.984 palestinos han muerto en la brutal agresión que Israel lanzó en Gaza hace más de siete meses, reportó este domingo el Ministerio de Salud en Gaza. Además, indicó que 80.643 personas han resultado heridas como resultado de la actual ofensiva militar israelí.

"Los ataques israelíes mataron a 81 personas e hirieron a otras 223 en las últimas 24 horas", sostuvo la declaración. "Muchas personas todavía están atrapadas bajo los escombros y en las carreteras porque los rescatistas no pueden llegar hasta ellas", agregó.

Israel tiene “intenciones” de reanudar conversaciones

Funcionarios israelíes dijeron que se esperaba que los esfuerzos diplomáticos se reanudaran en los próximos días con miras a una tregua y a un acuerdo de liberación de rehenes.

Egipto, como mediador, continúa con "sus esfuerzos para reactivar las negociaciones de alto el fuego", afirmó Al-Qahera News, que tiene vínculos con la inteligencia egipcia.

Los medios israelíes han dicho que el jefe de inteligencia, David Barnea, había acordado un nuevo marco para las conversaciones sobre un alto el fuego en una reunión con el jefe de la CIA de Estados Unidos y mediadores de Qatar en París.

Además, un funcionario de Israel, que pidió el anonimato, dijo a la AFP el sábado que "existe la intención de reanudar estas conversaciones esta semana".

Sin embargo, Osama Hamdan, un alto funcionario de Hamás, señaló a la cadena Al Jazeera de Qatar que hasta ahora "no hay nada práctico sobre este tema. Son sólo conversaciones provenientes del lado israelí".

Rafah, bajo la lluvia de ataques israelíes

Solo en la ciudad de Rafah, al menos 11 palestinos murieron y varios más resultaron heridos el sábado en medio de cuatro ataques que Israel lanzó contra zonas residenciales y una reunión, dijeron fuentes.

Fuentes médicas dijeron a la agencia Anadolu que seis palestinos murieron y varios otros resultaron heridos en el bombardeo de una casa perteneciente a la familia Qishta cerca de la escuela Al-Aqqad, en el norte de Rafah.

En el centro de la ciudad, el ejército israelí atacó una reunión palestina en la rotonda de Najma, lo que cobró la vida de al menos a tres personas, añadieron fuentes médicas.

El ejército israelí también utilizó un misil de reconocimiento para atacar a un palestino en la calle Awni Dhair en el centro de Rafah, así como a otro palestino en el área de Khirbet Al-Adas al norte, según fuentes médicas.

Varias redadas israelíes violentas tuvieron lugar en los barrios de Al-Geneina, Al-Shaboura, el campamento de Yabna, Brasil, y Al-Salam el sábado por la noche y la madrugada del domingo, dijeron testigos a Anadolu.

La orden de la Corte Internacional de Justicia que Israel no escucha

Los bombardeos de este sábado se lanzaron apenas hora después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, determinara que Israel debe “detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que imponga a los palestinos de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial”.

En su decisión, la corte también ordenó a Tel Aviv mantener abierto el paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, para que los cientos de miles de palestinos desplazados por los ataques puedan recibir asistencia humanitaria. Israel había cerrado este cruce a principios de mes, cuando comenzó su ofensiva en la ciudad.

Si bien las órdenes de la CIJ son jurídicamente vinculantes, el tribunal no cuenta con mecanismos para implementarlas. En esa línea, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, recordó a Israel que "las medidas cautelares" dictadas por la CIJ son "obligatorias".