La violencia del ejército y de los colonos israelíes contra los palestinos ha aumentado en la Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre, causando la muerte de al menos 500 palestinos en este territorio ocupado, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Asimismo, se estima que más de 5.100 palestinos resultaron heridos en esta zona durante el mismo período.

"La OCHA también ha registrado más de 940 ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, desde el 7 de octubre", precisó el portavoz de la ONU.

Las autoridades israelíes también "demolieron, confiscaron o forzaron la autodemolición de más de 900 estructuras palestinas, casi el 40% de las cuales eran viviendas habitadas", lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 2.000 palestinos.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió este martes el fin de la violencia en Cisjordania ocupada: "Como si los hechos trágicos ocurridos en Israel y luego en Gaza durante los últimos ocho meses no bastaran, la población de Cisjordania ocupada también está sometida, día tras día, a un derrame de sangre sin precedentes. Es inconcebible que se hayan perdido tantas vidas de esta manera sin sentido".

En un comunicado, Turk se refirió a la muerte de dos adolescentes palestinos el 1 de junio pasado en los alrededores de los campos de refugiados de Aqabat Jabr. "Sus muertes, así como la de otros cuatro palestinos asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes el lunes, llevan a 505 el número de palestinos muertos desde el 7 de octubre, según informaciones evaluadas por la oficina de derechos humanos de la ONU", precisó.

"Los asesinatos, la destrucción y la generalización de la violación de los derechos humanos son inaceptables y tienen que cesar de forma inmediata", exigió Turk, e instó a Israel a "no sólo a adoptar sino también a aplicar normas de compromiso" conforme a las leyes en materia de derechos humanos.

Agresiones a palestinos durante la “Marcha de las Banderas”

Los palestinos residentes en Jerusalén Este, en Cisjordania ocupada, sufrieron otro episodio de agresiones este miércoles cuando cientos de israelíes de extrema derecha se reunieron para conmemorar la ocupación israelí de la ciudad en 1967.