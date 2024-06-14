Un submarino ruso de propulsión nuclear y otros buques de guerra llegaron a Cuba para una visita de cinco días a la isla comunista, ubicada muy cerca de la costa de Florida, en una demostración de fuerza justo en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia.

El submarino Kazán, que según Cuba no porta armas nucleares, llegó junto a la fragata Almirante Gorshkov, un petrolero y un remolcador de salvamento.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en un comunicado que antes de ingresar al puerto de La Habana este miércoles, la flota "completó un ejercicio sobre el uso de misiles de alta precisión".

Por su parte, la subsecretaria de Prensa del Pentágono, Sabrina Singh, se refirió al tema en una rueda de prensa: "Nosotros, por supuesto, nos lo tomamos en serio, pero estos ejercicios no representan una amenaza para Estados Unidos”.

"En su mayor parte, los buques de guerra son un recordatorio para Washington de que es desagradable que un adversario se entrometa en territorios cerca a tu país, así sean extranjeros", apuntó Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del grupo de expertos Wilson Center, con sede en Washington, refiriéndose a la participación de Occidente en la “operación militar especial”de Rusia en Ucrania.

"También recuerda a los amigos de Rusia en la región, incluidos Cuba y Venezuela que a su vez antagonizan con Estados Unidos, que Moscú está de su lado", dijo.

Reunión Rodríguez-Lavrov

La llegada del submarino y los buques de guerra coincidió el miércoles con una reunión en Moscú entre el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y su homólogo ruso, Sergey Lavrov, mientras las dos naciones estrechan sus vínculos.

Durante el encuentro, Rodríguez expresó el "rechazo de su gobierno a la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN] hacia la frontera rusa", lo que, según dijo, "condujo al actual conflicto en Europa, y especialmente entre Moscú y Kyiv", según informó un comunicado de la Cancillería cubana.

También pidió "una solución diplomática, constructiva y realista" a la crisis.

"Desde el principio, La Habana hizo una evaluación de lo que sucedía, esbozando las razones verdaderas y absolutamente correctas de lo que estaba ocurriendo [en Ucrania] y de lo que Occidente estaba preparando durante muchos años", destacó Lavrov.