El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolvió el gabinete de guerra este lunes, una decisión que consolida su influencia sobre la brutal agresión contra Gaza y que probablemente disminuye las posibilidades de un alto el fuego en el asediado enclave a corto plazo.

Netanyahu anunció la medida días después de que su principal rival político, el líder opositor Benny Gantz, renunciara al gabinete de guerra y pidiera elecciones anticipadas “lo más rápido posible”. A Gantz, general retirado y miembro del parlamento, se le consideraba a grandes rasgos como una voz más moderada que Netanyahu.

Así las cosas, las principales políticas de guerra ahora las aprobará únicamente el gabinete de seguridad de Netanyahu, un cuerpo más amplio dominado por personas de línea dura que se oponen a la propuesta de cese del fuego que respalda Estados Unidos y que quieren continuar con la ofensiva.

Pero también se espera que Netanyahu consulte algunas decisiones con aliados cercanos en reuniones ad hoc, dijo un funcionario israelí a la agencia AP bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

Estas reuniones a puerta cerrada podrían mitigar parte de la influencia de las figuras de la línea dura sobre Netanyahu. Sin embargo, el propio primer ministro ha mostrado poco entusiasmo por el plan de alto el fuego y su dependencia del gabinete de seguridad en pleno podría permitirle prolongar la decisión.

¿Cómo podrían cambiar las políticas de Israel sobre la agresión en Gaza?

Disolver el gabinete de guerra sólo distancia aún más a Netanyahu de los políticos de centro que están más abiertos a un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Meses enteros de conversaciones sobre un cese de hostilidades no han logrado encontrar puntos en común entre el grupo de resistencia palestino Hamás y los líderes israelíes. Las dos partes han mostrado reticencia a acoger plenamente un plan respaldado por Estados Unidos que devolvería rehenes, allanaría el camino para el fin de la guerra y comenzaría un esfuerzo de reconstrucción del territorio diezmado.

Netanyahu dependerá ahora de los miembros de su gabinete de seguridad, algunos de los cuales se oponen a los acuerdos de alto el fuego y han expresado su apoyo a la reocupación de Gaza.

La renuncia de Gantz al gabinete de guerra ocurrió luego de meses de crecientes tensiones por la estrategia de Israel en Gaza, así como la falta de progesos sobre los rehenes israelíes. El opositor acusó a Netanyahu de prolongar la guerra para evitar nuevas elecciones y un juicio por corrupción.

Por eso insistió en que Netanyahu respaldara un plan que, entre otros puntos, rescataría a los rehenes y pondría fin al gobierno de Hamás en Gaza. Pero cuando el primer ministro no expresó su apoyo al plan, Gantz anunció su salida. Dijo que las “decisiones estratégicas fatídicas” en el gabinete estaban siendo “recibidas con vacilación y postergación debido a consideraciones políticas”.

El retiro de Gantz también le planteó nuevos desafíos políticos a Netanyahu. Con esa posición vacía, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, exigió su inclusión en un gabinete de guerra renovado. En ese sentido, la medida de disolver el gabinete podría ayudar a mantener a Ben-Gvir a distancia, pero no puede marginarlo por completo.

Ahora bien, la medida también le da a Netanyahu margen de maniobra para prolongar la ofensiva en Gaza y quedarse en el poder. Los críticos del primer ministro lo acusan de dilaciones porque el fin de la agresión en el enclave significaría una investigación sobre los fracasos del gobierno el 7 de octubre y aumentaría la probabilidad de nuevas elecciones cuando la popularidad del primer ministro sea baja.