La presidencia palestina rechazó cualquier posibilidad de que fuerzas internacionales administren Gaza, en respuesta a declaraciones de Israel que plantearon tal medida.
"No hay legitimidad para ninguna presencia extranjera en el territorio palestino, y sólo el pueblo palestino puede decidir quién lo gobierna y administra sus asuntos", señaló Nabil Abu Rudeineh, portavoz oficial del Gobierno de Mahmoud Abbas, este domingo.
Horas antes, la Autoridad de Radiodifusión de Israel reportó que un funcionario de seguridad anónimo aseguró que el ejército israelí permanecerá en Gaza hasta que se encuentre una fuerza internacional que lo reemplace en el asediado enclave, lo que podría tardar varios meses.
Abu Rudeineh reiteró “la ilegitimidad de las colonias y la política de desplazamiento que las autoridades de ocupación intentaban implementar sobre el terreno mediante masacres sangrientas”.
"No aceptaremos ni permitiremos la presencia de un extranjero en nuestra tierra, ya sea en la Cisjordania ocupada o en Gaza", dijo.
“La cuestión palestina es un asunto de tierra y de un Estado, no de ayuda humanitaria. Es una causa sagrada y la cuestión central para los árabes”, añadió.
Netanyahu sobre propuesta de alto el fuego: “No hay cambios”
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que no hay cambios en la postura de su Gobierno sobre la propuesta de alto el fuego en Gaza que respalda el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
En una reunión de gobierno, Netanyahu dijo que realizará una evaluación en el Comando Sur del Ejército sobre el progreso de sus fuerzas en Gaza.
"Estamos comprometidos a luchar hasta lograr todos nuestros objetivos: eliminar a Hamás, devolver a todos nuestros rehenes, garantizar que Gaza nunca más constituya una amenaza para Israel y devolver a nuestros residentes de forma segura a sus hogares en el sur y el norte", afirmó este domingo.
"Con respecto a la misión sagrada de liberar a nuestros rehenes: no hay ningún cambio en la posición de Israel sobre el esquema de liberación que el presidente Biden ha acogido con agrado", detalló Netanyahu.
Hamás exige un alto el fuego permanente como condición para cualquier posible acuerdo de intercambio de rehenes, a lo que el gobierno israelí se opone firmemente.
El 31 de mayo, Biden dijo que Israel presentó un acuerdo de tres fases que pondría fin a las hostilidades en Gaza y que aseguraría la liberación de los rehenes en el territorio. El plan incluye un alto el fuego, un intercambio de rehenes y prisioneros y la reconstrucción del enclave palestino.
Israel, desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato en Gaza, enfrenta la creciente condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra el enclave desde el 7 de octubre de 2023.
Desde entonces, casi 37.900 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y alrededor de 87.000 más han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.
Más de ocho meses después de que Israel lanzara su agresión, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo le ordenó detener inmediatamente su operación militar en la ciudad de Rafah, sur de Gaza, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de que fuera invadida el 6 de mayo.