La presidencia palestina rechazó cualquier posibilidad de que fuerzas internacionales administren Gaza, en respuesta a declaraciones de Israel que plantearon tal medida.

"No hay legitimidad para ninguna presencia extranjera en el territorio palestino, y sólo el pueblo palestino puede decidir quién lo gobierna y administra sus asuntos", señaló Nabil Abu Rudeineh, portavoz oficial del Gobierno de Mahmoud Abbas, este domingo.

Horas antes, la Autoridad de Radiodifusión de Israel reportó que un funcionario de seguridad anónimo aseguró que el ejército israelí permanecerá en Gaza hasta que se encuentre una fuerza internacional que lo reemplace en el asediado enclave, lo que podría tardar varios meses.

Abu Rudeineh reiteró “la ilegitimidad de las colonias y la política de desplazamiento que las autoridades de ocupación intentaban implementar sobre el terreno mediante masacres sangrientas”.

"No aceptaremos ni permitiremos la presencia de un extranjero en nuestra tierra, ya sea en la Cisjordania ocupada o en Gaza", dijo.

“La cuestión palestina es un asunto de tierra y de un Estado, no de ayuda humanitaria. Es una causa sagrada y la cuestión central para los árabes”, añadió.

Netanyahu sobre propuesta de alto el fuego: “No hay cambios”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que no hay cambios en la postura de su Gobierno sobre la propuesta de alto el fuego en Gaza que respalda el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En una reunión de gobierno, Netanyahu dijo que realizará una evaluación en el Comando Sur del Ejército sobre el progreso de sus fuerzas en Gaza.