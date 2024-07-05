El clamor por un alto el fuego en Gaza lleva meses resonando en medio de la crisis humanitaria y se hace cada vez más urgente a medida que las vidas de miles de palestinos siguen apagándose bajo las bombas de Israel. Sin embargo, los esfuerzos por lograr un acuerdo que termine con la brutal ofensiva que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanzó contra el enclave siguen en el limbo.

El más reciente fue un intento de Estados Unidos que planteaba un plan de tres fases con cese del fuego, el retiro de las tropas israelíes de las “zonas pobladas” de Gaza por seis semanas y la liberación de algunos rehenes. Pero incluso esa propuesta, respaldada por nada más y nada menos que el principal aliado de Israel, enfrentó la férrea posición de Netanyahu de no suspender su ataque hasta que, ha sostenido en repetidas ocasiones, “erradique” al grupo de resistencia palestino Hamás y se devuelvan a todos los rehenes.

Esto deja las posibilidades de un acuerdo entre la bruma y la sombra, mientras la comunidad internacional lidia con cartas difíciles para manejar cualquier negociación. Todo mientras los palestinos en Gaza huyen, mueren, desaparecen, intentan sobrevivir y desafían la hambruna en medio del ruido ensordecedor de las bombas de Israel.

Pero el destello de una nueva posibilidad llegó este miércoles cuando Hamás aseguró que les había enviado nuevas "ideas" a los mediadores de Qatar para poner fin a los casi nueve meses de agresión contra Gaza. Luego, Tel Aviv confirmó que estaba "evaluando" los "comentarios" del grupo sobre un acuerdo para la liberación de los rehenes y que enviaría su respuesta a los mediadores.

"Intercambiamos algunas ideas con los hermanos mediadores con el objetivo de detener la agresión contra nuestro pueblo palestino", dijo Hamás en un comunicado. Las negociaciones indirectas del grupo de resistencia con Israel las lidera Qatar, en colaboración con Estados Unidos. Hamás también dijo que su líder Ismail Haniya tuvo llamadas con mediadores qataríes y egipcios, así como con funcionarios turcos, en torno a sus ideas para alcanzar un acuerdo de tregua con Israel.

Posibilidad de cese del fuego “sigue viva”

En medio de las conversaciones y esfuerzos por una tregua, un alto funcionario del Departamento de Estado dio detalles a TRT World sobre la respuesta de Hamás a Israel acerca del plan de cese del fuego que planteó el presidente Biden. Y agregó que el éxito de estas negociaciones depende ahora de la capacidad de Netanyahu para conseguir el apoyo de su gabinete.

El funcionario también destacó que la respuesta de Hamás inyectó un toque de optimismo en las tensas negociaciones, por lo que "la posibilidad de un acuerdo sigue viva".

"Con los comentarios de Hamás a Israel en las últimas horas, es demasiado pronto para evaluar la reacción del gabinete (israelí) sobre el acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, la posibilidad de un acuerdo sigue viva, mientras ambas partes navegan por estas delicadas negociaciones", dijo el funcionario a TRT World bajo condición de anonimato.

El funcionario destacó que los comentarios del grupo palestino sobre el esquema del acuerdo han sido comunicados a Israel a través de mediadores.

"El acuerdo de alto el fuego se está discutiendo actualmente y hay dos partes en él", añadió el funcionario. "Hamás quiere un cese de todas las hostilidades y una retirada total. El primer ministro Benjamín Netanyahu está interesado en un alto el fuego temporal. Washington sigue presionando por un término medio", completó.