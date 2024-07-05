La Liga Árabe cambió radicalmente su posición hacia el grupo Hezbollah.

El subsecretario general de la Liga, Hossam Zaki, dijo a finales de junio que la organización ya no consideraba al grupo libanés como "terrorista".

La decisión se anunció después de la visita de Zaki a Beirut a finales del mes pasado, cuando mantuvo conversaciones con el jefe del bloque parlamentario de Hezbollah, Mohammad Raad. Se trató del primer contacto entre ambas partes en más de una década.

Durante años, la relación de la Liga Árabe con Hezbollah estuvo marcada por las tensiones. A principios de 2016, la liga clasificó a Hezbollah como una "organización terrorista", y la acusó de promover el extremismo, el sectarismo y la intromisión en los asuntos internos de otros países.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos consideran desde hace tiempo que el grupo armado y partido político libanés es una extensión de la influencia iraní en la región. Sin embargo, a medida que las relaciones entre Irán y Arabia Saudita mejoran gracias a un acuerdo de normalización respaldado por Beijing, la enemistad con Hezbollah ha sido difícil de mantener.

Además de representar un hecho histórico, el hecho de que los estados árabes le hayan retirado a Hezbollah el calificativo de terrorista es importante por varias razones más.

En primer lugar, los estados árabes quieren interactuar más directamente con el grupo para abordar las preocupaciones sobre una guerra total con Israel.

Estados miembros de la liga como Egipto están cada vez más alarmados por el aumento de las hostilidades transfronterizas, y se han mostrado reacios a la presión de Estados Unidos para contener futuras consecuencias adversas.

A pesar de los recientes esfuerzos diplomáticos de Washington, altos funcionarios israelíes presionan para una posible guerra con Hezbollah, lo que hace fundamental que la Liga Árabe ejerza su propia influencia y se prepare ante cualquier escenario bélico.

Evitando riesgos

La designación de Hezbollah como grupo terrorista significó que la Liga Árabe no podía relacionarse directamente con el grupo ni abordar los temores de una guerra más amplia entre el Líbano e Israel.

Hasta ahora, Egipto y Qatar se habían alineado con países occidentales para advertirle a Hezbollah que evite un conflicto mayor con Israel, pero el grupo insiste en que sin un alto al fuego total en Gaza no cesarán sus ataques transfronterizos. Un resultado que, hasta el momento, Estados Unidos no ha logrado conseguir.

Sin embargo, un diálogo directo con Hezbollah podría ofrecer un rumbo alternativo a la Liga Árabe. Por ejemplo, podría explorar posibles compromisos de alto el fuego para una distensión transfronteriza con Israel.

Altos generales israelíes ya presionan por una tregua con Hamás, aunque es poco probable que el primer ministro de Benjamín Netanyahu acepte un acuerdo formal que implique la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza.

Esto resulta importante porque Hezbollah insiste en la retirada de tropas y en garantías formales de un alto el fuego en Gaza, aunque probablemente tendrá que ser flexible en alguna de estas demandas.

Todo esto permite a la Liga Árabe mejorar sus expectativas en la coordinación con Hezbollah sobre una futura tregua fronteriza a través de contactos directos.

Para los estados árabes, la guerra terminaría por fortalecer el control de Teherán sobre Hezbollah, además de llamar a la participación de grupos armados alineados con Irán en la región.

"Todas las opciones, incluida la plena participación de todos los frentes de resistencia, están sobre la mesa", escribió la misión de Irán ante las Naciones Unidas en una publicación reciente en X.

Beneficios del compromiso táctico

Para varios estados de la Liga Árabe, la interacción grupal con Hezbollah trae algunas ventajas individuales.