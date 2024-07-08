A nueve meses del comienzo de la ofensiva de Israel en Gaza, Hamás flexibilizó sus demandas, en un esfuerzo por alcanzar un alto el fuego. Aunque Israel anunció que retomará las negociaciones, sus exigencias continúan obstaculizando las posibilidades de acuerdo: el primer ministro Benjamín Netanyahu dejó en claro que no cesará sus ataques hasta lograr sus objetivos bélicos.

Hasta ahora, el grupo palestino exigía que Israel aceptara un alto el fuego completo y permanente antes de negociar, pero cedió: aceptó una propuesta de Estados Unidos que establece un alto el fuego breve, de 16 días, tras el cual liberaría rehenes israelíes, incluidos soldados y hombres.

En este marco, Israel anunció que enviará una delegación a Doha para mantener conversaciones con mediadores qataríes.

Se espera que se reinicien así las negociaciones, que podrían durar de 15 a 20 días, según fuentes de Hamás, siempre que Israel “no bloquee las negociaciones como ha hecho anteriormente". "La pelota está del lado de los israelíes", afirman.

En los últimos días, el jefe del Mossad, David Barnea, se reunió en Doha con autoridades qataríes para participar de las conversaciones que buscan un acuerdo. También Ronen Bar, jefe del servicio de inteligencia interior israelí Shin Bet, viajó a Egipto con el mismo fin.

Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí indicó que persisten las brechas para alcanzar un acuerdo. A pesar de enfrentar presiones dentro del Gobierno y movilizaciones masivas en las calles que piden una tregua, Netanyahu insiste en que el acuerdo no debe impedir que Israel reanude los combates hasta cumplir sus objetivos bélicos, es decir "la destrucción de Hamás y la liberación de todos los rehenes".

9 meses de ataques israelíes en Gaza