A nueve meses del comienzo de la ofensiva de Israel en Gaza, Hamás flexibilizó sus demandas, en un esfuerzo por alcanzar un alto el fuego. Aunque Israel anunció que retomará las negociaciones, sus exigencias continúan obstaculizando las posibilidades de acuerdo: el primer ministro Benjamín Netanyahu dejó en claro que no cesará sus ataques hasta lograr sus objetivos bélicos.
Hasta ahora, el grupo palestino exigía que Israel aceptara un alto el fuego completo y permanente antes de negociar, pero cedió: aceptó una propuesta de Estados Unidos que establece un alto el fuego breve, de 16 días, tras el cual liberaría rehenes israelíes, incluidos soldados y hombres.
En este marco, Israel anunció que enviará una delegación a Doha para mantener conversaciones con mediadores qataríes.
Se espera que se reinicien así las negociaciones, que podrían durar de 15 a 20 días, según fuentes de Hamás, siempre que Israel “no bloquee las negociaciones como ha hecho anteriormente". "La pelota está del lado de los israelíes", afirman.
En los últimos días, el jefe del Mossad, David Barnea, se reunió en Doha con autoridades qataríes para participar de las conversaciones que buscan un acuerdo. También Ronen Bar, jefe del servicio de inteligencia interior israelí Shin Bet, viajó a Egipto con el mismo fin.
Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí indicó que persisten las brechas para alcanzar un acuerdo. A pesar de enfrentar presiones dentro del Gobierno y movilizaciones masivas en las calles que piden una tregua, Netanyahu insiste en que el acuerdo no debe impedir que Israel reanude los combates hasta cumplir sus objetivos bélicos, es decir "la destrucción de Hamás y la liberación de todos los rehenes".
9 meses de ataques israelíes en Gaza
Mientras tanto, los combates continúan en el devastado territorio palestino.
Las fuerzas israelíes bombardearon la ciudad de Gaza a primera hora del lunes, enviando tanques al centro de la ciudad desde distintas direcciones en lo que, según los residentes, fue uno de los ataques más intensos desde el 7 de octubre.
El Servicio Civil de Emergencias gazatí indicó que creía que decenas de personas habían muerto en zonas del este de la ciudad, pero que los equipos de emergencia no habían podido llegar hasta ellas debido a las ofensivas en curso en los suburbios de Tel Al-Hawa, Sabra, Daraj, Rimal y Tuffah.
Además, este domingo el ejército israelí bombardeó una escuela de la ONU donde se refugiaban miles de palestinos desplazados, matando al menos a 16 personas e hiriendo a más de 50.
Desde el 7 de octubre, los ataques de Israel han causado la muerte de 38.193 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y más de 87.903 han resultado heridos, según las autoridades gazatíes.
Sin embargo, un informe de la prestigiosa revista médica The Lancet es probable que el número de muertos sea mucho mayor al reportado, ya que se estima que más de 10.000 palestinos yacen bajo los escombros. También se prevé que las muertes indirectas por causas como enfermedades y falta de recursos aumenten el número total de muertes hasta 186.000, es decir, el 7,9% de la población de Gaza.
Mientras gran parte de la comunidad internacional presiona para que Israel acepte un alto el fuego, Estados Unidos continúa apoyando al Gobierno de Netanyahu, a pesar de que al mismo tiempo es uno de los principales mediadores en la búsqueda de un alto el fuego. El país norteamericano proporciona a Israel 3.800 millones de dólaresen ayuda militar anualmente.