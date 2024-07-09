Han pasado nueve meses desde que comenzó esta agresión infernal en Gaza y las cosas no hacen más que empeorar.

Desde que Israel invadió Rafah en mayo, e intensificó sus ataques en la zona, ya no quedan pasos fronterizos para escapar de Gaza. Todas las personas que conozco que aún están vivas permanecen atrapadas.

Los habitantes de Gaza ya han evacuado sus hogares y campamentos muchas veces. Pero desde que aumentó la ofensiva en Rafah, todo lo que sé es que mi familia –como otras miles de personas– están durmiendo en la calle sin refugio, sin agua y sin comida.

Sus tiendas de campaña han sido quemadas, no hay agua potable y el agua del mar que antes bebían por desesperación está contaminada. Es más, el propio mar se convirtió en un objetivo de los ataques aéreos israelíes.

“Fase C”

La semana pasada, escuché que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que las fuerzas de su país están en la Fase C de operaciones.

Se supone que esto significa el final de los ataques más intensos. Entiendo que se debe a que quieren enviar soldados israelíes a la frontera norte con el Líbano para concentrarse en los enfrentamiento ahí.

Pero, en realidad, la Fase C es solo una nueva forma de intentar matarnos. No existen zonas seguras en Gaza.

Israel siguió atacando barrios enteros en el sur de Gaza, destruyendo las casas de miles de familias que quedaron en la calle.

El lunes, el Ejército de Israel lanzó un ataque sorpresa en Jan Yunis, pocas semanas después de una retirada repentina de las tropas. Regresaron amenazando barrios residenciales, evacuaron el Hospital Europeo y causaron más desplazamientos.

Mohamed Nasman, enfermero del hospital, me contó: "De repente, el ejército se comunicó con los residentes, las personas desplazadas y los equipos médicos a través de mensajes grabados solicitándonos que evacuáramos el área de Fujari, donde se encuentra el hospital”.

"Después de que los heridos fuerib evacuados al hospital Nasser, nuestro hospital quedó fuera de servicio, por lo que decidimos abandonarlo el segundo día por temor al asedio y los ataques".

Mientras tanto, en el norte de Gaza, en el barrio de Shuyahía, las fuerzas israelíes realizaron una operación militar que obligó a miles de personas más a abandonar el lugar, en dirección al ya sobrepoblado sur del enclave.

Desplazamiento continuo

Testigos en Gaza, como mi amiga Rawan Qwider, me contaron que mientras miraba a través del marco de su ventana sin cristal, vio a cientos de personas caminando y aferrándose a sus pertenencias.

“Parecía que habían sido desplazados de algún lugar, pero no le di importancia al asunto y pensé que regresaban a sus casas”, dijo Qwider.

Nadie sabía lo que estaba pasando.

Mientras seguía observando, vio que un tanque israelí venía detrás de las personas. Varias familias gritaban mientras huían de sus casas sin poder llevarse nada. Niños pequeños escapan de sus hogares sin siquiera haber tenido tiempo de vestirse.

“El sonido de gritos y llanto de los niños, las densas nubes negras por las bombas y el olor del fósforo cubrían el lugar, con el ruido de fondo de los aviones de combate F-16 y los tanques israelíes”, describió Qwider.

El ejército israelí utilizó todo tipo de armas para destruir el barrio y aterrorizar a sus residentes.

"Comenzamos a llamar a las personas y a preguntarles qué pasaba y de dónde venían. Nos dijeron que las fuerzas israelíes habían entrado en los barrios de Shuyahía y Al Shaaf", explicó.

Ella me describió la expresión de decepción en los rostros de todos al enfrentarse una vez más al desplazamiento. Al contármelo, empezó a preguntarse si ella también debería preparar una bolsa de evacuación. "Si lo hiciera, ¿a dónde iría?", se preguntó a sí misma.