En enero de este año, después de que su casa familiar fuera bombardeada en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, Mariam Al Khateeb pudo rescatar su laúd de entre los escombros y las paredes destrozadas. Recordó que se sintió aliviada al saber que su preciada posesión y "compañera" había sobrevivido al último ataque aéreo.

Al Khateeb, de 20 años, se había enamorado de las cálidas notas que se tocaban en las cuerdas del laúd de madera que sus tíos maternos Salman y Motaz tocaban cuando ella era niña, y se prometió a sí misma que ella también tendría su propio instrumento algún día.

Mientras el sonido de los acordes la envolvía, Mariam se balanceaba suavemente al ritmo de "Bain Rita wa Ayouni" ( Rita y el rifle) del famoso poeta Mahmud Darwish, tratando de bloquear el sonido de los drones que sobrevolaban el cielo nocturno de Gaza.

"A los palestinos les encanta la música. En mi familia especialmente, solíamos tocar más fuerte para intentar ignorar el zumbido” de los drones que pasaban por encima, algo que ha sido constante desde que era niña, dijo Al Khateeb.

La familia de Al Khateeb no es la única que ama el laúd

"La música ha sido absolutamente esencial para la creación de una identidad palestina colectiva", dijo David Anthony McDonald, profesor asociado de folklore y etnomusicología en la Universidad de Indiana en Bloomington, quien ha escrito un libro sobre el tema.

La música también juega un papel importante en la resistencia contra la ocupación israelí. En 2022, por ejemplo, Canaan Ghoul, un músico de laúd del barrio Sheij Yarrah, en la Jerusalén ocupada, se paró en el techo de la casa vecina de la familia Salehiyah mientras las fuerzas israelíes se preparaban para demolerla. Cantando "Ana Ibn Al-Quds" (Soy el hijo de Jerusalén), la postura de Ghoul a través de la música le sirvió como una forma de resistir, aunque sea momentáneamente, el robo y la ocupación de tierras.

Nueve meses después del inicio de la última y más brutal guerra de Israel contra Gaza, Mariam comparte su propia historia de cómo encontró tranquilidad en el laúd, que se convertiría en su fiel compañero en una Gaza destrozada.

Al Khateeb, que desde entonces se ha visto desplazada a Kafr Al-Sheij, en Egipto, estudiaba para ser dentista en la destruida Universidad de Al Azhar de Gaza. Lamentando esta pérdida, intenta recordar una parte de su vida que una vez le ofreció momentos de alegría, como su laúd.

Decidida a comprar su laúd por ella misma, la paciencia de Mariam la llevó a ahorrar el dinero que recibía durante los Eid y los cumpleaños, y cualquier otra cantidad pequeña iba consiguiendo de las sobras de las compras en supermercados o de otros recados.

Entonces llegó la mañana más brillante de 2020, cuando Gaza estaba en medio de dos guerras con Israel, y ella había ahorrado lo suficiente como para comprar un laúd de segunda mano a un compatriota en Gaza.

"El laúd me enseñó a tener paciencia", afirma. "Esperé mucho tiempo, muchos años, y pagué una gran cantidad para tener mi edad".

Sostener el instrumento con forma de pera consumió a Mariam. "La alegría de tocar la madera del laúd por primera vez, la primera nota musical que toqué para mis padres, no tengo palabras. Recuerdo que toqué las canciones del cantante sirio Sabah Fakhri, Salaam Salaam".

Queriendo tocar "bellamente" las melodías que creció escuchando, Miriam fue dirigida a su maestro Majid al-Qishawi por su querido amigo y compañero de oud Jehad Abu Dieha.

Fue aquí, en la casa de estilo damasquino de al-Qishawi en la ciudad antigua de Gaza, llena de otros instrumentos tradicionales donde Mariam pasaba tres tardes a la semana tocando las seis cuerdas de su laúd sagrado.

Estos momentos de música alejaron a Mariam de la crudeza de la ocupación, el bloqueo y una guerra inminente que podría estallar en cualquier momento.

El propio Al-Qishawi tocaba el instrumento durante 40 años. "Siempre me decía que nunca abandonaría Gaza y se enfadaba cuando le decía que quería viajar. Ahora lo único que sé es que sigue en su casa destruida durante esta masacre".

Más tarde, Mariam llevaría la caja de música ovalada, de 65 cm de largo por 35 cm de ancho, atada a lo ancho de su cuerpo, "como guardaespaldas" en su camino desde su casa en el campo de refugiados de Nuseirat hacia su universidad.

Cuando la familia fue desplazada a Rafah en diciembre del año pasado, Mariam se vio obligada a dejar su laúd en su casa de Nuseirat, donde solía desaparecer en la azotea para tocar música "desde el atardecer hasta que la luna se ponía en el cielo".

La familia regresó después de que la casa fuera bombardeada en enero y encontró el laúd intacto y sólo ligeramente dañado. Ahora lo guardan y lo tocan sus amigos y familiares restantes.

"Mi laúd me ha permitido tocar entre amigos que han muerto en el genocidio. Contiene sus almas y son sus voces las que oigo cuando lo toco. No lo traje conmigo a Egipto porque pertenece a mi tierra, a la que volveré a ella", prometió Mariam.